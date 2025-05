Oyinlola : l'inventeur nigérian, père du plus petit dispositif de géolocalisation GPS Oyinlola : l'inventeur nigérian, père du plus petit dispositif de géolocalisation GPS

Le traceur GPS d'Oluwatobi Oyinlola, mesurant 22,93 mm x 11,92 mm, est presque aussi petit qu'une carte SIM. Il est considéré comme une avancée majeure dans la tendance à concevoir des produits et appareils électroniques toujours plus compacts.