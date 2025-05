L'armée soudanaise a pris le contrôle total du palais présidentiel dans le centre de Khartoum vendredi, a-t-elle déclaré dans un communiqué, ce qui constitue l'une des avancées les plus symboliques dans un conflit vieux de deux ans avec les paramilitaires des RSF.

Elle a affirmé avoir également pris le contrôle de ministères et d'autres bâtiments importants dans le centre de Khartoum.

L'armée a longtemps été en retrait, mais elle a récemment gagné du terrain et repris des territoires dans le centre du pays aux forces paramilitaires de soutien rapide.

Offensive dans la capitale

Des soldats de l'armée soudanaise ont annoncé, jeudi, la poursuite de leur progression dans le centre de Khartoum, prenant le contrôle de positions stratégiques à proximité du palais présidentiel.

Des vidéos diffusées plus par ces soldats ont montré que l'armée avait pris le contrôle du pont Al-Mak, reliant Khartoum à la ville voisine de Bahri.

Les images ont également révélé la présence de soldats soudanais dans les tours de l'immeuble Koweït, un complexe de gratte-ciel situé à environ 500 mètres du palais présidentiel.

Ces développements surviennent après de violents combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide dans le centre de Khartoum et aux alentours du palais présidentiel, mercredi soir, combats qui se sont prolongés jusqu'aux premières heures de jeudi.

La reconquête du palais présidentiel

L'armée soudanaise s'est rapprochée, jeudi matin, de la reconquête du palais présidentiel en plein cœur de Khartoum, pour la première fois depuis le début de la guerre contre les "Forces de soutien rapide" il y a deux ans.

La télévision officielle soudanaise a aussitôt commencé à diffuser l'hymne national et des vidéos louant l'armée, indiquant que ses troupes "étaient proches de prendre le contrôle du palais présidentiel et de le libérer des milices des Forces de soutien rapide".

Intensification des attaques

Depuis dimanche, l'armée a intensifié ses attaques contre les Forces de soutien rapide dans le centre de Khartoum, et a réussi à prendre le contrôle de plusieurs sites stratégiques.

Depuis avril 2023, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide se sont livrés à un conflit meurtrier qui a fait plus de 20 000 morts et environ 15 millions de déplacés et de réfugiés, selon les Nations unies et les autorités locales.

Une étude menée par plusieurs universités américaines estime quant à elle le bilan des victimes à près de 130 000 morts.

