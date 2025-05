Au moins 943 personnes sont tombées malades et 52 sont mortes dans la province de l'Equateur, avec des symptômes allant de la fièvre et de la fatigue aux vomissements et à la perte de poids, a déclaré Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique.

Selon le bureau de l'OMS pour l'Afrique, l'épidémie dans la ville de Boloko s'est déclarée après que trois enfants ont mangé une chauve-souris et sont morts dans les 48 heures suivant les symptômes de la fièvre hémorragique.

L'intervalle entre l'apparition des symptômes et le décès a été de 48 heures dans la majorité des cas, et "c'est ce qui est vraiment inquiétant", a déclaré lundi à l'Associated Press Serge Ngalebato, directeur médical de l'hôpital de Bikoro, un centre de surveillance régional.

Des échantillons analysés à Kinshasa

On s'inquiète depuis longtemps des maladies qui passent de l'animal à l'homme dans les régions où la consommation d'animaux sauvages est très répandue.

Le nombre de ces épidémies en Afrique a augmenté de plus de 60 % au cours de la dernière décennie, a souligné l'OMS en 2022.

Après l'apparition de la deuxième épidémie de la maladie mystérieuse actuelle dans la ville de Bomate le 9 février, des échantillons provenant de 13 cas ont été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa, la capitale du Congo, pour y être testés, a indiqué l'OMS.