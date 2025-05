Par Pauline Odhiambo

Le vieillissement s'accompagne souvent d'une certaine forme de perte auditive, ce qui n'est pas un secret, mais ce qui est moins connu, c'est le nombre croissant de jeunes qui ont du mal à entendre, selon des experts de la santé. L'un des facteurs responsables est le jeu vidéo.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des millions de jeunes gamers dans le monde risquent de subir des lésions auditives permanentes en raison d'une exposition prolongée à des sons forts lorsqu'ils jouent ou écoutent de la musique.

Un rapport de l'OMS datant de 2025 estime que près de trois milliards de personnes dans le monde jouent à des jeux vidéo sur des appareils tels que des ordinateurs personnels, des consoles et des téléphones portables. Or, la plupart de ces appareils ne disposent pas de dispositifs de sécurité intégrés pour protéger les utilisateurs des niveaux sonores nocifs.

L'organisme mondial de la santé prévient que d'ici 2050, environ 2,5 milliards de personnes dans le monde devraient souffrir d'un certain degré de perte auditive.

Les enfants sont les plus vulnérables

Les enfants sont particulièrement vulnérables. Leur faible résistance aux sons, combinée à une obsession croissante pour les jeux, les expose à des risques accrus, et certains parents ont du mal à les contrôler.

"Je dois constamment rappeler à mes fils de baisser le volume lorsqu'ils jouent", explique Ted Ouma, père de trois enfants au Kenya, à TRT Afrika.

"C'est devenu un défi de les faire jouer dehors avec d'autres enfants parce que les jeux vidéo sont leur passe-temps favori".

Les garçons d'Ouma, âgés de 11, 8 et 6 ans, ne sont pas les seuls. De nombreux enfants sont attirés par les effets sonores spectaculaires et l'immersion qui rendent les jeux vidéo si passionnants.

Alors qu'un rapport de l'UNICEF publié en 2024 souligne que les jeux vidéo peuvent contribuer au bien-être des enfants lorsqu'ils sont conçus en tenant compte de leurs besoins, les risques de perte auditive due au bruit restent une préoccupation urgente.

Augmentation du volume, baisse de l'audition

Avec les innombrables plateformes offrant un accès aux jeux en ligne, il est facile pour les joueurs, en particulier les enfants, de passer des heures rivées à leur écran, écoutant des haut-parleurs, des écouteurs ou des oreillettes à des volumes dangereusement élevés.

La perte d'audition est souvent associée à des maladies, à des blessures et au vieillissement. Environ la moitié des adultes de 70 ans et 80 % des personnes de plus de 85 ans souffrent d'une perte auditive due à des défauts.

Toutefois, les lignes directrices de l'OMS indiquent que la plupart des adultes peuvent tolérer sans risque 80 décibels (dB) - à peu près le niveau sonore d'une sonnette de porte - jusqu'à 40 heures par semaine. Au-delà, l'exposition sans danger diminue fortement.

"Pour les adultes, 90 dB sont sans danger pendant seulement quatre heures par semaine, et 95 dB pendant seulement une heure et 15 minutes", précise Jackline Mutua, un médecin ORL de Nairobi à TRT Afrika. "Pour les enfants, les seuils sont beaucoup plus bas".

Des jeux bruyants, des oreilles silencieuses

Une étude publiée en 2024 dans la revue BMJ Public Health a mesuré les niveaux de bruit des écouteurs dans quatre jeux de tir populaires, révélant des volumes compris entre 88,5 dB et 91,2 dB. Pour les enfants, l'exposition au bruit est limitée à 75 dB pendant 40 heures par semaine.

Cela signifie que les enfants peuvent écouter en toute sécurité 83 dB pendant environ 6,5 heures, 86 dB pendant 3,25 heures, 92 dB pendant 45 minutes et 98 dB pendant seulement 12 minutes par semaine.

L'étude a également révélé que les sons impulsionnels - des rafales courtes et fortes comme des coups de feu - peuvent atteindre 119 dB, causant des dommages immédiats tels qu'une perte d'audition ou des acouphènes, un bourdonnement persistant dans les oreilles qui peut perturber la concentration.

Il a été constaté que les garçons, en particulier, jouaient plus fréquemment, plus longtemps et à des volumes plus élevés aux jeux vidéo que les filles.

Les experts avertissent que les jeunes populations sont de plus en plus affectées par les jeux vidéo bruyants.

"L'oreille interne contient de minuscules cellules ciliées qui nous aident à entendre en captant les vibrations sonores", explique le Dr Mutua, qui traite principalement des enfants.

"Le vieillissement réduit naturellement ces cellules, mais l'exposition à des niveaux sonores élevés, comme ceux des jeux vidéo, peut aussi les endommager irrémédiablement", ajoute-t-il.

Des jeux plus sûrs

Si les jeux vidéo bruyants sont un facteur important, d'autres facteurs peuvent également entraîner une perte d'audition. Des maladies comme les oreillons et la méningite, ainsi que certains médicaments comme l'aspirine, la quinine et les médicaments de chimiothérapie, peuvent nuire à l'audition, avertissent les experts.

"Les joueurs peuvent baisser le volume pour réduire le risque, mais le vrai problème est la durée d'exposition, en particulier pour les enfants", met en garde le Dr Mutua.

En réponse à cette préoccupation croissante, l'Union internationale des télécommunications (UIT) et l'OMS ont introduit la première norme mondiale pour l'écoute en toute sécurité des jeux vidéo.

Publiée à la suite de la Journée mondiale de l'audition, le 3 mars, cette norme vise à prévenir la perte d'audition chez les joueurs en fournissant des informations, des avertissements et des dispositifs de sécurité.

Les lignes directrices recommandent

Le suivi de l'allocation sonore : Mesure l'exposition sonore d'un joueur en temps réel.

Mode de sécurité pour les casques : Il ajuste automatiquement le volume lorsqu'on passe d'un casque à des haut-parleurs.

Avertissements à l'écran : Des messages contextuels informent les joueurs sur l'utilisation du son et prévoient le moment où les limites de sécurité seront dépassées.

Les parents peuvent utiliser ces fonctions pour définir des niveaux sonores sûrs sur les appareils de leurs enfants, garantissant ainsi une expérience de jeu plus saine.

Un appel à l'action

"Chacun peut prendre des mesures aujourd'hui pour protéger son audition pour la vie", a déclaré le Dr Jérôme Salomon, sous-directeur général de l'OMS pour la couverture sanitaire universelle, dans un communiqué de presse décrivant la norme mondiale de sécurité d'écoute.

"La norme de sécurité d'écoute OMS/UIT permet aux gouvernements, aux fabricants et à la société civile de créer des environnements d'écoute plus sûrs, garantissant que les personnes de tous âges peuvent profiter d'activités telles que les jeux sans risquer d'endommager leur ouïe".

Auparavant, il n'existait aucune directive mondiale concernant la sécurité de l'écoute dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, avec ces nouvelles normes, l'espoir est de trouver un équilibre entre le plaisir du jeu et la préservation de la santé auditive, une étape cruciale pour les millions de jeunes joueurs dans le monde.

Alors que l'industrie des jeux vidéo continue de se développer, la prise de conscience des risques qu'elle comporte doit elle aussi se développer. Pour des parents comme Ted Ouma, ces mesures offrent un moyen de protéger l'audition de leurs enfants sans les priver des jeux qu'ils aiment. Après tout, le son des rires et des jeux ne devrait jamais être noyé dans le silence d'une perte auditive évitable.

