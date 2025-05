Par Nuri Aden

La Turquie a accueilli une délégation somalienne de haut niveau pour une visite de travail d'une semaine axée sur le renforcement de la coopération médiatique et la lutte contre la désinformation.

La délégation, dirigée par le vice-ministre de l'Information de la Somalie, Abdirahman al-Adala, comprenait des responsables clés de la communication gouvernementale ainsi que des conseillers stratégiques en médias de la présidence et du bureau du Premier ministre.

Les discussions, qui se sont tenues dans la capitale turque, Ankara, ont porté sur l'approfondissement de la coopération bilatérale face aux menaces croissantes de désinformation, ainsi que sur la nécessité cruciale de renforcer les capacités et la communication publique stratégique.

Les deux pays ont réitéré leur engagement à renforcer les liens entre les peuples somalien et turc et à travailler ensemble pour combattre la désinformation susceptible de nuire à leur amitié de longue date.

La délégation somalienne a visité les institutions nationales de radiodiffusion de la Turquie, notamment la Société turque de radio et de télévision (TRT) et l'Agence Anadolu, où elle a participé à des sessions de partage de connaissances et discuté des voies possibles pour renforcer la collaboration en matière de stratégie médiatique, de production et de technologies de communication.

Appréciation profonde

Le vice-ministre Al-Adala a exprimé sa profonde gratitude pour l'hospitalité du gouvernement turc et la richesse de l'expérience acquise.

« Nous sommes ravis d'avoir été si bien accueillis ici. Nous avons eu des réunions et des ateliers fructueux », a-t-il déclaré. « Cette visite renforce considérablement la relation entre nos deux gouvernements dans le domaine crucial de l'information. »

La délégation a ensuite été reçue par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie, le professeur Burhanettin Duran, au ministère des Affaires étrangères.

Étaient également présents l'ambassadeur de Somalie en Turquie, Fathudiin Ali Mohamed, ainsi que des responsables de la Direction des communications.

Al-Adala a souligné l'importance d'une coopération médiatique structurée dans le paysage mondial actuel, affirmant que la Somalie pourrait tirer un grand avantage de l'expertise de la Turquie pour moderniser ses infrastructures médiatiques et renforcer les mécanismes permettant de façonner l'opinion publique et de répondre efficacement à la désinformation.

Le professeur Duran a salué cette initiative, affirmant le soutien continu de la Turquie.

« Les deux pays entretiennent des relations profondes basées sur la fraternité et la coopération », a déclaré le professeur Duran.

« La question des relations médiatiques est une nouvelle direction essentielle dans nos liens bilatéraux, notamment face aux défis communs auxquels nos deux pays sont confrontés, tels que la désinformation, la modernisation des médias et la gestion des réseaux sociaux. Nous souhaitons renforcer encore davantage notre relation déjà solide. »

La délégation somalienne comprenait également des hauts responsables du ministère de l'Information et de Radio Mogadiscio.

Cette visite de haut niveau de la délégation, la première axée sur la collaboration médiatique en provenance de Somalie, marque un nouveau chapitre dans la coopération entre la Somalie et la Turquie, passant de la diplomatie traditionnelle à un domaine moderne et crucial des médias et de l'information.

Cela pose les les bases d'un renforcement durable des capacités et d'un partenariat stratégique en matière de communication publique.