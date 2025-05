Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a reçu 118 millions de dollars, par l'intermédiaire du Bureau d'aide humanitaire de l'USAID, pour fournir une assistance vitale à plus d'un million de personnes déplacées en Afrique de l'Est et en Afrique centrale.

Ce financement intervient alors que le nombre de personnes déplacées dans la région a doublé au cours des quatre dernières années, passant de 13,2 millions en 2020 à 26,5 millions en 2024, selon le PAM.

Cette augmentation est attribuée aux conflits, y compris la guerre en cours au Soudan, et aux événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse prolongée de la Corne de l'Afrique de 2020 à 2023.

Laurent Bukera, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est, a déclaré : « Ce financement des États-Unis est essentiel pour garantir que nous puissions continuer à soutenir ces personnes déplacées vulnérables, dont beaucoup dépendent presque entièrement de l'aide humanitaire pour survivre ».

Aider les populations déplacées

La contribution permettra au programme des Nations unies de fournir des transferts d'argent et une aide alimentaire en nature aux populations déplacées, y compris les réfugiés, les demandeurs d'asile, les rapatriés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les communautés d'accueil en situation d'insécurité alimentaire au Burundi, à Djibouti, au Kenya, en République du Congo, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda.

Le PAM a noté que malgré l'augmentation significative des populations déplacées, les ressources n'ont pas augmenté proportionnellement, ce qui oblige l'agence à prendre des décisions difficiles quant aux bénéficiaires de l'aide et aux quantités à distribuer.

L'organisation des Nations unies soutient plus de 2,4 millions de réfugiés en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, avec des rations alimentaires réduites en raison de la pénurie de fonds.

Cela inclut 60 000 personnes au Burundi, 23 000 à Djibouti, 650 000 au Kenya, 120 000 au Rwanda, 191 000 en Tanzanie, 1,4 million en Ouganda et 30 000 en République du Congo, avec des rations allant de 30 % à 82 % du montant total.