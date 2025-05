Par La Rédaction

Les dirigeants africains participant à la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi 2025 (ADSW) ont appelé à un dialogue, une collaboration, des opportunités d'investissement et des partenariats respectueux plus importants entre les nations africaines et la communauté internationale.

La Semaine du développement durable d'Abou Dhabi (ADSW) a été lancée en 2008 en tant que "plateforme mondiale pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre planète", peut-on lire sur le site web de l'événement.

Il vise également à "montrer comment la convergence des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'énergie et l'expertise humaine, peut stimuler le développement durable et débloquer une opportunité de transformation économique potentielle de 10 000 milliards de dollars américains".

Le forum de cette année, tenu du 12 au 18 janvier sous le patronage du président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vise à "accélérer le développement durable et le progrès socio-économique".

Des débats sans fin

Il a rassemblé de nombreux dirigeants du monde entier, dont plusieurs d'Afrique. Les dirigeants africains ont réaffirmé la nécessité pour la communauté internationale de s'engager à nouveau en faveur du programme mondial de développement durable.

Ils ont également souligné la nécessité de déployer des efforts plus importants pour garantir la croissance économique, l'inclusion sociale et la protection de l'environnement, en particulier pour les pays en développement qui subissent de manière disproportionnée les effets du changement climatique, une crise souvent exacerbée par les actions des pays développés.

Le président rwandais Paul Kagame a exprimé sa frustration face à l'écart entre les engagements politiques des forums précédents et les actions concrètes dans une déclaration faite le X.

"Dans son état actuel, le programme mondial de développement durable n'a pas encore tenu ses promesses, en particulier pour l'Afrique", a déclaré Kagame.

"Les engagements politiques ne sont pas suivis d'actions, ce qui nous laisse avec des débats sans fin et des accusations. Pour atteindre ces deux objectifs, nous devons adopter des technologies abordables, évolutives et économiquement viables", a-t-il ajouté.

Opportunités économiques

Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, a souligné le rôle de l'ADSW dans la facilitation des relations commerciales.

"La Semaine du développement durable d'Abou Dhabi 2025 servira de point de rencontre pour les chefs d'entreprise, les décideurs politiques et les entrepreneurs du monde entier, en tirant parti de solutions interconnectées pour construire un avenir plus prospère pour tous", a indiqué Al Jaber dans son discours d'ouverture.

Le président kényan William Ruto a également salué les opportunités offertes par le forum, citant un nouvel accord économique entre son pays et les Émirats arabes unis, signé en marge de la conférence.

"Nous étudions un accord de partenariat avec les Émirats arabes unis pour étendre le chemin de fer à écartement standard afin de relier le Kenya, l'Ouganda et le Sud-Soudan", a précisé Ruto.

"Dans le cadre de ce plan, nous avons accepté de mener une étude de faisabilité sur l'extension du SGR en raison de sa capacité à favoriser l'intégration régionale et à promouvoir le commerce", a-t-il ajouté.

Du temps pour l'Afrique

"Une fois mis en œuvre, le SGR devrait plus que tripler les exportations kenyanes de produits carnés, de fruits, de légumes, de fleurs coupées, de thé et de café", a ajouté le président kenyan.

Toutefois, le thème récurrent des engagements non tenus et du manque de représentation équitable à la table des négociations mondiales est resté une préoccupation majeure pour les dirigeants africains.

Le président nigérian Bola Tinubu a souligné l'importance de l'autosuffisance et de la coopération intra-africaine.

"L'Afrique a ce qu'il faut pour se développer. Nous disposons des ressources, des personnes et des capacités nécessaires. Nous devons nous tourner vers l'intérieur pour améliorer le commerce et la collaboration intra-africains au profit du peuple africain et du continent. L'heure de l'Afrique a sonné", a insisté Tinubu dans un communiqué.

