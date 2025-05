Les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête pour acte criminel après un incendie dévastateur survenu à l'école secondaire Riverlea à Johannesburg.

La police du Gauteng a indiqué que l'incendie, qui s'est déclaré samedi soir, a ravagé 11 salles de classe avant que les pompiers ne parviennent à l'éteindre.

Le porte-parole de la police, Mavela Masondo, a confirmé qu'une enquête est en cours et que des experts en criminalistique ont été déployés pour examiner les circonstances de l'incident.

"Nous condamnons cet acte insensé de destruction avec la plus grande fermeté. Une attaque contre une école est une attaque contre l'avenir de notre pays, et de tels actes doivent être traités avec le plus grand sérieux", a déclaré la police.

Aucune blessure n'a été signalée, et la police a lancé un appel au public pour toute information susceptible d'aider l'enquête.

Le département de l'Éducation du Gauteng a annoncé qu'il travaille à minimiser les perturbations dans l'apprentissage en fournissant des salles de classe mobiles afin que les élèves de l'école touchée puissent reprendre les cours dès le lundi 5 mai 2025.