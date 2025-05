Au moins six soldats ont été tués et des véhicules scolaires et militaires ont été incendiés lorsqu'un groupe terroriste présumé de Boko Haram a attaqué l'armée nigériane, selon des rapports médiatiques publiés mardi.

L'attaque a eu lieu durant le week-end dans la zone gouvernementale locale de Damboa, dans l'État du Borno, au nord-est du pays, rapporte le quotidien Punch.

Un témoin a décrit l'assaut comme étant "bien coordonné" et a ajouté qu'il ressemblait à une "mission de vengeance".

En effet, le Nigeria fait face à de multiples défis sécuritaires dans différentes régions. Tandis que le pays lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est, les banditismes et les enlèvements sont fréquents dans le nord-ouest.

Selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, le pays a enregistré près de 615 000 décès liés à l'insécurité entre mai 2023 et avril 2024.

Cependant, la région du nord-ouest, dévastée par les bandits, a enregistré le chiffre le plus élevé avec 206 030 victimes.