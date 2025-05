Les États-Unis devraient promouvoir un commerce libre et équitable à l'échelle mondiale, notamment avec des partenaires clés comme la Turquie, où existent de nombreuses opportunités de collaboration, a déclaré le président de la chambre de commerce de Denver, capitale du Colorado, dans l'ouest des États-Unis, en visite à Istanbul pour un événement commercial.

Les opportunités entre le Colorado et la Turquie, et notamment Istanbul, sont considérables, a indiqué J. J. Ament, président-directeur général de la chambre, à l'agence Anadolu.

La Chambre de commerce métropolitaine de Denver est la plus grande organisation commerciale du Colorado et le principal porte-parole du monde des affaires de la région depuis plus de 150 ans.

“Nous devons veiller à réduire au minimum ces obstacles afin de favoriser le libre-échange et la libre circulation des investissements entre nos deux communautés”, a-t-il souligné.

S'exprimant lors d'une réunion à Istanbul du Conseil des affaires Turquie-États-Unis (TAIK) du Conseil des relations économiques extérieures (DEIK), il a souligné les nombreuses opportunités de collaboration entre les deux pays et la position géographique avantageuse de Denver pour les investisseurs turcs en quête d'opportunités aux États-Unis.

Conseil d'affaires Turquie-États-Unis

L'État du Colorado, la ville de Denver et la chambre collaboreront avec les entreprises turques afin qu'elles puissent bénéficier de toutes les incitations disponibles, a-t-il assuré.

“Nos secteurs privé et public ont de nombreuses possibilités de collaborer pour garantir la réussite de chaque investissement turc”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que la collaboration avec une chambre de commerce américaine est essentielle à la réussite du système américain, car elle accompagne les entreprises dans leurs politiques fiscales et réglementaires.

“La chambre de commerce joue un rôle d'intermédiaire entre le secteur privé et le secteur public, en veillant à ce que les entreprises bénéficient des services dont elles ont besoin auprès du secteur public, et à ce que ce dernier soit également en phase avec la réussite des entreprises”, a-t-il ajouté.

Murat Ozyegin, président du Conseil d'affaires Turquie-États-Unis, qui vise un objectif de 100 milliards de dollars, a déclaré travailler en étroite collaboration avec l'État du Colorado, Denver et d'autres villes afin d'accroître les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays et leurs villes.

“L'objectif est de permettre aux entreprises de Denver d'évaluer leur potentiel de partenariat commercial ou d'investissement en Turquie”, a-t-il expliqué.

Les entreprises turques devraient également se pencher sur les opportunités d'investissement aux États-Unis, notamment à Denver, a souligné le responsable commercial.

Ozyegin a indiqué que les États américains ont des échanges commerciaux et industriels dans de nombreux domaines, et que le Conseil a créé sept comités d'État différents aux États-Unis.

Chaque État a ses propres priorités, a-t-il noté, ajoutant : “L’une des particularités de Denver est que Turkish Airlines a récemment lancé des vols directs la reliant à Istanbul.

“Bien sûr, cela est également extrêmement précieux pour nos entrepreneurs et leurs partenaires commerciaux, qui peuvent ainsi se rendre à Istanbul beaucoup plus rapidement et plus facilement”.

Il a souligné que le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et les États-Unis continue de croître rapidement. Les deux pays échangent 32,5 milliards de dollars de biens, et si l’on inclut les services, le volume des échanges s’élève à 45-46 milliards de dollars, a-t-il précisé.

Le président du Conseil d'affaires Turquie-États-Unis a, dans ce contexte, fait part de l’objectif d’atteindre 100 milliards de dollars, comme convenu entre les présidents Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump en 2019 (lors de son premier mandat).

Objectif de 100 milliards de dollars

“TAIK dispose également d'un groupe de travail exclusivement consacré au commerce bilatéral afin d'atteindre 100 milliards de dollars”.

Ce groupe de travail évalue les opportunités, a-t-il déclaré. TAIK a publié un rapport en collaboration avec un cabinet de conseil international en 2013 et 2019, identifiant les secteurs où il existe des opportunités de croissance pour atteindre le seuil des 100 milliards de dollars.

Droits de douane

Concernant les droits de douane annoncés par Trump en avril, Ozyegin a indiqué que les États-Unis avaient suspendu les droits de douane supplémentaires pour tous leurs partenaires commerciaux, à l'exception de la Chine, pendant 90 jours.

“Une fois les négociations bilatérales entre les deux pays et les États-Unis finalisées, nous redoublerons d'efforts pour relancer ce rapport, car il reste 60 jours avant cette période de 90 jours, et nous redoublerons d'efforts pour progresser encore plus résolument vers notre objectif de 100 milliards de dollars”, a-t-il assuré.

Le déficit commercial entre les deux pays s'élève à environ 500 millions de dollars, ce qui ne devrait contrarier aucune des deux parties, a ajouté Ozyegin.