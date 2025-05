Le ministère namibien de l'Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) a déclaré qu'il suivait deux lions qui s'étaient égarés des zones protégées vers les terres agricoles depuis samedi.

Le premier lion, une femelle, a été repéré entre Tsumeb et Oshivelo, deux villes du nord de la Namibie situées le long d'une route clé reliant l'intérieur du pays au parc national d'Etosha, une importante zone de conservation de la faune et de la flore, a précisé le porte-parole du MEFT, Romeo Muyunda, dans un communiqué.

Selon Muyunda, la lionne fait partie d'une troupe composée de deux lions adultes et de quatre lionceaux à Onguma Farm, une réserve privée située à proximité d'Etosha.

"Nous pensons qu'une femelle lion est sortie de la ferme et a été repérée et capturée par des voyageurs dans la vidéo qui circule", a ajouté Muyunda.

Le ministère a confirmé qu'aucune perte de bétail, aucun dommage matériel ni aucune attaque sur des humains n'ont été signalés.

La Namibie est confrontée à des défis permanents en matière de gestion des conflits entre l'homme et la faune sauvage, car sa population croissante et ses activités agricoles en expansion empiètent sur les habitats de la faune sauvage.

Les grands carnivores tels que les lions et les éléphants s'éloignent souvent des parcs nationaux et des réserves naturelles pour pénétrer dans les zones agricoles, ce qui entraîne des pertes de bétail et des dégâts matériels.