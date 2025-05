Le Kenya dépêche Raila Odinga pour désamorcer la crise au Soudan du Sud

Le président kenyan William Ruto, actuel président de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), a indiqué avoir discuté avec Kiir de la détention de Machar et qu'il envoyait un émissaire spécial pour aider à résoudre la situation et faire un rapport.