Twangiza Mining, une société minière d'or opérant dans la province du Sud-Kivu, contrôlée par des rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré avoir reçu l'ordre de suspendre ses opérations par l'administration rebelle, selon une lettre interne consultée par Reuters.

La société, gérée par Shomka Resources, enregistrée à Hong Kong, a informé ses employés d'un arrêt immédiat des travaux dans une lettre datée du 8 mai.

« Suite aux directives de la nouvelle administration en place dans la province du Sud-Kivu, Twangiza Mining est contrainte de suspendre ses activités », indique la lettre signée par le directeur général Chao Xianfeng, ajoutant que les équipements et véhicules étaient mis en mode veille.

Cette décision met en lumière les tensions autour du contrôle des ressources dans les régions riches en minerais de l'est du Congo, où les avancées des rebelles du M23 ont placé des actifs miniers stratégiques sous une nouvelle administration, créant une incertitude pour les opérateurs internationaux et les marchés des matières premières.

Territoires capturés

Les rebelles soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle des deux provinces riches en minerais de l'est du Congo plus tôt cette année et consolident leur emprise sur les territoires capturés.

Manu Birato, récemment nommé gouverneur du M23 pour la province du Sud-Kivu, a déclaré que Twangiza Mining devait s'adapter aux nouvelles réglementations et payer des taxes qu'elle n'avait pas payées jusqu'à présent.

« Nous sommes en discussion avec eux et leur montrons que, dorénavant, ils doivent commencer à payer des taxes », a ajouté Birato à Reuters.

« Le pays n'avait absolument rien reçu en taxes de cette entreprise. L'argent allait dans des poches privées », a-t-il estimé, précisant que l'administration n'avait pas ordonné l'arrêt des opérations.

« Nous leur avons dit qu'ils devaient commencer à payer des taxes. Ils ont du mal à s'adapter à cette nouvelle exigence, étant donné qu'ils avaient l'habitude de ne rien payer », a expliqué Birato.

Un porte-parole de Twangiza a refusé de commenter les affirmations de Birato.

Twangiza Mining est une coentreprise entre Shomka Capital, une société congolaise détenant 65,5 % des parts, et Baiyin International Investments Ltd, une société chinoise qui détient 34,5 % des parts.