Pour la première fois en Suisse, une multinationale est jugée au pénal lundi pour avoir versé des pots-de-vin à un agent public étranger, pour un montant total d'environ 5 millions de dollars, afin de remporter des contrats lucratifs dans le secteur pétrolier en Angola.

Le groupe Trafigura, négociant en matières premières, a déclaré dimanche qu'il avait l'intention de se défendre contre les allégations selon lesquelles son ancienne société mère n'avait pas mis en place les mesures « raisonnables et nécessaires » à l'époque pour empêcher des paiements illégaux à un ancien employé de la compagnie pétrolière nationale angolaise.

L'affaire met en évidence les nouvelles allégations de corruption dans le secteur du commerce des matières premières, qui ont piégé d'autres grands acteurs tels que Glencore, basée en Suisse, et Gunvor, qui est basée à Chypre mais dont les activités principales se déroulent en Suisse.

En décembre dernier, les procureurs fédéraux suisses ont annoncé que la société et trois personnes - un ancien employé de haut niveau de Trafigura, un ancien fonctionnaire de la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol et un ancien employé de Trafigura agissant en tant qu'intermédiaire - avaient été inculpés pour leur rôle présumé dans la corruption.

L'ancien fonctionnaire angolais est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin de plus de 4,3 millions d'euros et 604 000 dollars de la part du groupe Trafigura entre avril 2009 et octobre 2011.

Trafigura a déclaré avoir investi des « ressources importantes » dans le renforcement de son programme de conformité au cours des dernières années.

Le procès devant le tribunal pénal fédéral suisse de la ville de Bellinzone, dans le sud du pays, devrait se dérouler jusqu'au 20 décembre, mais pourrait être prolongé jusqu'en janvier.

Trafigura, dont le siège est à Singapour, opère dans des secteurs tels que le pétrole, les métaux et les mines, ainsi que le gaz et l'électricité, et emploie plus de 12 000 personnes dans le monde entier.

