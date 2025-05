Le président ghanéen John Mahama a rencontré le homologue nigérian Bola Tinubu à Abuja jeudi pour discuter des efforts diplomatiques visant à résoudre la crise actuelle dans la région du Sahel.

Mahama a transmis les comptes rendus au Chef d’État nigérian, qui assume également la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de sa tournée effectuée plus tôt cette année au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Ces pays, réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), ont connu des coups d'État militaires, ce qui a tendu leurs relations avec la CEDEAO.

“Je suis venu le remercier pour l'honneur rendu lors de mon investiture, mais aussi pour l'informer des visites dans les pays sahéliens - Burkina Faso, Mali et Niger - et pour le tenir au courant de certaines questions et en discuter avec lui », a déclaré Mahama aux journalistes.

Optimisme prudent

Il a souligné la complexité de la situation mais a exprimé son optimisme quant au fait qu'un dialogue continu permettrait de résoudre les différends entre l'AES et la CEDEAO.

Le président Tinubu a reconnu l'importance des efforts de médiation de Mahama, déclarant : « Je suis vraiment très heureux des efforts qu'il a déployés pour établir un pont entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Ce n'est pas une mauvaise idée pour nous, compte tenu de la situation sécuritaire dans la région du Sahel et des opportunités économiques que nous devons saisir pour assurer la sécurité des vies et la prospérité de nos citoyens. »

Il a insisté sur la nécessité de donner la priorité à la sécurité et à la prospérité des citoyens de la région.

« Les innocents dans cet épisode sont les citoyens de ces pays... Les citoyens doivent être les premiers bénéficiaires », a ajouté Tinubu.

Mahama a discuté des relations bilatérales, de la croissance économique et des préoccupations en matière de sécurité régionale dans la région du Sahel avec les dirigeants sahéliens, selon des déclarations officielles.

Consolider les relations entre la CEDEAO et l'AES

Lors de sa visite au Mali, le président Mahama a souligné que, malgré le retrait des pays de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), « l'amour fraternel » entre leurs peuples devait perdurer.

Les relations entre la CEDEAO et l'AES sont tendues depuis les coups d'État militaires au Mali (2020), au Burkina Faso (2022) et au Niger (2023).

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023 et se sont officiellement retirés du bloc régional de la CEDEAO en janvier dernier.

Le trio de nations ouest-africaines a décidé de déployer une force conjointe de 5 000 soldats pour faire face aux défis croissants en matière de sécurité posés par les groupes terroristes dans la région.