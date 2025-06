Par Mamadou Dian Barry

Grâce notamment à une utilisation dans le paiement mobile et le e-commerce, il s’est développé à grande échelle sur le continent. Au Sénégal une équipe de jeunes propose de rendre plus accessible certaines démarches administratives grâce à cette technologie.

Inventé en 1994 par la compagnie japonaise Denso Wave, le code QR est un code barre en deux dimensions, représenté par un carré de pixels. Il permet de décrypter des informations par un scan en quelques secondes. Aujourd’hui, on le retrouve dans bien des secteurs.

C’est un outil révolutionnaire dont la start-up sénégalaise Art’Beau-Resecence compte bien se servir pour faciliter les démarches administratives.

Ses fondateurs, six jeunes sénégalais : Abdoulaye Niasse, Moussa Mbaye, Cheikh Cissé, Fatima Fall Ndiaye et El hadj Samba Niang, la cinquième étant absente.

Dans la vie du citoyen, l’état civil par exemple est un élément fondamental. Sans ce papier administratif, difficile d’avoir accès aux services de base comme l’éducation, la santé, ou encore les services bancaires.

Ce que proposent ces jeunes sénégalais, « c’est d'avoir l’ensemble des données d’une personne rassemblé dans un QR code », lance El hadj Samba Niang.

De son côté, Cheikh Cissé explique que « ce QR va générer énormément d’informations dont le Curriculum Vitae, l’état civil qui comprend l’acte de naissance ou encore l’acte de mariage voire l’acte de décès, le dossier medical, etc. En le scannant, le QR code vous génère votre date de mariage et toutes les informations liées ».

Quid de la sécurité et la protection de la vie privée?

Nous vivons dans un monde en pleine mutation avec une digitalisation du secteur des services. Mais cette transition comporte des défis majeurs parmi lesquels la lancinante équation de la protection de la vie privée.

La protection des données personnelles avec les risques liés au piratage informatique et autres formes de vols de données sont devenues des enjeux mondiaux. Et ça, Abdoulaye et ses collaborateurs en sont bien conscients.

Ils disent être parfaitement au courant que « ce sont des données personnelles qui sont en jeu » et que ce type de système qu'ils ont développé est une potentielle cible des hackers et autres chasseurs de données dont les capacités de nuisance ne sont plus à prouver.

Mais ils assurent qu'ils ont trouvé un moyen d’anticiper les actes de piratage informatique. « Imaginez que ce soit basé sur un QR code, dès lors quiconque parviendrait à le hacker, aura accès à tous vos dossiers. Alors pour plus de sécurité, nous travaillons à mettre constamment au point des niveaux de cryptage plus avancés avec un QR Code pour chaque dossier », explique Niasse.

« Aucun système n’est parfait», souligne -t-il, «mais nous nous attelons à protéger un maximum notre système contre d’éventuelles attaques informatiques ».

Economiser du temps et de l’argent

Le gouvernement sénégalais travaille à digitaliser l’administration publique. Cette innovation, estiment ses auteurs, permettra ainsi aux populations de gagner du temps et de l’argent dans leurs démarches pour l’obtention de documents administratifs.

Se procurer un extrait d’acte de naissance, un casier judiciaire ou un certificat de mariage peut paraître facile dans certains pays. Mais au Sénégal pour obtenir un simple extrait d’acte de naissance, l’on est obligé de retourner dans la marie où on s’est fait enregistrer. Nombreux sont ceux qui parcourent des centaines de Km afin d'obtenir les documents nécessaires pour postuler à un emploi ou se présenter à un concours, etc.

Niang garantit qu’avec le QR Code, l’on est pas obligé de fournir de gros d’efforts et dépenser beaucoup d’argent pour ce type de démarches. « A part l’aspect sécuritaire, ce QR code vous facilitera la vie sur bien des choses », avance -t-il.

« Il suffira à la personne, qui est né à Tambacounda (plus grande ville de l'est du Sénégal) par exemple, de scanner le QR Code contenant ses données pour accéder à tous ses documents dont il a besoin sans le moindre déplacement et les envoyer en temps réel. Donc elle n’aura plus besoin de passer des coups de fil. Le tout avec l’aval de la personne concernée bien entendu car on ne va pas scanner ou accéder sans consentement aux données personnelles» ajoute -t-il.

La start-up cherche un moyen de collaborer avec les mairies du Sénégal pour implémenter ce système afin de les désengorger non seulement mais aussi faciliter les démarches aux populations qui souffrent tant pour se procurer certains documents.

« A supposer qu’on a besoin urgemment de son extrait de naissance, il suffit d’entrer dans l’application et via un service que nous allons proposer en collaboration avec la mairie et sur demande, la personne pourra télécharger en permanence son dossier qu’elle pourra, par ailleurs, constamment actualiser ».

C’est un lot de services que l’entreprise propose avec un accès garanti, évidemment, moyennant un paiement en ligne.

Elle offre aussi ses services à d’autres secteurs : la santé, l’éducation et les transports.

« En cas d’oubli des papiers de son véhicule, le conducteur qui dispose d’un QR code pourra juste le présenter à l’agent de la circulation qui le scanne pour les vérifier », dit Niasse.

« Avec le QR code, on ne doit plus avoir peur de perdre son diplôme ou son attestation. Plus besoin de fournir tous ces efforts qu'on fourni d'habitude pour aller chercher un duplicata, avec notre système vous avez la possibilité de e-télécharger votre parchemin », révèle Niang.

Selon lui, avec le QR, les médecins aussi peuvent, à l’aide d’un simple scan, avoir accès au carnet de naissance d'un bébé et pourront savoir si il ou elle est à jour ou non avec ses vaccins.

Une solution écologique

Art’Beau-Rescence se veut aussi une entreprise soucieuse de la préservation de l’environnement.

En effet, pour délivrer des documents, les administrations utilisent du papier fabriqué à partir du bois. Et la coupe abusive du bois nuit fortement à la flore.

L’usage du QR Code dans les services peut en ce sens être une solution écologique.

« L’objectif majeur est de préserver l’environnement. Car l’écologie c’est important. Alors le but est de digitaliser tous les services. De ce fait, nous n’aurons plus besoin d’imprimer des choses et de gaspiller surtout du papier. D’où l’intérêt de faire recours à la digitalisation », explique Niasse.

« On peut faire même mieux avec le recyclage du plastique pour en faire des porte-clés avec un QR Code imprimé dessus à l’aide de la 3D », ajoute Niasse.

Pour développer cette technologie, Art’Beau-Rescence s’est appuyé sur des partenariats dans le secteur privé sénégalais. Aujourd’hui, elle cherche à séduire le secteur public dont les mairies pour implémenter son système dans le but de les aider à aller plus vite dans la délivrance des documents aux citoyens.