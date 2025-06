Par Edward Paice

Cette certitude exige une plus grande reconnaissance en Occident et une adaptation beaucoup plus proactive de la part de la plupart des gouvernements africains. Une nouvelle réalité est en train de naître.

Depuis son indépendance, l'Afrique a connu, selon les termes d'un expert en population, "le plus grand bouleversement démographique de l'histoire". En 1950, le continent représentait moins de 10 % de la population mondiale. En 2050, un quart de la population mondiale sera africaine de naissance.

À l'inverse, la population européenne sera passée de 20 % du total à moins de 10 % dans le même lapse de temps.

L'Afrique représentera plus de la moitié de la croissance démographique mondiale au cours des trois prochaines décennies. Dans une génération, il y aura plus de Nigérians que d'Américains, et les populations d'Afrique orientale et occidentale auront dépassé celles d'Europe et d'Amérique latine.

D'ici la fin du siècle, les Africains pourraient représenter 35 à 40 % des citoyens du monde. Il ne s'agit pas d'une "explosion" démographique, comme on le dit souvent, mais plutôt d'une méga-surge, d'un changement tectonique massif dans la composition démographique.

L'Afrique sera le facteur déterminant du moment où la population mondiale atteindra enfin son maximum - une question d'une importance capitale pour les projections du changement climatique, la sécurité alimentaire et bien d'autres choses encore.

Le continent le plus jeune

Qu'est-ce qui a provoqué une croissance aussi rapide et soutenue ? Il y a deux facteurs principaux.

En 1950, l'espérance de vie en Afrique était inférieure à 40 ans. Aujourd'hui, elle est supérieure à 60 ans et devrait atteindre près de 70 ans au milieu du siècle.

Parallèlement, l'indice synthétique de fécondité (ISF) - le nombre moyen de naissances vivantes par femme - reste supérieur à quatre. Il sera encore supérieur à trois en 2050. D'ici là, la population d'une soixantaine de pays dans le monde sera en déclin.

Certains d'entre eux - l'Italie et la Corée du Sud, par exemple - pourraient voir leur population diminuer de moitié au cours du XXIe siècle s'ils ne parviennent pas à porter leur taux de fécondité au-dessus du seuil de remplacement.

La caractéristique la plus frappante de la méga-évolution de l'Afrique - à la fois cause et conséquence - est sa jeunesse. L'âge médian des Africains en 2020 n'était que de 18,6 ans - 24,4 ans en Afrique du Nord, et 17,5 ans dans la région subsaharienne.

Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne de 27,9 ans des pays désignés comme "moins développés" par les Nations unies, et nettement inférieur dans le cas de l'Afrique subsaharienne.

Dans trois décennies, la médiane aura grimpé à 23,9 ans, mais elle sera encore bien en deçà de la moyenne mondiale de 35,9 ans et inférieure de moitié à celle de l'Asie de l'Est.

Un tiers des pays africains ont une majorité de moins de 18 ans. Une douzaine d'entre eux ont un âge médian inférieur à 16 ans, dont la RDC, l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Au Tchad et au Niger, l'âge médian est inférieur à 15 ans. En 2050, 40 % des moins de 18 ans dans le monde seront africains.

Les structures d'âge jeunes et les modèles de reproduction actuels soutiendront une croissance annuelle supérieure à 2 % pendant au moins une autre décennie. Dans une douzaine de pays dont la population est supérieure à 10 millions d'habitants, la croissance reste supérieure à 2,5 % par an.

Plus de 1,5 milliard de bébés naîtront en Afrique d'ici 2050. D'ici là, environ 40 % de tous les enfants nés chaque année dans le monde seront africains.

Il s'agit là d'un exemple étonnant de primauté de la reproduction, jamais démontré par aucune autre région du monde dans l'histoire.

Pas de démographie "africaine"

Lorsque j'ai écrit Youthquake - Why African Demography Matters, l'extraordinaire diversité qui se présentait à moi était encore plus frappante et fascinante que la jeunesse. Cette diversité est si grande qu'il est, en un sens, trompeur de parler de démographie "africaine".

L'ISF en Afrique du Sud, au Maroc, en Libye et en Tunisie est au "seuil de remplacement", soit un peu plus de deux naissances par femme, alors que les Nigériennes ont sept enfants en moyenne.

Même lorsque les taux de fécondité sont similaires, la démographie des pays africains est aussi fondamentalement différente que leurs histoires respectives.

Dans la plupart des pays du monde, l'amélioration de l'accès des filles à l'éducation a été associée à une baisse de la fécondité. C'est également le cas dans de nombreux pays africains. Mais au Nigéria, l'ISF est de près de 4,5 naissances, même chez les femmes ayant terminé leurs études secondaires.

En RDC, chez les femmes ayant suivi un enseignement secondaire, il est de près de six. Au Ghana, largement considéré comme un leader continental en matière d'éducation secondaire des femmes et d'utilisation des méthodes contraceptives modernes parmi les plus élevées d'Afrique, l'ISF reste proche de quatre, soit une naissance de moins que dans les années 1990.

Au Malawi également, l'utilisation élevée des méthodes contraceptives modernes n'a pas encore permis de faire descendre le taux de fécondité bien en dessous de quatre.

Les femmes plus aisées, et celles qui vivent en ville, souhaitent généralement avoir moins d'enfants.

Pourtant, les Angolaises du quintile le plus riche ont quatre enfants en moyenne, celles de la RDC en ont presque six, et en Ouganda et au Nigeria, presque quatre.

À Addis-Abeba, les femmes peuvent avoir moins de deux enfants en moyenne, mais il s'agit d'une anomalie historique dans les zones urbaines de l'Éthiopie - et dans les zones urbaines du Nigeria, le taux de fécondité est de 4,5.

En Afrique, il y a autant d'exceptions que de personnes qui se conforment aux "règles" mondiales. Des variations substantielles sont la norme entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci.

L' essor de l'Afrique

Au cours de l'année écoulée, les grands reportages sur la population se sont concentrés sur l'insistance d'Elon Musk sur le fait que les taux de natalité faibles et en déclin rapide dans le monde constituent "l'un des plus grands risques pour la civilisation" ; sur la "crise" de la Chine dont la population est en déclin ; sur le fait que la Chine a été dépassée par l'Inde en tant que pays le plus peuplé du monde ; et sur le fait que la population mondiale a atteint la barre des 8 milliards, soit une augmentation d'un tiers en un peu plus de 20 ans.

Il est rare que l'importance croissante de l'Afrique soit également mentionnée ou que les implications mondiales de sa croissance soient prises en compte. Il en va de même en Afrique : dans la plupart des pays, les discussions publiques sur la démographie sont rares.

La mesure dans laquelle la poussée démographique de l'Afrique est négligée est anormale.

En Occident, elle est symptomatique de la mauvaise compréhension de la géographie de base du continent. On parle souvent de l'Afrique, et on la conceptualise, comme s'il s'agissait d'un seul pays et non de 54 - presque un quart du total mondial.

Les cartes traditionnelles "plates" déforment cruellement les dimensions du continent. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Europe et le Japon pourraient tous s'adapter confortablement à la masse continentale africaine.

Malgré des siècles de familiarité avec l'Afrique, l'Occident ne connaît pas du tout le continent et ne montre toujours pas d'intérêt à remédier à cette ignorance. Il est urgent que cela change, et le principal objectif de la rédaction de Youthquake était de mieux faire connaître, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique, sa révolution démographique.

Pourquoi cette révolution, ce méga-saut, est-il important ? C'est une question que l'on me pose souvent.

Il serait plus juste de dire pourquoi elle n'est pas importante. L'Afrique produira environ la moitié de la croissance de la main-d'œuvre mondiale au cours des prochaines décennies. Une population beaucoup plus nombreuse influencera, parallèlement au développement économique et à l'abondance des ressources, la structure du commerce mondial.

Sur le plan géopolitique, l'essor de l'Afrique a contribué à attirer l'attention (et les investissements) de la Chine, des Émirats arabes unis, de la Turquie et de l'Inde en matière de politique étrangère. Il est désormais inconcevable que cela ne conduise pas à une plus grande proéminence dans les organes décisionnels mondiaux, comme l'a démontré la cour que les nations des deux côtés de la ligne de partage sur la guerre en Ukraine font aux pays africains.

L'Afrique sera au cœur de la lutte pour endiguer le réchauffement de la planète et combattre le changement climatique. L'influence de l'Afrique et des Africains sur le sport, la musique, la mode et la religion ne cesse de croître.

En bref, il y a peu de choses dans les décennies à venir qui ne seront pas affectées par une Afrique plus peuplée.

(Edward Paice est directeur de l'Africa Research Institute, un groupe de réflexion basé à Londres. Son dernier livre est Youthquake - Why African Demography Matters)