C'était une douce journée d'automne marocain, le 27 octobre 2013, lorsque Sam Goncolo, 31 ans, est descendu de l'avion qui l'a conduit à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Sam avait parcouru plus de 2000 km depuis Monrovia, la capitale du Liberia, pour étudier les relations internationales dans une université marocaine.

Le projet de Sam était d'émigrer en Europe après ses études.

Comme la plupart des migrants, il a quitté son pays d'origine dans une tentative désespérée d'échapper à l'extrême pauvreté et de mener la vie de "rêve".

Mais beaucoup de ceux qui voyagent depuis le Liberia et d'autres pays africains sont mal informés sur ce qui est perçu comme le chemin rapide vers la richesse.

Au Liberia, la désinformation découle de la situation économique du pays, qui s'efforce de se remettre des séquelles des deux guerres civiles sanglantes qui ont ravagé le pays entre 1989 et 2003, faisant plus de 200.000 morts.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 200.000 Libériens quittent le pays chaque année à la recherche d'un avenir meilleur.

"Il y avait tellement d'attentes à la maison. Mes parents sont pauvres et ne travaillent pas. Ils comptaient sur moi pour réussir en Europe", se souvient-il.

Mais une fois diplômé de l'université, Sam a changé d'avis. Il a complètement abandonné son grand rêve d'Europe et est rentré au Liberia. Il a également convaincu et aidé d'autres migrants à retourner dans leur pays d'origine.

Une urgence mondiale

La détermination de Sam à rester au Maroc ou à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe après ses études a commencé à vaciller après plusieurs interactions avec des migrants africains bloqués au Maroc.

En 2023, selon l'Agence des Nations-Unies pour les Réfugiés, plus de 22.000 migrants se trouvent actuellement au Maroc.

Selon la Banque mondiale, six pays d'Afrique du Nord - l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, le Soudan et la Tunisie - ont historiquement été et restent d'importants pays de destination, de transit et de départ des migrants vers l'Europe.

À la mi-2020, la sous-région d'Afrique du Nord accueillait environ 3,2 millions de migrants internationaux, dont près de 61 % étaient originaires de la même sous-région ou d'autres sous-régions africaines.

"J'ai été ému par les histoires de ces migrants et les voyages difficiles qu'ils ont effectués. J'ai vu des personnes jeunes et extrêmement talentueuses qui avaient tant à offrir à leur pays d'origine, mais qui ont tant souffert au cours d'un voyage très périlleux... et tout ça pour quoi ?", raconte Sam à TRT Afrika.

Des voyages désespérés

En 2017, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a signalé que jusqu'à 40 migrants sont morts de soif dans le nord du Niger lorsque leur véhicule est tombé en panne lors d'une tentative de rejoindre l'Europe via la Libye. Des responsables nigériens ont déclaré que des bébés et des femmes figuraient parmi les 44 migrants retrouvés morts.

L'OIM a également indiqué en décembre 2022 que plus de 5.600 personnes sont mortes ou ont disparu en essayant de traverser le désert du Sahara au cours des huit dernières années, 110 décès de migrants ayant été enregistrés au Tchad.

En avril 2022, l'ONU a indiqué que plus de 3.000 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée et l'Atlantique, dans l'espoir de rejoindre l'Europe.

"J'avais vu les conditions de vie des migrants. Beaucoup étaient sans abri et dormaient dehors dans la chaleur ou le froid. Beaucoup d'entre eux, avec des enfants, étaient malades. J'ai échangé avec eux, et beaucoup d'entre eux étaient jeunes et talentueux. Beaucoup d'entre eux avaient des projets impressionnans. Ils avaient tout ce qui aurait dû les aider à réussir dans leur pays d'origine."

"Mais ils avaient été mal informés et se sont embarqués dans ce voyage qui n'était pas du tout ce qu'il promettait. J'ai pris la décision de travailler dorénavant à les remettre sur le droit chemin, et cela commence par leur retour au pays."

La naissance de la fille de Sam a rendu sa résolution de rentrer au Liberia encore plus ferme.

"J'ai réalisé qu'après mon diplôme, si je devais me rendre en Europe, je deviendrais exactement comme l'un de ces migrants, m'engageant sur des routes dangereuses et me retrouvant sans abri parce que je n'ai pas les bons documents. Je ne pouvais pas imaginer faire subir à mon enfant une condition aussi terrible".

L'UNICEF estime que plus d'un enfant meurt chaque jour le long de la périlleuse route de la Méditerranée centrale, de l'Afrique du Nord à l'Italie. En général, plus de 29.000 décès de migrants ont été enregistrés à travers le monde, pour 2021, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

Kingsley Okoye, avocat spécialisé dans l'immigration au Nigeria, pays d'Afrique de l'Ouest, explique à TRT Afrika : "Beaucoup sont contraints de partir en raison du climat économique et parfois politique difficile dans leur pays d'origine."

Le Nigeria a vu au moins 1,7 million de citoyens émigrer au cours de la seule année 2020, selon le département des affaires économiques et sociales de l'ONU. "Certains de ces jeunes vendent tout ce qu'ils ont pour payer des billets d'avion, dans l'espoir de réussir là-bas", ajoute Kingsley.

Le récit de Sam le corrobore.

"J'avais beaucoup investi dans mon voyage. J'ai tout vendu. C'est pourquoi le retour au pays a été une décision très difficile à prendre. Abandonner ce rêve et affronter mes pauvres parents, qui attendaient tant de moi. Je savais qu'ils auraient le cœur brisé", raconte Sam.

Alors que ses études approchaient de la dernière année, Sam s'est empressé d'aider autant de migrants en détresse que possible.

"Je leur ai dit que j'avais des rêves comme eux pour aller en Europe, mais que c'est suicidaire d'essayer d'entrer à tout prix sans les documents appropriés."

"Il a été difficile de convaincre certains des migrants de prendre la décision de rentrer chez eux. Beaucoup ont dit qu'ils ne pourraient jamais regarder leur famille en face et qu'ils mourraient de honte."

Mais Sam a continué à retourner auprès des migrants et a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation. Il a travaillé avec de nombreuses agences d'aide et a aidé aux traductions en français. Il y avait également de nombreux obstacles juridiques à franchir.

"J'ai rédigé des lettres de demande de parrainage et facilité plusieurs réunions d'intervention avec des organismes d'aide internationaux. Ces réunions ont permis d'accélérer le processus de sélection de certains migrants et leur rapatriement éventuel."

Pour faire face à la paperasserie juridique, Sam dit que son cours sur les relations internationales "s'est avéré très utile".

Face à la réalité

Mais après avoir terminé ses études, il était temps pour Sam de rencontrer sa propre famille.

"La nuit précédant mon voyage, je n'ai pas pu fermer l'œil. C'était en avril 2021, je suis rentré chez moi au Liberia avec ma fille, qui avait alors trois ans."

"Les gens qui me connaissaient étaient choqués et incrédules. Mes parents et mes amis n'arrêtaient pas de me demander "pourquoi ?" Ils avaient tellement d'attentes. Ils pensaient que je reviendrais très riche. Je pouvais voir à quel point ils étaient déçus.

La famille immédiate de Sam a rapidement accepté sa décision, mais il a continué à être isolé lors des grands événements familiaux, notamment par certains membres de sa famille élargie.

"Il y avait beaucoup d'épaules froides. Ils n'avaient pas besoin de le dire. Je le sentais. C'était très déprimant, d'autant que j'avais du mal à m'occuper de ma fille, qui est tombée malade peu après notre arrivée à cause du changement de temps et d'environnement. Je devais demander des fonds à ma famille, mais je ne savais pas vers qui me tourner pour obtenir de l'aide".

Une rencontre fortuite

Mais la vie s'est vite éclaircie pour Sam.

Quelques mois après son retour, l'OIM au Libéria l'a mis en contact avec le programme de guérison des traumatismes et de réconciliation au Libéria, où il a suivi une thérapie psychosociale.

Il travaille désormais comme conseiller au sein du programme et aide à mettre en relation les migrants qui ont tendu la main à l'étranger, en les mettant en contact avec les responsables de l'OIM dans les pays où ils sont bloqués.

"J'ai eu un gros trou dans ma confiance en moi après mon retour. Je suis heureux que mon histoire ait changé."

Le programme de guérison des traumatismes et de réconciliation est actif au Libéria, s'exprimant à la radio et distribuant constamment des tracts qui mettent en garde les gens contre les dangers de la migration illégale.

Le révérend Philip Nushan, qui dirige le projet Vérité et Réconciliation, explique à TRT Afrika : "Il peut être difficile de réparer les migrants de retour qui sont déjà brisés."

"Cela est aggravé par le rejet qu'ils subissent dans la société. Ils sont considérés comme des ratés. Beaucoup tentent de se suicider et doivent être placés sous haute surveillance. Notre société doit apprendre à être plus indulgente", dit-il.

Le révérend Nushan et son équipe à la fondation travaillent avec des psychologues et créent un programme élaboré qui forme les migrants de retour sur des compétences professionnelles qui pourraient les aider à trouver un emploi.

"Nous sommes choqués lorsque nous entendons leurs familles leur dire des choses méchantes en face. Nous essayons de devenir leur nouvelle famille, et cela a vraiment aidé beaucoup d'entre eux à guérir. "

Sam dit que sa vie a maintenant repris son cours. Il a récemment terminé deux formations diplômantes en gestion hôtelière et touristique et en gestion du service client.

"C'est parce que j'ai tellement foi en mon pays et en ce qu'il a à offrir au monde. Je crois qu'un jour, c'est le monde qui viendrait en courant pour visiter le Liberia, et je serais ici... prêt et attendant."