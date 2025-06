Par Coletta Wanjohi

Le 11 janvier, l'Ouganda a déclaré la fin d'une épidémie d'Ebola de quatre mois, suscitant un soulagement au continent ravagé par le virus au fil des ans.

Mais les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) - le principal organisme de santé publique du continent - ont mis en garde les pays contre tout relâchement afin d'éviter une nouvelle épidémie.

Au moins 55 des 143 personnes infectées sont mortes lors de la huitième épidémie d'Ebola en Ouganda depuis 2000. Le pays restera sous surveillance pendant 90 jours à compter de la date de la déclaration d'absence d'Ebola.

La République démocratique du Congo (RDC) voisine a également été déclarée exempte d'Ebola le 27 septembre de l'année dernière après avoir combattu sa 15e épidémie d'Ebola.

Le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la RDC, le Soudan du Sud et la Tanzanie ont été mis en état d'alerte lorsque l'Ouganda a annoncé l'épidémie le 20 septembre 2022.

Ebola - qui se propage par contact avec les fluides corporels d'une personne infectée - a un taux de mortalité d'environ 50 %. Entre 2013 et 2016, plus de 11 300 personnes sont mortes du virus en Afrique de l'Ouest, selon les données officielles.

La plupart des décès ont été causés par la souche soudanaise du virus qui n'a pas de vaccin homologué. La dernière épidémie en Ouganda a été attribuée à la souche soudanaise, tandis que le virus Ebola Zaïre, plus courant et plus bénin, a été à l'origine de plusieurs épidémies récentes en RDC et ailleurs.

La coordination est essentielle

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique qu'environ 3 millions de dollars ont été alloués pour aider les pays d'Afrique de l'Ouest à lutter contre les épidémies potentielles.

Toutefois, le directeur par intérim du CDC Afrique, le Dr Ahmed Ogwell, a souligné que le contrôle efficace des épidémies repose sur l'accès aux communautés.

"Lorsque vous pouvez accéder à la communauté à 100 %, vous pouvez être en mesure de l'impliquer directement, régulièrement, de manière cohérente et de surveiller ce que le résultat de cet engagement vous donne", a déclaré Ogwell lors d'un point de presse. "En RDC, cela a été un peu un défi, en particulier dans le corridor où il y a eu des conflits, ce qui explique en partie pourquoi il y a un peu de réticence dans cette partie de l'Afrique."

Il a ajouté que la coordination des efforts au niveau national est toujours critique.

"Lorsqu'il y a une crise, il y a toujours une aide possible. Mais, si elle n'est pas coordonnée, elle ne donne pas de résultats rapides. En Ouganda, la coordination s'est faite dès le départ, dès le premier jour, la ministre de la santé était en charge du processus, et elle l'a coordonné jusqu'à la fin de l'épidémie."

Le CDC Afrique a déclaré que l'épidémie était peut-être terminée, mais que le virus n'était pas éradiqué.

En attendant le vaccin

En 2019, la US. Food and Drug Administration a approuvé le vaccin Ervebo, qui, selon elle, est sûr et protecteur contre le virus ébola du Zaïre, fréquent en RDC.

Mais il n'existe toujours pas de vaccin contre la souche soudanaise dont l'Ouganda a souffert.

L'origine du virus reste également inconnue alors que les recherches médicales à son sujet se poursuivent.

L'Ouganda se prépare à lancer des essais cliniques pour évaluer les vaccins candidats contre la souche soudanaise du virus ébola. Les premières doses de l'un des trois vaccins candidats sont arrivées dans le pays en décembre 2022.

Le Dr Ogwell a déclaré que pour endiguer les futures épidémies, les citoyens doivent être prêts à partager les informations.

"Les épidémies commencent et se terminent au niveau de la communauté. Si la communauté est au centre de l'identification d'une épidémie, alors vous en êtes informés rapidement. Si la communauté ne peut pas identifier une épidémie ou la cache, elle se propage à beaucoup plus de personnes." a déclaré M. Ogwell.

L'Ouganda a été crédité d'un diagnostic et d'un traitement précoces des cas pour enrayer les infections.