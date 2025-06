Par Coletta Wanjohi

En novembre dernier, Tuvalu a dévoilé son projet de construire une version numérique de lui-même, afin que la petite île du Pacifique puisse survivre dans le métavers si elle est engloutie par la montée des eaux.

L'annonce faite lors de la conférence sur le climat COP 27 en Égypte semblait tout droit sortie d'un blockbuster futuriste de science-fiction d'Hollywood. Mais la menace que représente la montée des eaux pour les nations insulaires - les effets combinés du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers arctiques - n'a rien de fictif.

À des milliers de kilomètres de Tuvalu, Maxime Georges a grandi en regardant la mer se rapprocher de plus en plus de sa maison et de son foyer à Mahé, l'une des 115 îles qui composent les Seychelles dans l'océan Indien.

"En grandissant ici, ces plages ont été nos terrains de jeu", raconte Georges, 35 ans, à TRT Afrika. "Il y a environ deux décennies, l'eau était loin de la terre, mais maintenant, comme vous pouvez le voir, elle se rapproche de nos routes."

Georges a une boutique près de la plage à Victoria - la capitale des Seychelles - où il vend des vêtements et des sacs, principalement aux touristes qui affluent par milliers vers ce groupe d'îles de carte postale, célèbre pour ses plages immaculées et sa faune exotique.

Alors que de plus en plus de nations insulaires et de villes côtières d'Afrique risquent d'être submergées par la montée des eaux, les gouvernements et les experts ont tiré la sonnette d'alarme sur cette catastrophe potentielle.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoit que l'élévation moyenne du niveau de la mer à l'échelle mondiale d'ici à 2100 se situera entre 8 et 34 pouces, soit près d'un mètre, dans le pire des cas.

Le monde de l'eau !

Pour James Jewell, pêcheur de 50 ans, la plage de Beau Vallon, sur l'île de Mahé, semble avoir considérablement rétréci au fil des ans.

Et la montée des eaux s'accompagne d'autres problèmes : la réduction de la population de poissons due à la disparition des récifs coralliens qui fournissaient autrefois du fourrage à la vie marine.

"Nous sommes nés au bord de la mer, nous avons vécu au bord de la mer, nous savons tout de la mer", explique-t-il à TRT Afrika. "Il y a longtemps, il y avait beaucoup de poissons, mais aujourd'hui leur nombre est en baisse".

Au fil des ans, certaines espèces d'arbres qui poussaient au bord de la plage ont également disparu, dit-il.

Sous les eaux cristallines, les récifs coralliens - un habitat de la vie marine comme les éponges, les huîtres, les palourdes et les crabes - ont été affectés par le changement climatique.

Le Reef Resilience Network, qui se concentre sur le renforcement de la gestion des récifs coralliens, affirme que l'El Niño de 1998 a contribué au blanchiment massif des récifs coralliens. Un autre El Niño en 2016 a été catastrophique.

Le blanchiment se produit lorsque les coraux réagissent en expulsant des algues à cause de conditions comme la chaleur ou la pollution. Sans leurs nutriments, ils meurent de faim. Les coraux agissent également comme une barrière naturelle entre la mer et la terre.

Pour les quelque 98 000 habitants du pays - dont 90 % vivent à Victoria - la possibilité que leurs îles de faible altitude disparaissent dans la mer est une menace réelle, malgré les efforts du gouvernement.

"Le gouvernement a érigé des digues en béton pour protéger la terre de la mer, mais lorsque l'eau décide de s'infiltrer, ces digues ne servent à rien", explique Mazime Georges.

Les murs ont été construits le long de ce qui est perçu comme la frontière entre la plage et la terre. Mais l'efficacité de ces murs à résister aux ondes de tempête fait débat, en particulier dans les zones côtières de faible altitude.

L'île de Mahé, par exemple, se trouve à environ 2,5 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer et abrite les principales infrastructures du pays, comme l'aéroport, le port commercial, le stockage de carburant et les services d'urgence.

À la recherche de solutions

Ces effets du changement climatique sont ressentis dans d'autres petits États insulaires de la région d'Afrique de l'Est.

À l'île Maurice, la mer se rapproche de la terre et érode ses plages, tandis que la fréquence des tempêtes dans le pays a augmenté.

À Sao Tomé-et-Principe, une tempête majeure a frappé l'archipel en décembre 2021, provoquant des inondations extrêmes qui n'avaient pas été vues depuis 30 ans. Le gouvernement et le Programme des Nations unies pour l'environnement élaborent un plan d'action national pour renforcer son adaptation au changement climatique.

Le Dr Nirmal Shah, directeur général de Nature Seychelles, explique à TRT Afrika que l'intensification de la fréquence des tempêtes tropicales, notamment des cyclones dans le pays, a un impact direct sur l'élévation du niveau de la mer.

Nature Seychelles est une organisation dédiée à la conservation de l'environnement.

"Nous pouvons éloigner certaines des infrastructures critiques de la mer, où se trouvent la plupart d'entre elles, et les placer ailleurs, mais cela nécessite une énorme quantité d'argent", explique le Dr Shah.

Bien que l'alliance des petits États de insulaires ait applaudi la création d'un "Fonds pour les pertes et les dommages" lors de la COP 27 et l'ait qualifié de "pas vers la justice climatique", le Dr Shah reste sceptique.

"Franchement, c'est ce que nous appellerions un 'seau vide'. Nous ne savons pas à quoi il ressemblerait, ni combien d'argent et de liquidités y seront consacrés", déclare-t-il.

Il prévient qu'il est essentiel que les gens comprennent que même avec les fonds, certaines choses ont été perdues à jamais.

"C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment. Nous pouvons essayer de réparer certaines choses comme les récifs coralliens, mais nous ne pouvons pas les réparer, le mal est fait pour toujours", dit Shah.

James, le pêcheur, semble d'accord.

"Non, il n'y a pas de solution, il n'y a plus de plage. La solution est de la laisser telle quelle", dit-il.