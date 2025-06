Par Charles Mgbolu

Port Harcourt était autrefois la "ville jardin", l'un des plus beaux centres urbains du Nigeria, rempli de verdure et de parcs fleuris.

Mais l'histoire a très vite tourné au noir pour la capitale de l'État de Rivers, lorsqu'une catastrophe écologique s'est produite dans la cinquième ville du Nigeria, qui compte plus de trois millions d'habitants.

Des raffineries de pétrole illégales, exploitées par des personnes non qualifiées avec des outils primitifs, ont craché d'épais panaches de fumée noire dans le ciel de Port Harcourt.

La suie noire - résultat de la combustion incomplète du pétrole brut - flottait dans l'air et formait une couche épaisse partout, des maisons aux humains.

Les gens ont souffert d'une forte augmentation des maladies respiratoires. Certains ont même eu des cancers. De nombreux décès ont été liés à la suie noire.

Il a fallu un effort extraordinaire et la persévérance d'un groupe d'habitants - dirigé par quatre hommes - pour mettre sous les projecteurs du monde entier la souffrance de Port Harcourt. Il a fallu six longues années pour que leurs efforts portent leurs fruits.

C'est leur histoire autant que celle de Port Harcourt.

"C'était une bataille acharnée qui a duré six ans", explique Amah Onyedikachi, un étudiant-chercheur de 38 ans et l'un des quatre militants.

"Nous avons envoyé des tweets tous les jours. Nous avons appelé les habitants de Port Harcourt à dire non à la suie", explique Amah à TRT Afrika.

De l’air pollué au quotidien

Le problème de Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, est devenu un sujet de discussion publique lorsque la suie noire est devenue visible pour la première fois vers 2016.

C'était une période où le raffinage illégal est devenu endémique dans la région du delta du Niger, en particulier dans les marais côtiers de Port Harcourt.

Le taux de chômage élevé dans le delta du Niger a attiré des dizaines de jeunes hommes vers cette activité très lucrative, dans laquelle ils puisent illégalement du brut dans un dédale de pipelines appartenant à des géants pétroliers privés et publics.

Certains raffineurs illégaux ont même construit leur propre réseau d'oléoducs enfouis profondément sous terre pour transporter le brut acheminé par les oléoducs gouvernementaux.

Le brut est "raffiné" à haute température et condensé en différents produits, principalement du kérosène et du diesel.

Le produit raffiné est vendu sur le marché noir du pays et même exporté.

Selon le rapport sur le pétrole et le gaz pour 2022 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Nigeria, le pays a perdu 619,7 millions de barils de pétrole brut, pour une valeur de 46,16 milliards de dollars entre 2009 et 2020.

Selon un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), le Nigeria a perdu deux places au classement des producteurs africains de brut, derrière l'Angola et la Libye, en septembre de l'année dernière. Les autorités nigérianes avaient imputé cette situation à des vols massifs de pétrole.

En janvier 2023, le Nigeria est de nouveau en tête, mais seulement après que les autorités ont intensifié leurs efforts pour repérer et démanteler les robinets illégaux.

Amah se souvient de la première fois qu'il a vu la suie dans sa maison, en 2016.

"C'était comme si quelqu'un avait saupoudré de la cendre partout à l'intérieur de ma maison, sur ma moustiquaire. Je me souviens l'avoir touchée et m'être demandé 'qu'est-ce que c'est ?'", raconte-t-il.

Mais il n'a pas eu à chercher loin les réponses, car l'un de ses amis proches, Kingsley Adindu, a également été confronté au même problème.

"J'ai su que c'était de la suie dès que je l'ai touchée. Elle semblait lisse, comme de la poussière fine, mais ensuite elle tache toutes les surfaces", se souvient Adindu, 37 ans, un écologiste et l'un des quatre militants.

Ce sont ces préoccupations concernant l'environnement et les effets sur la santé des gens qui ont conduit au lancement des campagnes en ligne.

Tunde Bello, 48 ans, est devenu un militant écologiste par accident lorsqu'il a créé une page Facebook et l'identifiant Twitter @StopTheSoot pour sensibiliser au problème.

Sa boîte de réception était remplie de photos envoyées par les habitants, montrant la suie dans leurs maisons. Beaucoup ont pris des photos de leurs mains et de leurs pieds noircis. Certaines vidéos de citoyens ont montré que la suie avait presque supprimé la lumière du jour et enveloppé la ville dans un épais brouillard.

Amah, Eugine Abels et Kingsley Adindu ont également défendu la cause séparément, mais ils se sont ensuite regroupés pour mener une campagne unie et plus énergique, contribuant ainsi à susciter de solides débats sur le problème de la suie.

À la fin de la cinquantaine, Eugine s'est longuement exprimé lors de multiples forums environnementaux, en ligne et en présentiel, sur l'impact sanitaire et écologique à long terme de la suie.

Kingsley était connu pour donner constamment des conseils de santé et de sécurité en ligne sur la façon de gérer l'exposition à la suie.

Ils ont également organisé une manifestation pacifique en 2018 avec des centaines de résidents de Port Harcourt.

Moins d'un mois après la campagne, alors que la pression publique s'accentuait sur les autorités pour qu'elles agissent, le gouvernement de l'État de Rivers a mis en place un groupe de travail pour s'attaquer au problème. Le groupe a officiellement identifié la mystérieuse particule comme étant de la suie noire.

Une action décisive contre le raffinage illégal était cependant encore loin d'être prise.

Un tueur silencieux

"La suie noire est le sous-produit d'une combustion incomplète", explique le Dr Selegha Abrakasa, physicien des particules à l'université de Port Harcourt.

"Comme les raffineurs illégaux utilisent des équipements rudimentaires dans le processus de raffinage du pétrole, ils finissent par rejeter dans l'atmosphère beaucoup de déchets dérivés sous la forme de suie noire", explique M. Abrakasa à TRT Afrika.

Également connue sous le nom de pollution particulaire, la suie est l'une des formes les plus mortelles de pollution atmosphérique.

Une équipe de pédiatres du département de pédiatrie de l'hôpital universitaire de Port Harcourt, dirigée par le Dr Agnes Fienemika, a étudié la prévalence des infections respiratoires aiguës (IRA) chez les enfants de moins de cinq ans à Port Harcourt pendant deux ans.

Ils ont utilisé les cas signalés dans un hôpital pour enfants local comme échantillon test et ont constaté une augmentation de la prévalence des cas d'IRA chez les enfants de moins de cinq ans entre septembre et décembre 2016.

L'équipe du Dr Fienemika a constaté que la période de 2016 coïncidait avec les premières observations de suie noire à Port Harcourt. Leurs conclusions ont été publiées dans le Journal of Respiratory Medicine en 2018.

Le professeur Best Ordinioha, spécialiste de la santé publique à l'hôpital universitaire de Port Harcourt, explique à TRT Afrika que la suie pourrait déclencher des réactions allergiques mortelles.

"L'effet immédiat de l'inhalation de la suie comprend des crises d'asthme, notamment pour les patients asthmatiques et les personnes souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires."

Ordinioha ajoute que l'inhalation de la suie augmente également le risque de cancer chez les personnes.

Sauver les enfants

Amah explique que pendant les premiers jours de leur campagne, ils se sont concentrés sur les enfants.

"Nous avons commencé à envoyer des tweets directement aux écoles, en partageant des messages sur la façon de protéger les enfants.

"Il y a eu beaucoup d'engagement sur les médias sociaux et, chose choquante, des critiques aussi. Certaines personnes nous ont accusés d'exagérer le problème", raconte Amah.

Kingsley Adindu a fait l'expérience directe des effets de la suie sur les enfants.

"Je passais une semaine sur deux à l'hôpital pour les mêmes problèmes de mon enfant - toux et catarrhe. Je dépensais beaucoup pour acheter des médicaments et payer les factures de l'hôpital. C'était frustrant", raconte Adindu à TRT Afrika.

Adindu affirme que la santé de ses enfants s'est maintenant améliorée.

"J'avais l'habitude d'emmener mes enfants (un garçon, alors âgé de 4 ans, et une fille de 1 an) à l'hôpital au moins une fois par semaine en raison d'infections respiratoires. Mais depuis le début de l'année, nous n'avons plus de raison d'y aller".

Eugine dit qu'il a été stupéfait lorsqu'il s'est documenté sur les composants métalliques toxiques présents dans la suie.

"J'ai découvert qu'elle contenait des substances cancérigènes et du mercure. J'ai paniqué à cause du mauvais état de nos services de santé. C'était une condamnation à mort pour la population", ajoute Eugine.

L'année dernière, le gouvernement de l'État a recommencé à faire des descentes sur les sites de raffineries illégales.

Au moins 16 personnes impliquées dans le commerce illégal ont été arrêtées, et 19 autres ont été déclarées recherchées.

Plus de 100 sites de raffinage illégaux ont été détruits en différents endroits de l'État. La plupart des raids ont eu lieu dans la zone de gouvernement local de Khana, où au moins 20 sites de raffinage de pétrole illégaux ont été détruits.

"Certains de ces mineurs de pétrole illégaux étaient lourdement armés et ont ouvert le feu sur nous lorsque les forces de sécurité se sont approchées de leur emplacement avant de s'enfuir dans les marécages", explique à TRT Afrika Bariere Thomas, président du conseil local de la zone de gouvernement local de Khana.

"Suite aux multiples raids, la qualité de l'air s'est nettement améliorée, et nous ne voyons plus les sédiments lourds sur les voitures et sur les sols de nos maisons. Les cas de réactions allergiques ont également considérablement diminué. Nous prévoyons d'effectuer une évaluation approfondie et des tests de qualité de l'air pour mesurer à quel point notre air est devenu plus propre."

Les habitants de Port Harcourt corroborent également ces propos.

Victor Alali, qui vit à Borokiri, au cœur de la ville, raconte à TRT Afrika : "J'ai observé une différence significative en ce qui concerne la suie sur mes fenêtres. Je ne vois plus d'amas de particules à l'aube comme c'était le cas tous les jours".

Ebenezar Wikina, un autre résident, ajoute : "Pour la première fois depuis longtemps, je ne pense plus à un avenir incertain. L'air est beaucoup plus pur."

Une bataille loin d'être terminée

Mais Abrakasa prévient qu'il est trop tôt pour se réjouir.

"Le gouvernement doit veiller à ce que les mineurs de pétrole illégaux ne soient pas autorisés à refaire surface. S'ils le font, tout cela aura été fait pour rien".

Ebenezar abonde dans le même sens, soulignant les rapports selon lesquels "il existe encore des sites de raffinage illégaux qui fonctionnent dans des zones reculées sans être dérangés, il faut donc vérifier cela".

Le coup de semonce d'Amah et de ses co-campagnards a peut-être fini par porter ses fruits, mais ils reconnaissent eux aussi que leur combat est loin d'être terminé.

"Nous savons que ce n'est peut-être qu'une question de temps. Mais nous serons là... à attendre, et nous les arrêterons encore et encore", ajoute Amah.