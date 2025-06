Les séries télévisées et les films réalisés en Turquie connaissent un succès fulgurant et ont même influencé le paysage socioculturel du pays africain.

C'est un samedi après-midi, et la famille de Baba Abdullahi est réunie dans leur salon de la ville de Kano, dans le nord du Nigeria.

La série turque à succès "Ertugrul" passe à la télévision et Abdullahi, le patriarche de la famille, interprète patiemment les dialogues et le contexte des scènes pour sa femme et ses enfants, dont aucun ne connaît la langue turque.

Abdullahi ne connaît pas très bien la langue, mais il a appris des mots et des phrases en regardant régulièrement des séries et des films turcs, qui sont devenus de grands succès dans le nord du Nigeria à majorité musulmane.

Bien que les Abdullahis regardent une version originale de la série - téléchargée sur un service de streaming - dans toute la région, les séries turques traduites dans la langue locale, le haoussa, attirent de nouveaux spectateurs et créent une énorme base de fans dans le pays africain.

Le haoussa est parlé par la plupart des habitants du Nigeria et est également l'un des plus utilisés en Afrique après le swahili.

"Le film est très intriguant. Il est impressionnant et significatif", déclare Abdullahi à TRT Afrika, faisant référence à la série télévisée sur Ertugrul, l'un des plus célèbres guerriers turcs du 13e siècle et père d'Osman Ghazi, le fondateur de l'Empire ottoman.

Dans le nord du Nigeria, les films turcs "Adini Sen Koy", traduit par "Tarkon Kauna" en haoussa, "Elimi Birakma" ("Rayuwata") et "Boyle Bitmesin" (Mon don de la vie) font partie des films les plus connus.

Sur YouTube et Netflix, les séries turques les plus regardées sont "Muhtesem Yuzyil" ("Le siècle magnifique") et "Resurrection Ertugrul" ("Dirilis Ertugrul"), une série mondialement populaire qui a même inspiré une série de statues au Pakistan.

Un divertissement "décent"

L'industrie cinématographique nigériane, appelée Nollywood, est la deuxième du monde après Bollywood. Elle produit chaque année des centaines de films qui s'adressent à un large public dans toute l'Afrique, qui s'en remettait principalement à des CD et DVD piratés pour regarder à la maison des films de fiction, pour la plupart de type pulp.

Ces dernières années, avec la prolifération des services de streaming et l'augmentation de la pénétration de l'internet, les Nigérians s'intéressent de plus en plus aux films et aux séries web mexicains et sud-coréens, tout en conservant leur amour pour le masala de Bollywood. Les films réalisés en haoussa par une industrie appelée Kannywood, du nom de la plus grande ville du nord où elle est située, gagnent également en popularité.

Mais la plus grande réussite est sans aucun doute la popularité des séries turques, beaucoup plus proches socialement et culturellement de la population musulmane du nord du Nigeria que, peut-être, les séries de tout autre pays.

Fatima, qui n'a donné que son prénom, dit qu'elle aime les séries turques parce qu'elles sont "décentes" et qu'elle n'était pas gênée de les regarder avec ses enfants. "Vous ne verrez rien d'immoral", déclare cette mère de deux enfants à TRT Afrika.

"Nous voyons (aussi) la belle culture des Turcs, leur vie sociale et leur histoire.

Maimuna Beli, romancière haoussa et auteur de séries cinématographiques, affirme également que les thèmes des séries turques sont pertinents pour le public haoussa.

Les films turcs ont tendance à se concentrer sur les sagas amoureuses, comme les Haoussas les aiment et en sont dépourvus", explique Beli, qui a coécrit les scénarios des films haoussas à succès "Kwana Casa" et "Dadin Kowa".

Les films peuvent être assimilés par les Hausa parce qu'ils sont centrés sur la vie familiale et les questions historiques, explique Beli, qui ajoute que les séries turques enseignent des vertus telles que "la tolérance, le courage, la constance et la patience".

La popularité des séries turques a engendré un grand nombre de fans pour les acteurs des séries et des films.

L'actrice Nergis Ozturk, connue sous son pseudonyme Madam Nisa, est l'une des stars de la télévision turque les plus populaires au Nigeria, et de nombreux Nigérians ont prévu de se rendre dans le pays pour la rencontrer, ainsi que d'autres icônes.

Parmi les autres stars du cinéma turc appréciées des Nigérians figurent Hazal Subasi et Erkan Meric, les vedettes de la série "Adini Sen Koy".

Échanges culturels

Bien qu'il existe des données permettant de déterminer le nombre exact de Turcs vivant au Nigeria, on estime généralement que ce chiffre est trop faible pour influencer le mode de vie des Nigérians et diffuser la langue turque.

Mais dans tout le nord du Nigeria, de nombreuses personnes peuvent désormais comprendre le turc et beaucoup d'autres prennent des cours pour regarder les séries et les films.

Muhammad, 32 ans, peut aligner des phrases simples en turc après avoir appris la langue grâce aux séries télévisées et aux films.

"J'ai commencé à regarder les films à la télévision avec des sous-titres en haoussa", raconte-t-il à TRT Afrika. "Je comprends maintenant ce qui est dit dans les films et je peux construire des phrases courtes", ajoute-t-il, révélant qu'il a regardé le film "Le siècle magnifique" en turc.

Hafsah Ringim, une autre fan, dit être devenue une buveuse de café après avoir observé l'amour des Turcs pour cette boisson. "J'ai observé que le thé ou le café les calmait et leur donnait un sentiment de bien-être et d'énergie", dit-elle. Aujourd'hui, elle boit beaucoup de café parce qu'elle a découvert qu'"il est tellement bénéfique pour ma santé et mon bien-être général".