Ferdinand Mbonihankuye

Les écologistes craignent que la réserve naturelle de Rukoko, avec ses 5 793 espèces de plantes supérieures, dont 567 variétés propres à la région, mène une bataille perdue d'avance contre l'expansion des installations illégales.

L'espèce Hyphaena petersiana (faux palmier) dans le parc national de la Rusizi, près de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, fait les frais d'un abattage incessant pour faire place, entre autres, à un cimetière.

Cette partie du parc s'étend sur plus de 10 600 hectares et semble être la plus touchée, notamment en raison des 300 ménages qui s'y sont installés et qui ont défriché environ 1 000 hectares pour cultiver.

Sur la route de Cibitoke, le cimetière de Mpanda semble avoir complètement déplacé cette espèce végétale unique, appelée "Urukoko" dans le dialecte indigène.

Emmanuel Niyoyabikoze, expert en environnement, se souvient que l'agriculteur Jean Marie Nduwimana s'est plaint auprès de lui que le cimetière sonnait le glas des faux palmiers.

"Nous n'avons pas d'autre choix que d'élargir le défrichement de la forêt pour plus de tombes", explique à TRT Afrika le fossoyeur local Jean Marie Nduwimana, debout au milieu de troncs d'Urukoko gisant tout autour.

En 2014, les autorités avaient interdit le gros bétail à Rukoko, une mesure qui semblait avoir aidé la flore dénudée à guérir avant que la progression rapide de l'habitat humain n'en détruise la majeure partie.Board to death

La menace d'extinction qui pèse sur les faux palmiers n'est pas seulement due à l'invasion des forêts par les habitations. La menuiserie, la construction et la demande de charbon de bois sont tout aussi responsables de cette déforestation.

Un tour sur les marchés du bois permet de constater l'ampleur de cette déprédation. Générose Havyarimana, un négociant, compare les planches fabriquées à partir de faux palmiers et d'autres espèces menacées à des perles.

"À l'exception de la Tanzanie, il est difficile de s'en procurer aujourd'hui en raison de la disparition de certaines espèces d'arbres de leurs origines", explique-t-il à TRT Afrika.

L'agriculture sans restriction est un autre revers de la bataille pour la survie de Rukoko.

L'expansion des cultures vivrières comme le maïs et les haricots, et des cultures industrielles comme la canne à sucre et le coton, s'est faite au détriment de cette espèce endémique, selon Emmanuel.

Les plantations de canne à sucre de la Tanganyika Business Company de Nahum Barankiriza occupent désormais une grande partie de la bande de forêt qui a été débarrassée des faux palmiers.

Un problème de jumbo

Au Burundi, la disparition du dernier éléphant il y a une douzaine d'années est étrangement citée comme l'élément déclencheur de l'extinction progressive des Urukoko.

"En se nourrissant des fruits du faux palmier, ces animaux ont participé à sa multiplication au sein de la réserve, qui est considérée aujourd'hui encore comme le seul foyer de cette espèce endémique", explique Emmanuel.

Le régime alimentaire des éléphants était notamment basé sur le fruit Urukoko, qui contient des graines qu'ils ne pouvaient pas digérer. "Ces graines se retrouvaient dans leurs excréments et cela donnait naissance à de nouveaux arbres".

Ainsi, lorsque ces "multiplicateurs" naturels de faux palmiers ont subi les conséquences des différentes crises sécuritaires qu'a connues le pays depuis 1993, année du coup d'État sanglant, les espèces végétales sont elles aussi devenues des dommages collatéraux.

Malgré une grande diversité, les régions montagneuses restent fragiles en termes de conservation durable des ressources forestières qui sont d'une grande valeur pour les populations locales et urbaines.

Avec la destruction de Rukoko, prévient Emmanuel, des impacts écologiques négatifs sont imminents tels que l'absence de séquestration des gaz à effet de serre responsables du changement climatique, la dégradation des sols, la désertification et la perte de biodiversité.

Des espèces telles que Sinarundinaria alpina, Entandrophragma excelsum, Faurea saligna sont très recherchées, notamment pour la menuiserie et la production d'objets d'art.

Certaines de ces espèces ont été exploitées à un point tel qu'elles ne sont actuellement représentées que dans des parcelles éparses de zones protégées telles que le parc national de Kibira et la réserve forestière de Bururi.

Les experts environnementaux soulignent que dans les dépressions du Kumoso, quatre espèces semblent prioritaires pour la réhabilitation. Il s'agit de Pericopsis angolensis, Pterocarpus tinctorius, P. angolensis et Julbernardia globiflora.

Ces espèces ont complètement disparu en raison d'une forte exploitation par une population qui n'a rien fait pour les protéger. Actuellement, ces ressources sont si rares que la population se rend en Tanzanie pour les chercher.

Ce qui constitue à nouveau une menace transfrontalière pour ces espèces. Au total, 40 espèces végétales sont actuellement menacées d'extinction.

Pousses vertes

Au milieu de l'inquiétude suscitée par le rythme de la déforestation, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Dans la plaine d'Imbo, certaines espèces sont confinées dans des zones protégées.

Les écologistes recommandent la conservation ex situ dans les trois zones écologiques du pays des espèces les plus recherchées par la population locale, avec un accent particulier sur la flore de montagne.

Trois jardins botaniques à vocation scientifique et de conservation seraient créés, l'un dans la plaine d'Imbo, l'autre sur la crête Congo-Nil et le troisième dans les dépressions du Kumoso pour réhabiliter la flore nationale en danger de disparition.

Pour parvenir à une exploitation rationnelle et durable des espèces ligneuses autochtones du Burundi à court, moyen et long terme, il faudrait, entre autres, diffuser des foyers améliorés (imbabura) moins consommateurs de charbon de bois, sinon des sources d'énergie alternatives.

Le contrôle de l'abattage dans les forêts publiques et privées, surtout des jeunes arbres, est une autre étape. L'option la plus simple et la meilleure, bien sûr, est d'encourager la plantation de nouveaux arbres pour compenser quelque peu ce qui a été perdu.