Par Coletta Wanjohi

La nécessité des "BioNtainers" - des usines modulaires équipées de solutions de fabrication - met également en évidence le principal problème qui a entravé les efforts du continent pour produire des médicaments vitaux : le manque d'infrastructures.

Mais le pire est peut-être passé pour le continent - qui compte environ 1,3 milliard d'habitants - car plusieurs pays s'empressent de mettre en place des installations de fabrication de vaccins, principalement avec l'aide de multinationales bien connues.

"L'appétit pour la mise en place et l'expansion d'installations de fabrication de vaccins et d'autres produits de santé sur le continent est grandissant", déclare le Dr George Ogwell, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

"Nous encourageons une approche coordonnée dans le cadre de laquelle différents types de vaccins sont fabriqués par différents pays et installations afin d'éviter l'inondation d'un seul type de vaccin", ajoute-t-il.

Les "BioNtainers" fournis par la société pharmaceutique allemande BioNTech permettront de produire annuellement jusqu'à 50 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19.

Un signal d'alarme

La faible capacité de production de vaccins de l'Afrique a exposé le continent à de graves pénuries au plus fort de la pandémie de Covid, et les pays ont été contraints de compter sur la distribution inéquitable de vaccins en provenance des pays développés.

Seuls 22 % environ de la population africaine sont entièrement vaccinés contre le coronavirus et la menace du Covid-19 est toujours aussi forte, selon le CDC Afrique.

Jusqu'à présent, plus de 250 000 décès dus au COVID-19 ont été enregistrés sur le continent.

Mais au-delà du COVID-19, l'Union africaine a également envisagé de produire des vaccins contre d'autres maladies, notamment la fièvre de Lassa, la fièvre de la vallée du Rift, Ebola, le VIH et le choléra.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe moins de dix fabricants africains, et tous sont basés dans cinq pays seulement : l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

Et seulement 1 % des vaccins utilisés sur le continent sont fabriqués en Afrique.

Le CDC Afrique vise à ce que les pays africains développent, produisent et fournissent au moins 60 % de leurs besoins en vaccins - entre 1,4 et 1,7 milliard de doses par an - d'ici 2040.

"Plus de 30 nouvelles initiatives de fabrication de vaccins sont déjà en cours en Afrique, et l'élan se renforce pour rendre cette expansion possible", déclare le Dr Ahmed Ogwell, directeur par intérim de l'Africa CDC.

BioNTech a commencé la construction de son usine de vaccins à Kigali en juin 2022.

"Elle ne produira pas uniquement pour le Rwanda", a déclaré Yvan Butera, le ministre de la Santé du Rwanda. "Elle va produire pour le continent".

L'entreprise indique que d'autres usines seront implantées au Sénégal et en Afrique du Sud.

Au Kenya, le ministère de la santé indique que la société américaine de biotechnologie Moderna pourrait commencer la construction de son usine de vaccins au cours du premier trimestre de cette année.

La société affirme que son investissement, qui pourrait atteindre 500 millions de dollars, permettra de produire environ 500 millions de vaccins par an.

Un long chemin

L'autosuffisance en matière de production de vaccins pourrait toutefois prendre du temps.

Des recherches menées par l'Union africaine montrent que de nombreux pays ont besoin de davantage de programmes d'éducation concernant la fabrication de vaccins.

De nombreuses personnes possédant l'expertise requise partent dans des régions à revenus plus élevés où les salaires sont bien meilleurs.

Le Rwanda et le Kenya ont demandé aux fabricants mondiaux qui prévoient de s'installer dans leur pays de veiller au transfert de technologie vers leurs citoyens.

Le CDC Afrique encourage également les pays à ne pas se limiter aux vaccins.

"Nous devons fabriquer nos kits de diagnostic, nos produits thérapeutiques et nos contre-mesures comme les masques et les EPI", déclare le Dr Ogwell.

Un débat au sein de l'Organisation mondiale du commerce vise à obtenir une extension de la dérogation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19 aux diagnostics et aux thérapeutiques. Il porte peu de fruits.

Les grandes entreprises pharmaceutiques des pays développés affirment que toute extension aura un "impact négatif important sur l'ensemble de l'écosystème de l'innovation".