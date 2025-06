Par Kudra Maliro

Marie Mutsuva a décidé de rester célibataire après avoir appris qu'elle était atteinte d'une maladie qui l'empêchait de concevoir.

Des décennies plus tard, Mme Mutsuva, âgée de 73 ans, est la "maman" - la mère - de dizaines d'enfants rendus orphelins par une insurrection de plusieurs décennies qui a ravagé la région orientale de la République démocratique du Congo.

Depuis 2014, selon Human Rights Watch, plus de 4 000 personnes ont été tuées par le groupe insurgé ironiquement nommé la Force démocratique alliée (ADF), que le groupe terroriste Daesh identifie comme sa branche en Afrique centrale.

Pour les enfants des civils tués dans le conflit, Marie Mutsuva est leur ange gardien. Et sa modeste maison de la ville de Beni leur lieu de bonheur.

"Cela fait 43 ans que j'ai commencé à aider les enfants orphelins après qu'on m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants", raconte Marie Mutsuva à TRT Afrika.

"En ce moment, j'ai 58 enfants dans mon orphelinat et la plupart d'entre eux viennent de régions où les rebelles de l'ADF ont tué leurs familles."

Une lutte permanente

Mutsuva se réveille chaque matin à 5 heures pour préparer la nourriture des enfants, âgés de neuf mois à 18 ans. Elle fait fonctionner son orphelinat grâce aux dons - en espèces et en nature - de personnes bienveillantes.

Elle se bat pour leur fournir le strict nécessaire, mais Mutsuva dit que la joie de les entendre l'appeler "maman, maman... tous les jours" vaut toutes les difficultés.

"Nous avons des problèmes pour obtenir de la nourriture, des soins médicaux, des frais de scolarité, et même pour trouver un endroit où dormir correctement", dit-elle. "L'orphelinat n'a de place que pour 20 personnes mais nous en accueillons 58 actuellement... et le nombre peut augmenter si la guerre continue."

Mutsuva tente de retrouver les familles élargies et les proches des enfants, mais la tâche est ardue.

Une fois par mois, elle est reçue par une station de radio locale où elle partage les noms et d'autres informations sur les enfants dont elle s'occupe.

Le dernière fois qu'un enfant a été réuni avec ses proches remonte à septembre 2017.

"Jai reçu une fillette de trois ans d'Eringeti, à environ 60 km de Beni", se souvient Mutsuva. Une semaine plus tard, lorsqu'elle a parlé d'elle dans l'émission de radio, "une tante de l'enfant m'a appelée, et la fillette a été réunie avec sa famille".

Les enfants, cependant, ne se soucient pas trop de ne pas retourner dans leur famille tant qu'ils bénéficient de l'attention affectueuse de Mutsuva.

"Je me sens confiante... car je peux poursuivre mes études grâce à ma mère Marie Mutsuva", explique Glory Somana, 14 ans, à TRT Afrika.

"C'est ma famille... Je considère tous les orphelins ici comme mes frères et sœurs. Quand j'aurai fini mes études, j'aiderai Mama Marie à subvenir aux besoins des autres orphelins", ajoute le garçon.

Un héroïne pour tous

Pour les gens qui connaissent Mutsuva, elle est une super-héroïne sans cape et ils espèrent que le gouvernement congolais lui viendra en aide pour nourrir, éduquer et payer les soins médicaux des enfants.

"Pour moi, il est difficile de nourrir (les quelques membres de) ma famille, mais elle le fait pour 58 enfants... Que Dieu lui accorde une longue vie pour qu'elle puisse accomplir son rêve", déclare Muhindo Nzala, un voisin de Mutsuva.

Un avis partagé par le capitaine Antony Mwalushayi, porte-parole de l'armée congolaise et de l'opération Sukola I contre les groupes armés dans l'est de la RD Congo.

"L'État congolais doit soutenir Mama Marie en lui fournissant de la nourriture et des soins médicaux, car c'est une femme courageuse qui donne de l'espoir aux enfants qui ont perdu le leur. "Les femmes comme Marie Mutsuva, je les considère comme des anges gardiens", déclare le capitaine Mwalushayi à TRT Afrika.

"L'armée congolaise fait de son mieux pour éradiquer ces groupes rebelles afin que la population de la région puisse rester en paix. Les personnes les plus vulnérables pendant la guerre sont les femmes et les enfants qui ne peuvent pas se sauver pendant ces attaques."

Alors que le cycle de la violence se poursuit, les enfants continuent d'être pris dans la ligne de mire des insurgés.

Le 22 janvier, au moins cinq enfants figuraient parmi les dix personnes tuées dans un attentat à la bombe contre une église pentecôtiste à Kasindi, dans l'est du Congo.

"La dernière série de violences est déplorable et souligne combien l'est de la RDC est un endroit de plus en plus périlleux pour les enfants", a déclaré Grant Leaity, la représentante de l'UNICEF en RDC, dans un communiqué.

"Selon les médecins de l'hôpital principal de Kasindi, au moins 16 enfants ont été blessés dans le bombardement, dont six ont subi des blessures graves."

Elle a ajouté qu'au moins 40 enfants ont été séparés de leur famille dans une recrudescence de la violence qui a entraîné un exode des civils des territoires de Djugu, Mahagi et Aru.

"Bien que nous condamnions fermement toute violence à l'encontre des jeunes, nous ne cesserons pas de travailler 24 heures sur 24 pour les protéger, eux et leurs familles", a déclaré Mme Leaity.