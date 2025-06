Par Ishaq Khalid

À Kafin-Tafawa, l'un des nombreux villages anodins qui parsèment l'État de Bauchi, dans le nord du Nigeria, une petite boutique peinte en jaune grouille d'activité économique.

Alors que les clients font la queue pour différentes transactions, Hassan Abdullahi joue le rôle du banquier, armé de rien de plus qu'une machine à glisser les cartes de débit, le point de vente (POS) en termes bancaires.

Abdullahi aide les gens à effectuer des transferts d'argent, à retirer de l'argent ou à payer des factures à l'aide de ce petit appareil. Pour les clients qui retirent des fonds, Abdullahi leur donne de l'argent liquide après avoir utilisé leurs cartes de débit pour transférer le montant équivalent sur son propre compte, tandis que pour ceux qui veulent déposer de l'argent ou payer des factures, il collecte de l'argent et transfère ensuite le montant équivalent sur le compte bancaire que les clients veulent créditer. Il perçoit une commission pour chaque transaction.

Connus sous le nom d'"opérateurs de points de vente", des milliers de personnes comme Abdullahi sont à l'origine d'une révolution au Nigeria, où le taux de pénétration des banques institutionnelles est extrêmement faible.

Le programme lancé par la banque centrale du Nigeria n'a pas seulement contribué à amener les services bancaires dans les zones reculées, mais a également fourni des possibilités d'emploi à de nombreuses personnes dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants. Toutefois, les opérateurs de points de vente ne sont pas des employés de banque mais des agents externalisés qui transforment la plus grande économie d'Afrique.

Un commerce en plein essor

Le village d'Abdullahi ne dispose ni de banque, ni même d'un distributeur automatique de billets, pour effectuer des transactions financières, comme dans des milliers d'autres zones rurales du Nigeria.

Ainsi, lorsqu'il a inauguré son magasin en 2021, il a également ouvert une nouvelle fenêtre pour les habitants du village.

Cet homme de 30 ans, qui a abandonné ses études, raconte à « TRT Afrika » qu'il a démarré son activité grâce à un petit prêt de sa sœur. Aujourd'hui, il gagne entre 50 000 Naira (112 $) et 60 000 Naira (135 $) par mois, soit environ le double du salaire minimum au Nigeria.

"Cet argent m'aide à prendre soin de ma famille" et parfois "même à aider les autres proches", dit-il.

Abdullahi se dit heureux de sa réussite et espère s'inscrire dans une université pour obtenir son diplôme - ce qu'il n'a pas pu faire après avoir terminé ses études secondaires il y a quelques années en raison de contraintes financières.

"J’ai le sentiment que j'aide aussi ma communauté car, sans le POS, les gens sont (habituellement) bloqués et frustrés", ajoute-t-il.

Abdullahi est l'un des quelques 1,4 million de personnes, jeunes pour la plupart, directement employées dans le secteur des points de vente, dans un pays où les taux de pauvreté et de chômage sont alarmants.

Ces transactions aux points de vente sont principalement effectuées par les petites entreprises, les personnes à faible revenu et la population non bancarisée des zones rurales et urbaines. Mais le volume et la valeur de ces transactions sont massifs et en augmentation.

Les données de la Banque centrale du Nigeria (CBN) indiquent que des transactions financières d'une valeur de 6,4 trillions de nairas ont été effectuées via des terminaux de point de vente au Nigeria en 2021, ce qui représente une augmentation sans précédent de 36 % par rapport à l'année précédente. Le montant des transactions financières représentait environ 47 % du budget total du Nigeria pour 2021.

Le montant pour 2022 sera beaucoup plus élevé puisqu'il avait déjà franchi la barre des six mille milliards de nairas en septembre.

Une poussée numérique

En 2012, la banque centrale a présenté une "politique sans espèces" pour limiter la quantité d'argent liquide en circulation et encourager les services bancaires numériques. Cela a grandement contribué à stimuler l'activité des points de vente.

La banque centrale a également reconnu le rôle vital des terminaux de point de vente pour amener rapidement plus de Nigérians dans le système bancaire, en particulier ceux des zones rurales.

Selon Isa Abdullahi, maître de conférences au département d'économie et de développement de l'université fédérale de la ville de Kashere, l'introduction de l'activité des TPV est "l'une des meilleures choses qui soient arrivées à l'économie" ces dernières années.

Selon lui, c'est principalement en raison de "sa capacité à employer des personnes", notamment des jeunes ayant abandonné leurs études, et à rendre les transactions financières "beaucoup plus faciles". En outre, il estime que le système devient de plus en plus populaire et acceptable car les agents financiers sont "à votre porte".

Ce point de vue est partagé par Victor Ojolo, président de l'Association of Mobile Money and Bank Agents, qui représente les vendeurs d'argent aux points de vente au Nigeria.

Il déclare à TRT Afrika que leur contribution à l'économie est "phénoménale". Selon lui, le secteur des points de vente a créé de nombreux emplois, non seulement pour les agents financiers, mais aussi pour d'autres entreprises subsidiaires, comme celles qui produisent du papier pour les reçus de transaction, dans le cadre d'une "grande chaîne de valeur". Il s'agit d'un élément clé pour lutter contre le chômage au Nigeria, qui atteignait 33 % en 2021.

"L'activité des points de vente a révolutionné le secteur bancaire au Nigeria", dit-il, ajoutant qu'ils sont disponibles même dans les zones où "les banques ne l'imaginent pas".

Des défis à relever

Malgré son essor rapide et sa popularité croissante, l’activité des points de vente reste confrontée à de multiples défis qui affectent les agents des banques privées et leurs clients. Par exemple, un pourcentage élevé de plaintes de clients concerne l'argent qui n'est pas crédité sur les comptes ciblés après avoir été débité de l'expéditeur.

Les experts attribuent ce phénomène principalement à la défaillance des serveurs bancaires, à la rupture des communications interbancaires et à des problèmes de connectivité Internet au niveau du terminal de paiement. Les clients et les exploitants de terminaux de paiement se sont souvent plaints du fait qu'il faut trop de temps - parfois plusieurs semaines - pour rectifier une transaction ratée ou pour l'annuler, ce qui met les victimes en difficulté financière, en particulier les personnes à faible revenu.

Victor Olojo explique qu'une autre difficulté réside dans le fait que les différentes agences gouvernementales de certains États perçoivent des "taxes multiples" auprès de ces petits entrepreneurs, une situation qui pèse sur leurs "petites entreprises". Il a ainsi lancé un appel en faveur d'un cadre institutionnel plus transparent en ce qui concerne ces opérations et la procédure de collecte des impôts. Il affirme que son syndicat et les autorités ont travaillé ensemble pour résoudre certains de ces problèmes.

Alors que le secteur financier nigérian fait l'objet de réformes massives et que la banque centrale intensifie ses efforts pour une mutation vers l'économie "sans argent liquide", M. Ojolo estime que les terminaux de paiement et autres services financiers mobiles sont "en fait l'avenir de la banque" au Nigéria.

"Le point de vente est un sauveur"

De retour au point de vente d'Abdullahi à Kafin Tafawa, Hassan Hamidu retire de l'argent en quelques minutes afin d’acheter des produits alimentaires pour sa famille composée de 15 personnes. "Je suis un client régulier des terminaux de paiement", dit-il, décrivant le TPV comme un "sauveur".

Ce fonctionnaire de 50 ans se souvient d'une soirée tardive où les services du TPV l'ont aidé à obtenir de l'argent liquide pour emmener d'urgence son enfant malade à l'hôpital. "C'était une urgence, mais je n'avais pas d'argent liquide", dit-il. Cependant, il a pu courir jusqu'au point de vente situé en face de chez lui, retirer de l'argent en quelques minutes et emmener son fils dans un centre de santé.

Selon lui, s'il devait se rendre dans une banque ou un distributeur de billets de la ville pour obtenir de l'argent, cela pourrait lui prendre au moins une heure et demie, ce qui pourrait "aggraver la situation de mon enfant".

Hamidu n'est pas seul.

Des millions de Nigérians et de petites entreprises dans les zones rurales, ainsi que dans les grandes villes comme la capitale Abuja et les villes commerciales de Lagos et Kano, dépendent désormais entièrement des points de vente pour leurs besoins financiers en raison de leur rapidité, de leur accessibilité et de leur commodité.