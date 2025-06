Par Takunda Mandura

Elle reste à ce jour la joueuse de football la plus connue du pays, qui a marqué l'unique but pour mener l'équipe nationale, les Mighty Warriors, au championnat féminin de la COSAFA 2011 en Afrique du Sud.

Elle est également décédée jeune, à l'âge de 31 ans le mois dernier, des années après avoir admis avoir consommé des drogues qui ont fini par détruire sa carrière et sa santé.

L'histoire de Rufaro est symptomatique d'un malaise qui touche la jeunesse de ce pays africain - une toxicomanie croissante qui détruit des vies individuelles et des familles et suscite des appels à une répression plus stricte des dealers et des toxicomanes.

Les histoires de personnes célèbres, comme Rufaro et la sensation hip-hop populaire primée Tinashe Gonzara, font occasionnellement la une des journaux. Des milliers d'autres ne sont que des statistiques dans les dossiers gouvernementaux.

Des recherches ont attribué la menace de la drogue aux niveaux élevés de chômage et à l'utilisation du pays comme transit pour les drogues dures comme la cocaïne et le crystal meth.

Une guerre futile

Au fil des ans, les forces de l'ordre ont lancé de nombreuses initiatives pour endiguer la menace, notamment des raids et des barrages routiers, mais la plupart ont échoué.

En 2021, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a mis en place un comité interministériel qui a élaboré le plan directeur national de lutte contre la drogue (ZNDMP 2020 à 2025) et les directives de traitement et de réadaptation des troubles liés à l'alcoolisme et à la toxicomanie au Zimbabwe (TRGASUD ZIM). Les progrès et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan n'ont pas été rendus publics.

Bien qu'il n'existe pas de données gouvernementales sur la prévalence des drogues dures dans le pays, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la santé mentale des jeunes dans la région africaine indique que le pays compte le plus grand nombre de jeunes de 15 à 19 ans qui s'adonnent à une consommation épisodique excessive d'alcool. Le rapport ajoute que leur nombre s'élève à 70,7 % chez les hommes et 55 % chez les femmes.

Les statistiques compilées en 2021 par le Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network ont révélé que 60 pour cent des admissions en psychiatrie étaient dues à la toxicomanie. Quatre-vingt pour cent d'entre elles concernaient des personnes âgées de 16 à 25 ans, y compris des écolières.

"En l'état actuel des choses, 60 % des patients admis dans les établissements psychiatriques souffrent de problèmes liés à la toxicomanie", déclare Donald Mujiri, porte-parole du ministère de la Santé et de l'Enfance.

Knowledge Mpembe, responsable des programmes du ZCLDN, estime que la toxicomanie est une manifestation de la corruption.

"L'abus de drogues et de substances est la manifestation d'un problème. Le problème est la corruption et l'approvisionnement en drogues. Donc si nous réduisons l'offre, il est évident que la demande n'existera plus", dit-il.

Le Zimbabwe est classé 157e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption 2022, un rapport annuel compilé par Transparency International.

Une plaque tournante de la drogue

Alors que le trafic de drogue est endémique au Zimbabwe, principalement à travers ses frontières poreuses, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Mozambique sont devenus de nouvelles sources pour les drogues dures et les médicaments sur ordonnance, notamment le bronclear (sirop contre la toux contenant de la codéine), l'alcool à brûler connu localement sous le nom de tumbwa ou kozoda, le crystal meth et les médicaments sur ordonnance tels que le diazépam, la kétamine et la péthidine, la morphine et le fentanyl.

Les médias locaux indiquent qu'au fil des ans, plus de 50 femmes ont été arrêtées pour trafic de drogue. Selon The Africa Report, six Zimbabwéennes sont mortes après avoir avalé les drogues qu'elles faisaient passer en fraude pour éviter d'être arrêtées.

Outre les drogues importées, les locaux inondent également le marché avec des substituts bon marché et hautement intoxicants tels que le musombodiya, une boisson incolore à base d'éthanol et de poudres d'emblèmes fabriquées et distribuées principalement aux terminus de bus et dans les ghettos.

Selon les rapports, les jeunes toxicomanes vont jusqu'à tremper des couches et des produits de blanchiment dans de l'eau bouillante et à en inhaler les vapeurs comme s'il s'agissait de produits toxiques.

"Les toxicomanes prennent tout ce qu'ils pensent pouvoir rendre euphorique ou sédatif et les cas de psychose organique sont en augmentation", explique le Dr Johannes Marisa, président de l'Association des médecins et dentistes privés du Zimbabwe.

Il ajoute qu'il est nécessaire de disposer de davantage de centres de réhabilitation car le pays est aux prises avec le nombre de toxicomanes ayant besoin d'une réhabilitation.

"Les centres de réhabilitation pour toxicomanes sont assez peu nombreux dans notre pays, et le secteur privé peut jouer un rôle important dans la création de ces centres. Il est difficile pour un toxicomane d'arrêter brusquement de se droguer, d'où la nécessité d'une réhabilitation dans des lieux isolés", ajoute Marisa.

La police de la du Zimbabwe a lancé, au début du mois, une opération nationale intitulée "Non aux drogues et substances illicites", qui a permis jusqu'à présent de mettre la main sur 1 903 trafiquants de drogue présumés.

Le ministre de l'Intérieur et du Patrimoine culturel, Kazembe Kazembe, affirme que les autorités sont sur la piste de plusieurs caïds de la drogue très en vue.

"La police ne néglige aucune piste dans sa lutte contre la drogue. Nous disons non à l'abus de drogues et de substances et nous le pensons vraiment. Des policiers et des hommes politiques figurent parmi les suspects, et ils seront recherchés", ajoute-t-il.