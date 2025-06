Par Charles Mgbolu

Ce sont de jeunes Africains, âgés pour la plupart d'une vingtaine d'années, qui pratiquent l'art de ce que le personnage de Michael Caine dans Le Prestige décrit comme "prendre quelque chose d'ordinaire et lui faire faire quelque chose d'extraordinaire". Debout devant un public qui les observe attentivement, déterminés à saisir le numéro, ils mobilisent tout leur savoir-faire pour réaliser un tour de passe-passe qui masque l'instant, suscitant des halètements, des cris, puis des applaudissements assourdissants.

La magie est dans l'air sur tout le continent, car ce groupe de jeunes Africains crée un nouveau type de divertissement et séduit le public.

Dans le monde occidental, des magiciens et illusionnistes célèbres tels que Dynamo, David Copperfield, Paul Daniels et David Blaine dominent les médias sociaux. Les jeunes praticiens africains mettent désormais le continent en avant, profitant des tendances modernes et de la puissance des médias sociaux pour créer et présenter des illusions époustouflantes, comparables aux meilleures.

TRT Afrika présente cinq jeunes magiciens qui font la fierté de l'Afrique sur la scène mondiale.

Babs Cardini (Nigeria)

Babatunde Kasumu Tinubu, alias Babs Cardini, originaire de Lagos, a 23 ans et est déjà l'illusionniste nigérian le plus présenté dans les médias locaux et internationaux. "J'ai toujours voulu être magicien. J'ai su que c'était ma vocation dès l'âge de cinq ans. Mes fans me connaissent comme un magicien de rue et un illusionniste", explique-t-il.

Avec plus de 300 000 followers sur Instagram, Babs a créé un monde d'illusions époustouflantes. Il s'est produit pour des célébrités de la musique et en direct à la télévision, laissant presque toujours son public bouche bée.

Dans une vidéo virale mettant en scène les chanteurs nigérians Davido et Mayorkun, on voit Babs réaliser une illusion où Davido sent un toucher sur son épaule, alors que Babs touchait en fait Mayorkun à l'endroit exact. Les deux stars de la musique en sont restées bouche bée.

"La magie a la capacité d'apporter tant de lumière qu'elle élève toutes les humeurs. C'est l'effet que je veux produire. C'est le cadeau que je veux offrir à tout le monde, en particulier aux jeunes Africains qui traversent actuellement une période difficile", déclare Babs, qui a percé sous les feux de la rampe après avoir été demi-finaliste d'un concours national de talents à Lagos.

Mwesigwa Jonathan (Ouganda)

Mwesigwa Jonathan a découvert la magie à l'âge de 16 ans. Ayant commencé comme magicien de rue en s'inspirant de l'illusionniste américain Criss Angel, ce jeune homme de 23 ans a réussi à perfectionner son art et à devenir l'un des praticiens les plus prometteurs de l'Ouganda.

"J'ai regardé Criss Angel faire de la magie à la télévision et j'ai voulu l'imiter. Devenir magicien était pour moi ce qui se rapprochait le plus d'un véritable super-héros. Je voulais être une source d'inspiration pour les jeunes, tout comme un super-héros", explique Jonathan à TRT Afrika.

En Ouganda, la magie n'en est qu'à ses balbutiements, mais Jonathan est déjà en train de naviguer dans les grandes eaux, se produisant lors de concerts pour des organisations multinationales et apparaissant de manière proéminente dans les médias locaux.

"Je ne suis pas encore très présent sur les réseaux sociaux, mais je commence à attirer l'attention. Beaucoup de jeunes voient mes vidéos et m'envoient des messages en direct pour me dire qu'ils sont inspirés par ma persévérance malgré tous les obstacles rencontrés en Ouganda. Les personnes qui pratiquaient la magie de rue par le passé ont donné une fausse image de leur métier. Ils s'habillaient de façon sale et présentaient la magie comme sombre et maléfique, ce qui n'est pas le cas", explique-t-il.

"Cela a influencé la façon dont les gens voient et traitent les magiciens ici, et je m'efforce de corriger ce stéréotype. Cela n'a pas été facile, mais je suis déterminé à travailler dur dans mon métier et à changer cette image.

Jonathan rêve d'atteindre le Saint-Graal de la magie. "Je veux un jour me produire à Las Vegas. C'est le berceau de la magie. Ce serait le jour où mon plus grand rêve deviendrait réalité", dit-il.

Bernard Badu Arkoh (Ghana)

Contrairement à Jonathan, Bernard Badu Arkoh, 27 ans, connu par ses fans sous le nom de Bernard le magicien, n'a pas eu besoin d'aller loin pour être inspiré. Il l'a trouvée chez lui.

"Mon père était magicien. J’ai pris sa place parce que je ne voulais pas l'oublier... parce qu'il m'inspire constamment. Je veux toujours le rendre fier", explique Bernard à TRT Afrika.

Ingénieur électricien de formation de l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, Bernard a obtenu son diplôme en 2018 et a enseigné en tant qu'assistant à son alma mater avant de se tourner vers une carrière alternative dans l'art de l'illusion.

Le formateur SAT, GRE et Math Olympiad, qui a plus de 8 ans d'expérience, a commencé à faire de la magie professionnellement en 2018. Auparavant, il ne s'était produit qu'au lycée.

Bernard n'a pas démérité depuis, ayant enthousiasmé le public local ainsi que divers dignitaires, dont le vice-président du Ghana. "Je veux me produire à la Coupe du monde. C'est mon grand rêve", déclare le jeune magicien, dont les autres modèles sont David Copperfield, David Blaine et JS Magic.

Kelvin Kimotho (Kenya)

Kelvin Kimotho, alias Kay le magicien, est l'actuel vainqueur de la chasse aux talents Talanta Mtaani au Kenya. Il réalise des tours de magie depuis 13 ans, une passion qui, selon lui, a été thérapeutique à plus d'un titre.

"Je suis tombé amoureux de la magie après avoir vu le célèbre David Blaine à la télévision", explique le jeune homme de 24 ans à TRT Afrika.

Enfant, Kelvin a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH), une maladie qui peut amener les enfants à avoir du mal à se concentrer, à contrôler leurs comportements impulsifs ou à être trop actifs.

"Devenir artiste de magie m'a aidé à gérer une grande partie de mes symptômes", explique-t-il. "J'ai canalisé l'énergie de mon hyperactivité en étant très réfléchi, contrôlé et créatif. Cela m'a beaucoup aidé lorsque j'ai commencé à faire des tours de magie".

Kelvin est aujourd'hui bien connu au Kenya et au-delà comme illusionniste ayant un talent particulier pour les tours de cartes.

Anotidaishe Chikaka (Zimbabwe)

Âgé de 23 ans, il réalise depuis cinq ans des tours de magie époustouflants pour des publics ébahis dans son pays natal, le Zimbabwe. Anotidaishe Chikaka, alias Vortex, est également un artiste de hip-hop et a été nommé l'année dernière dans la catégorie "Best Supporting Hip Hop Act" lors des Changamire Hip Hop Awards, l'un des événements musicaux les plus importants du Zimbabwe.

Vortex est connu pour ses spectacles de rue spontanés, dont les vidéos sont devenues virales sur les médias sociaux zimbabwéens à plusieurs reprises. "Je fais cela parce que je veux faire sourire les gens et les rendre heureux. Je ne fais pas ça pour la gloire", explique-t-il à TRT Afrika.

Comme tous les magiciens en herbe, Vortex s'inspire des meilleurs. Il est fasciné par le travail de Shin Lim et de Spidey, l'hypnotiseur connu pour ses routines de cartes à hauteur d'yeux et son mentalisme.

"La magie n'en est qu'à ses débuts au Zimbabwe, mais je suis heureux de participer aux efforts visant à lui donner une orientation et à inspirer une jeune génération qui aime cet art et veut en faire partie", déclare-t-il.