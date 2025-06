Par Charles Mgbolu

Oscar Korbla Mawuli Awuku, 23 ans, étudiant en art à l'université de Takoradi, dans la région occidentale du Ghana, peint depuis cinq ans d'envoûtants dessins corporels sur des mannequins.

Il s'agit d'un travail exigeant d'expression créative qui s'appuie autant sur la tranquillité de sa toile vivante que sur la dextérité de son art.

En moins d'une heure, le corps du modèle est recouvert de motifs si détaillés et si fascinants que l'on ne peut s'empêcher de suivre du regard les lignes qui se fondent dans une histoire de formes, de mouvement et d'illusion.

"Les modèles doivent rester très immobiles - si possible en retenant leur souffle. Il s'agit de détails fins et je ne peux pas me permettre de faire une erreur", explique Oscar à TRT Afrika.

Aux XVIIIe, XIXe et même XXe siècles, la peinture corporelle était l'équivalent de l'expression vestimentaire des guerriers, un symbole de virilité et de puissance qui alliait beauté et identité culturelle.

Oscar a commencé à faire des recherches sur le patrimoine africain de la peinture corporelle en 2018 après un appel téléphonique d'un réalisateur de clips vidéo qui avait besoin d'un artiste pour créer des peintures corporelles sur des modèles jouant des membres de la famille royale et des gardes dans un clip vidéo de la chanteuse ghanéenne Becca, avec Sakode.

"Le réalisateur, Abass, voulait que je transforme les personnages et que je leur donne une allure royale africaine avec de la peinture corporelle. C'est alors que j'ai commencé à faire des recherches sur cet ancien rituel", explique-t-il.

Une tendance en voie de disparition

"Il m'a fasciné, mais j'ai également été attristé par le fait qu'il s'agit d'une tendance en voie de disparition. Après la séance photo, j'ai décidé de consacrer l'intégralité de mon art à la préservation de ce rituel".

L'histoire témoigne du fait que la peinture corporelle était largement pratiquée en Afrique. Les tribus de langue khosa des régions orientales de l'Afrique du Sud, dont le visage était entièrement recouvert de pâte blanche (pour la chasse et le culte), et les jeunes filles du pays Igbo, à l'est du Nigeria, dont le corps était marqué de motifs noirs à l'aide d'une teinture indigo appelée uli, obtenue à partir de plusieurs espèces de plantes (pour la beauté et l'esthétique), en sont des exemples.

Un autre exemple est celui de l'ethnie berbère dispersée en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc et en Libye (pour le maquillage nuptial au henné sur les mains et les pieds).

"La peinture corporelle a des significations différentes selon les cultures", explique Elijah Sofo, professeur d'art au département de peinture industrielle de l'université technique de Takoradi.

"Historiquement, au Ghana par exemple, la peinture corporelle était une expression artistique utilisée culturellement pour marquer le passage des jeunes filles à la puberté et leur entrée dans la féminité. C'est ce que nous appelons les rites dipo. Les motifs et les impressions étaient une façon d'embellir leur corps et de les protéger du mal. C'était à la fois artistique et métaphysique".

Mais comme de nombreuses caractéristiques africaines, cette forme d'art peine à trouver sa pertinence face à la modernisation. Dans l'est du Nigeria, par exemple, il est aujourd'hui presque impossible de voir une jeune fille marquée d'un "uli" se promener nonchalamment dans les rues.

Des cultures hybrides

"C'est la situation difficile dans laquelle se trouvent les cultures du Sud", explique Elijah. "L'internet et d'autres moyens d'impérialisme culturel nous ont éloignés de nos racines et de notre identité. Cela nous fait du mal.

Lorsque les cultures deviennent hybrides, ce n'est pas grave. Mais ce qui est vraiment grave, c'est lorsque ces pratiques culturelles sont complètement perdues."

Dans la culture pop moderne, les tatouages sont à la mode. Face à la menace d'effacement de l'ancien, Oscar espère non seulement préserver l'art corporel, mais aussi l'utiliser pour encourager les conversations sur des sujets qui touchent les jeunes.

"La plupart de mes thèmes artistiques portent sur la fraternité, la libération et le soutien, ainsi que sur la nécessité pour les Africains d'être les gardiens de leurs frères", explique-t-il.

Selon Oscar, les jeunes Africains traversent une période difficile. "L'économie traverse une crise dans de nombreux pays, et la dépression et le suicide sont fréquents. Je veux que mes peintures parlent et apportent de l'espoir".

Plusieurs des œuvres d'Oscar sont exposées à la galerie Melrose en Afrique du Sud, aux côtés des créations de certains des plus brillants esprits du paysage artistique africain, notamment Esther Mahlangu, le professeur Pitika Ntuli, Mam Noria Mabasa et Willie Bester.

Le site web de Melrose parle de l'importance de se rendre à la galerie, qui, selon ses dires, "représente des artistes établis et émergents dont les voix s'expriment sur des questions importantes pour le continent africain à l'échelle mondiale".

"J'ai été très émue lorsque la galerie m'a contactée. Je n'arrive toujours pas à y croire", confie Oscar, conscient de ce que cela signifie de figurer aux côtés des meilleurs artistes africains.

Outre la peinture conventionnelle et l'art corporel, Oscar a travaillé sur des projets exigeant une interprétation artistique innovante, tels que des vidéos musicales, notamment pour la star nigériane Davido.

Mais aussi coloré qu'ait été son parcours artistique, Oscar déplore que lui et ses modèles doivent encore relever d'immenses défis.

De nombreux mannequins pris pour cible

"Il est dommage que certains jeunes aient du mal à comprendre mon art et recourent à la cyberintimidation. De nombreux mannequins sont pris pour cible et moqués parce qu'ils s'exposent. Plusieurs d'entre elles m'ont appelé en pleurant et en me suppliant de retirer les photos en raison des critiques dont elles ont fait l'objet".

Oscar est déterminé à continuer à s'exprimer dans la seule langue qu'il connaisse, malgré les embûches. "Je veux que les Africains se regardent avec plus d'admiration et qu'ils apprécient davantage ce qu'ils sont en tant qu'Africains", déclare-t-il.

Le jeune artiste est en pourparlers avec une galerie d'Afrique du Sud pour présenter une exposition personnelle sur l'identité noire. À l'instar du parcours des lignes qu'il tisse sur le corps de ses modèles avec de la peinture, on peut dire que la magie de l'odyssée de l'expression artistique d'Oscar ne fait que commencer.