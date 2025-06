Par Coletta Wanjohi

La décision du gouvernement kenyan de réintroduire des cultures génétiquement modifiées a suscité un vaste débat sur les questions de santé dans ce pays africain, où l'on estime à 5,4 millions le nombre de personnes confrontées à de graves pénuries alimentaires à la suite de la pire sécheresse des quarante dernières années.

La décision du gouvernement fait l'objet de contestations juridiques, et au moins trois affaires sont en cours devant les tribunaux du Kenya et une devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, basée dans la ville tanzanienne d'Arusha.

En octobre de l'année dernière, le gouvernement du président William Ruto a levé l'interdiction qui pesait depuis dix ans sur la culture et l'importation de maïs génétiquement modifié (OGM), aliment de base dans ce pays de plus de 54 millions d'habitants.

Cependant, une enquête récente menée par l'organisation à but non lucratif Route for Food montre que 57 % des Kenyans ne sont pas disposés à consommer des cultures génétiquement modifiées en raison des problèmes de santé qui affectent ce secteur dans le monde entier depuis des décennies. Les 43 % restants ont déclaré qu'ils n'y voyaient pas d'inconvénient. Route for Food vise à garantir le droit à l'alimentation au Kenya.

Moses Kuria, le secrétaire de cabinet du ministère kenyan chargé du commerce, a défendu cette décision controversée. "Nous avons délibérément décidé d'autoriser les OGM dans ce pays jusqu'à ce que nous soyons convaincus que nous avons suffisamment de maïs", avait déclaré M. Kuria en octobre.

Le Comité international de secours, une organisation humanitaire, prévient que plus de 11 millions de personnes, dont des enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes, seront confrontées à une malnutrition aiguë en 2023.

Les communautés pastorales de la majorité des 23 régions arides et semi-arides du pays ont déjà perdu plus de 2,4 millions de têtes de bétail au cours des derniers mois. La sécheresse actuelle, qui a débuté en 2020, est considérée comme la plus grave depuis 40 ans.

Une cultureartificielle

Les plantes OGM sont produites en laboratoire avec des caractéristiques spécifiques, telles que la résistance à la sécheresse ou aux parasites. Les scientifiques copient le gène de la plante conçu dans le laboratoire et l'insèrent dans l'ADN de la plante cultivée. La plante est ensuite cultivée en laboratoire pour s'assurer qu'elle a adopté le caractère ciblé avant d'être plantée dans des serres, puis replantée dans de petits champs pour être testée avant d'être plantée en masse.

Une partie des agriculteurs et des écologistes citent des études scientifiques qui affirment que les cultures en laboratoire contribuent à des problèmes de santé et d'environnement, notamment les résidus d'herbicides sur les OGM.

Helen Kahaso Dena, du groupe de campagne environnementale Greenpeace Africa, estime que les Kenyans perdront le contrôle de leur système alimentaire en adoptant les cultures génétiquement modifiées.

"Les agriculteurs devront acheter des semences à des multinationales qui détiennent les droits exclusifs sur ces semences génétiquement modifiées..... En fait, nous confions notre système alimentaire à des multinationales", explique Dena à TRT Afrika.

L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie kenyane, employant près de 80 % des Kenyans, principalement dans les zones rurales. La production à petite échelle représente environ 75 % de la production agricole totale du pays.

De lanourriturequi divise

Le maïs est l'aliment principal du Kenya et se trouve sur les tables pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sous différentes formes.

Il est consommé sous forme de maïs bouilli, en particulier juste après la saison des récoltes. Les grains sont également séchés et moulus pour faire de la farine. L'un des plats les plus populaires à base de farine de maïs est l'"ugali", une pâte molle servie avec des légumes ou de la viande.

L'Organisation kényane de recherche sur l'agriculture et l'élevage (KALRO) indique que 11 tonnes de semences certifiées de maïs génétiquement modifié sont prêtes à être distribuées aux agriculteurs en 2023 et plantées sur 500 000 acres dans le cadre d'un projet pilote. Cela ouvrira la voie à la commercialisation du maïs génétiquement modifié par des entreprises privées.

Trois variétés de maïs ont été testées et attendent l'approbation du cabinet pour être déployées dans tout le pays.

Cependant, les Kenyans s'opposent au gouvernement.

Mary Wesonga, 41 ans, mère de trois enfants dans le pays de Nakuru, envisage de se lancer dans l'agriculture à petite échelle pour éviter de consommer du maïs génétiquement modifié lorsqu'il arrivera sur le marché. Elle a toujours acheté du maïs en rayon sans se soucier de quoi que ce soit. Mais ce n'est plus le cas.

"Je veux acquérir un lopin de terre et planter mon propre maïs, afin de ne pas avoir à consommer ce maïs génétiquement modifié. Ils disent que ce n'est pas bon", explique Wesonga à TRT Afrika. Elle place ses espoirs dans les personnes qui louent leurs terres pour une moyenne de 100 dollars par an.

Sa voisine Millie Khalai, 63 ans, est du même avis.

Depuis des décennies, son petit potager fournit les légumes et le maïs nécessaires à sa famille de trois personnes - elle vit avec ses deux petites-filles.

"C'est ce que nos parents nous ont appris : cultiver notre propre maïs et nos propres haricots et replanter les graines de la récolte précédente", explique Mme Khalai à TRT Afrika. Sa plantation de maïs lui donne trois sacs de maïs par an et elle met de côté les meilleurs grains pour la prochaine saison de plantation.

"J'ai entendu à la radio qu'ils allaient introduire du maïs génétiquement modifié, alors j'ai mon propre maïs que je cultive à partir de semences naturelles. Je n'aurai pas besoin de manger ce maïs. Je ne veux pas de ce maïs", dit-elle.

Le débat a même pris une tournure politique, le chef de l'opposition Raila Odinga fustigeant le gouvernement pour ce qu'il qualifie de décision "insensée".

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a elle aussi exprimé des doutes quant à l'efficacité de cette décision. "Compte tenu du coût des semences de maïs transgénique, de l'absence de canaux d'approvisionnement adéquats et du manque d'incitations économiques pour les petits exploitants à cultiver ce type de maïs, il est actuellement peu probable que cette technologie soit utilisée de manière durable par les petits exploitants de maïs en Afrique", a déclaré l'organisation.

Une solution rapide

KALRO insiste cependant sur le fait que les cultures d'OGM sont sûres.

"Les OGM sont cultivés depuis près de 30 ans sans qu'aucun problème de santé n'ait été signalé", déclare Eliyud Kireger, directeur général de la KALRO.

"D'un point de vue scientifique, il est prouvé que les OGM sont sans danger pour l'alimentation humaine et animale et pour l'environnement, et leur culture est actuellement autorisée dans environ 70 pays dans le monde", ajoute-t-il.

Une fois cette mesure mise en œuvre, le Kenya rejoindra des pays comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan, le Burkina Faso, le Malawi, le Nigeria, le Ghana et l'Eswatini, qui ont autorisé la consommation de denrées alimentaires génétiquement modifiées.

Les experts estiment que le gouvernement doit trouver d'autres solutions sûres pour garantir la sécurité alimentaire au Kenya.

"Si nous voulons résoudre ce problème, nous devons nous assurer que nous fournissons de l'eau aux agriculteurs, car c'est essentiellement là que réside le problème", déclare Dena de Greenpeace.

"Beaucoup d'agriculteurs dépendent de l'agriculture pluviale, et lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Si nous cherchons des solutions rapides, nous en aurons pour l'instant. Mais que se passera-t-il dans les deux ou trois prochaines années ?" ajoute Dena.