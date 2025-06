Par Matthew Chan-Piu

Les critiques de l'histoire, de la communauté, de l'individualisme, de la lutte, de la vie et de la dignité dans le système capitaliste dominant sont au cœur de l'école de pensée connue sous le nom de nouvel africanisme, unephilosophie créée par les intellectuels africains au 20e siècle pour exprimer leur participation à la nouvelle expériencehistorique de la modernité.

Cette philosophie était considérée comme un moyen de fusionner l'ancienne et la nouvelle Afrique avec ce que les intellectuels africains avaient appris sur le monde occidental. En un sens, cet état d'esprit devait donner aux Africains les avantages du nouveau monde, préserver notre héritage et nous offrir un avenir décolonisé.

Mais cela s'est-il réellement produit ? A-t-il été couronné de succès ? A-t-elle été juste ?

Les penseurs sur ce sujet, comme Natasha Shivji, décrivent le sujet comme ce qui s'est développé à partir de l'idéepanafricaniste. "Le discours panafricaniste des années 1940, 1960 et 1970 s'est combiné et a produit une idée différente de ceque signifie être africain", explique Natasha Shivji, directrice de l'Institut de recherche sur les histoires intellectuelles de l'Afriqueà Dar es Salaam.

Le panafricanisme est le principe ou la défense de l'unionpolitique de tous les habitants indigènes de l'Afrique. Le panafricanisme visait à protéger l'Afrique et les Africains d'unenouvelle exploitation par les impérialistes qui l'avaient fait pendant des siècles.

La première réunion du panafricanisme, qui s'est tenue à la mi-juillet 1900, a donné lieu à divers engagements et résultats, dontune lettre intitulée "Adresse aux nations du monde". Envoyéeaux dirigeants européens, cette lettre leur demandait de luttercontre le racisme et d'accorder aux colonies d'Afrique et des Antilles le droit à l'autonomie ainsi que des droits politiques et autres aux Afro-Américains.

"Ce panafricanisme, très clair et axé sur un programme, était très politique et très anti-impérialiste", ajoute Shivji. Ils ne voulaientrien avoir à faire avec la culture. Les dirigeants nationalistes des années 1960 et 1970 ne tenaient pas compte du concept de spécificité culturelle en ce qui concerne la signification de l'appartenance à l'Afrique.

Échange d'idées

Les intellectuels africains ont commencé à observer et à faire l'expérience de la vie dans des sociétés qui donnaientl'impression d'être parfaites : la gouvernance était juste, des liens sociaux solides existaient, des systèmes éducatifs efficacesfonctionnaient, la liberté d'expression était un droit divin et, plus important encore, un cadre politique qui semblait encourager les gens à choisir les gouvernements qui les guideraient dans les années à venir.

Tout cela a dû leur donner envie d'en savoir plus sur leur pays d'origine.

Malheureusement, cela n'a pas été le cas pour la plupart des dirigeants qui sont retournés en Afrique et ont rallié les masses pour rechercher, exiger et même lutter pour l'indépendance vis-à-vis des maîtres coloniaux. L'occasion était là, mais pour beaucoup de ces dirigeants, le véritable agenda ne s'est révéléque plusieurs années plus tard.

Je me suis toujours demandé si nos dirigeants de l'époqueavaient vraiment l'intention de nous traiter différemment ou siles appels au ralliement qu'ils lançaient une fois rentrés au pays n'étaient qu'une ruse.

Après tout, ils savaient que leurs concitoyens qui n'étaientjamais allés au pays de l'homme blanc les écouteraient avec admiration pour ce qu'ils pouvaient leur promettre : une utopiebasée sur les éléments soigneusement sélectionnés qu'ilsvoulaient voir intégrer du monde occidental dans leurs pays africains.

L'avantage d'être le premier à apprendre quelque chose est de pouvoir adapter le récit aux réactions de ceux à qui l'on transmetl'information. Nos intellectuels africains avaient soudain un avantage : ils pouvaient rallier les masses à l'indépendance et défier les maîtres coloniaux.

Cette partie était correcte. Cependant, les intellectuels allaientdéterminer et contrôler l'avenir ; après tout, la plupart des masses n'avaient pas la même éducation ou les mêmesexpériences de vie qui leur donnaient l'avantage que les dirigeants.

Ne vous méprenez pas: tous nos dirigeants africains n'avaientpas de mauvaises intentions. Mais c'est le cas de la majoritéd'entre eux. Regardez combien de pays africains n'ont pas souffert de l'oppression, de la corruption et des troubles politiques.

Le capitalisme, un mot fantaisiste pour désigner la cupidité?

Shivji explique que l'identité des impérialistes n'était pas très claire dans les années 80 et 90, après la défaite du colonialisme. "Qui est l'impérialiste? Qui est l'ennemi colonial? Qui est le véritable ennemi ?", affirme-t-elle à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas nécessairement de combattre un ennemi politique, car nous ne savons pas qui est l'ennemi politique.

Les gens au pouvoir nous ressemblent, partagent la mêmelangue et les mêmes croyances.

Ils peuvent nous exploiter. En fait, bien souvent, les personnesqui accaparent les terres des Africains sont des Africains, par exemple.

En tant que système économique, le capitalisme a été à la foisune bénédiction et une malédiction pour l'Afrique. D'une part, le capitalisme a entraîné une croissance économique et uneaugmentation des investissements, ce qui a permis d'améliorerles infrastructures, de faciliter l'accès aux biens et aux services et d'élever le niveau de vie.

Nous avions un nouvel ennemi, un ennemi intérieur, un ennemiqui était l'un des nôtres, et non pas un ennemi venu d'un pays étranger lointain. Les maîtres coloniaux ont été vaincus, maisnos nouveaux dirigeants ont conservé des liens avec les anciensdirigeants coloniaux. Et avec ces liens, ils sont devenus des symboles de trahison.

Un exemple est le nombre de nouveaux dirigeants africains qui ont émergé et qui ont dîné avec les anciens colonialistes enéchange d'argent et de soutien politique qui leur ont permis de maintenir le statu quo de l'autorité dans leurs pays respectifs.

Le capitalisme a de bons et de mauvais côtés, mais il ne se limitepas à l'Afrique, c'est un problème mondial. Mais tous les systèmes politiques et économiques ont leurs avantages et leursinconvénients. Parce que la nature même de l'homme dépend de ses besoins et de ses désirs, aucun système ne peut fonctionnerpour tous.

Ces besoins et ces désirs humains ont poussé nos dirigeants à opprimer délibérément leurs peuples pour les soumettre, encréant la peur, la haine et la paranoïa pour que les masses rentrent dans le rang.

Shivji révèle que l'on ne sait pas exactement qui sont cesadversaires aujourd'hui.

Dans ce cas, que signifie être africain? S'agit-il de l'idéed'autodétermination dans un sens économique ou plus en phase avec un sens politique, ou les deux, en d'autres termes, la capacité d'avoir une indépendance économique mais aussid'avoir clairement son mot à dire dans la politique de son pays?

Défendre ses ressources économiques, c'est donc les protéger du capitalisme parce qu'on ne sait pas très bien où elles se trouventen tant qu'Africains. Étaient-elles là pour le gain en capital oupour quelque chose de plus profond?

Il est devenu nécessaire de définir ce qu'est un Africain: est-ce la couleur noire qui fait de vous un Africain. Est-ce votre religion qui fait de vous un Africain ou ce que vous portez?

En conséquence, ce même capitalisme redouté a été alimenté par cette nouvelle idéologie de l'Afrique montante. Cela a favoriséles quelques personnes qui peuvent profiter injustement aux dépens de la majorité de la population.

Cette cupidité est ancrée dans notre système mondial. L'un estexploité au profit de l'autre.

En ce qui concerne l'exploitation de la main-d'œuvre induite par le capitalisme, Shivji donne l'exemple du Maasai Shuka, le vêtement africain traditionnellement utilisé par le peuple Maasai en Afrique de l'Est. Lorsque la robe est transformée en article de mode, il s'agit d'une appropriation culturelle, car les Maasai ne recevront aucune part des bénéfices. Mais le problème estencore plus grave lorsque ceux qui exploitent la robe ne reconnaissent pas qu'il s'agit d'une appropriation culturelle.

De plus, "aucun des bénéfices ne reflète la situation critique des Massaïs qui sont chassés de leurs maisons à Loliondo pour le profit de chasseurs en quête de sensations fortes".

C'est également ce que le néo-africanisme et Africa Rising ontl'intention de faire, mais les limites sont floues. Les eaux sontdevenues troubles parce qu'on ne sait plus très bien qui exploitequi et parce que les nouveaux exploiteurs de la main-d'œuvredans nos pays sont aussi des Africains qui prétendent être sur la nouvelle vague du néo-africanisme au profit des Africains.

Encore une fois, cette exploitation n'est pas nouvelle ; le capitalisme est un système économique basé sur la propriétéprivée, la concurrence et les principes d'échange du marché. Il se caractérise par la recherche du profit et la création de richesses par le biais de l'activité économique.

Le concept d'Africa Rising renvoie à l'idée que l'Afrique connaîtune croissance économique et un développement stimulés par l'augmentation des investissements, l'urbanisation et l'amélioration de la gouvernance.

Le capitalisme a joué un rôle important dans l'histoire de l'AfricaRising, car les investissements étrangers et les entreprisesprivées ont alimenté la croissance économique dans de nombreux pays africains.

Toutefois, cette croissance n'a pas été répartie de manière égaleet a souvent profité à une petite élite plutôt qu'à l'ensemble de la population. Les détracteurs du capitalisme en Afrique affirmentqu'il a contribué à l'inégalité des revenus, à la dégradation de l'environnement et à l'exploitation des travailleurs.

Le rôle que le capitalisme devrait jouer dans le développementfutur de l'Afrique fait l'objet d'un débat permanent.

Certains affirment que le capitalisme est la clé pour libérer le potentiel économique de l'Afrique. D'autres, au contraire, estiment qu'un modèle économique plus équitable et plus durable est nécessaire pour garantir que les bénéfices de la croissance soient partagés plus largement.

En fin de compte, l'impact du capitalisme sur l'Afrique dépendrades politiques et des institutions mises en place, ainsi que de la capacité des gouvernements africains à réglementer et à gérerefficacement leurs économies.

Une Afrique au-delà du capitalisme n'est possible que si nous créons un système économique entièrement nouveau basé sur la forme ultime d'un leadership politique parfait. Ce qui, en réalité, n'existera jamais. Pour l'instant, nous devons essayer d'appliquerdes lois et des politiques qui nous donnent une chance d'avoir un système politique et économique libre et équitable.

(Matthew Chan-Piu est un écrivain et cinéaste basé à Kampala, en Ouganda)