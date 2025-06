En 1997, Mwalimu Julius Nyerere déclare à la salle municipale d'Asmara, la capitale de l'Érythrée, que les pays africains ne pouvent compter que sur eux-mêmes pour survivre et se développer.

Mwalimu Julius Nyerere explique alors que l'Occident et l'Orient ont leurs propres objectifs, dont les Africains ne font pas partie, soulignant que les Africains doivent donc compter les uns des autres, car c'est le seul choix qui s'offre à eux.

Les pays africains peuvent alors s'efforcer de forger une unité mutuellement bénéfique, qui rendra chaque composante plus forte et contribuera à l'objectif ultime d'un monde pacifique.

Certains processus initiaux dans le domaine des relations économiques et certaines alliances régionales en matière de défense peuvent contribuer à atteindre cet objectif.

Mais la clé de voûte d'une véritable union est le fait que les nations qui forment l'Afrique fassent du progrès interne réel de chaque nation une priorité. Une économie solide, une gouvernance politique saine et une population satisfaite, pour n'en citer que quelques-unes.

Le processus et l'objectif de l'union africaine sont importants pour les peuples d'Afrique. Tel devrait être le credo de tous les Africains.

Mais le désir des dirigeants individuels ne doit pas être le seul fondement de l'union des pays africains. Elle doit être comprise et acceptée par le peuple africain.

L'objectif et le processus doivent être communiqués à tous les Africains du continent. Ils devraient être débattus et compris pour leur permettre de voir ce qu'ils devraient faire dans leurspays respectifs avant de tenter de mettre en place une véritableunion africaine.

L'Union européenne pourrait servir d'exemple. Une union de pays capitalistes qui a encore un long chemin à parcourir pour la perfectionner. Elle a mis des années à se former et a encore besoin de beaucoup de travail et de confiance pour se mainteniret s'améliorer.

La plupart des pays africains souffrent de maux économiques et politiques. Leur politique affecte leurs économies et le développement social de leurs populations.

Les institutions de gouvernance et les organisations civiques sont faibles, voire inexistantes. La question de savoir pourquoi ces problèmes subsistent est pertinente.

La réponse peut varier d'une nation à l'autre. Mais un problème fondamental que toutes les nations partagent sans exception est l'absence de gouvernance représentative dans la pratique, qui se met au service du peuple et du peuple seul.

Des dirigeants désintéressés pourraient servir d'exemple en permettant que la gestion des ressources naturelles et de la main-d'œuvre du pays profite au peuple, en permettant au peuple de participer pleinement à toutes les facettes du développement et en faisant de l'éducation, de la santé et du bien-être public une priorité.

La paix que Nyerere a vu régner dans la corne de l'Afrique après la guerre de 30 ans menée par l'Érythrée pour se libérer de l'annexion coloniale éthiopienne lui a donné l'espoir d'une Afrique pacifique.

L'une des autres remarques notables qu'il a faites, parmi beaucoup d'autres, à Asmara en 1997, était que le fait d'être resté au pouvoir en Tanzanie pendant 23 ans n'était pas une bonne chose.

Nyerere soulignait sans ambages que les dirigeants ne devaient pas rester au pouvoir aussi longtemps.

L'une des maladies les plus répandues chez de nombreux dirigeants africains, qui est à l'origine de la stagnation des processus de développement d'un pays, est leur réticence apparente à accepter le changement.

La vie, les gouvernements et tout le reste sont sujets au changement, mais pas pour de nombreux dirigeants africains, qui semblent tous oublier qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme eux qui ont des idées nouvelles et bien meilleures pour améliorer la vie de leurs compatriotes.

De nombreux dirigeants de premier plan ont appelé à l'unité africaine au cours des dernières décennies, et l'idée perdure. L'Union africaine est en quelque sorte un début, même si elle n'a pas grand-chose à montrer, car le travail de base que chaque pays doit effectuer n'a pas été accompli.

Quel est donc le principal défaut de la plupart des nations africaines ? L'absence d'une gouvernance juste et représentative. Les pays africains manquent d'institutions et de lois pratiques centrées sur l'être humain.

L'Occident choisit d'appeler les lois africaines précoloniales "lois coutumières" pour les faire passer pour un ensemble de lois de rang inférieur aux leurs. Mais les lois sont des lois.

Les lois qui ont établi les principes juridiques fondamentaux de la gouvernance qui existaient entre le 13e et le 19e siècle en Érythrée en sont un bon exemple.

Dans la partie nord de l'Érythrée, le peuple Sebderat avait un système de gouvernance qui peut être d'une grande valeur pour une gouvernance représentative efficace dans l'Afrique d'aujourd'hui.

Les conseillers du chef élu étaient choisis et révoqués uniquement par l'électorat. Ce système permettait au peuple de contrôler le chef, car les conseillers ne pouvaient pas être révoqués par ce dernier. Cela limitait la possibilité pour le chef d'obtenir des "béni-oui-oui" et de diriger une dictature pourrie.

Les exemples qui peuvent aider à structurer les lois et à créer le caractère unique de l'Afrique sont nombreux dans tous les coins du continent.

Associée aux connaissances des autochtones, l'utilisation des langues locales pour comprendre les principes juridiques de la gouvernance et d'autres arts pourrait s'avérer bénéfique.

La nécessité d'élever le niveau de connaissance du public en utilisant leur langue et les lois ancestrales indigènes rend les principes plus faciles à comprendre, à suivre et à développer. Mais cela ne signifie pas que l'apprentissage d'autres langues populaires n'est pas important.

La seule raison pour laquelle la langue maternelle est importante est que les gens comprennent mieux la philosophie de base, le droit, l'art, etc. dans leur langue maternelle que dans une langue étrangère.

Il est un fait que l'Afrique a progressé à un rythme très lent, bien qu'elle ait le potentiel d'aller plus vite et d'alléger la misère économique de la plupart des Africains. Après tout, le continent est riche en ressources humaines et naturelles.

Rendre obligatoire une éducation efficace, préserver la liberté de la presse et garantir la santé publique peuvent éviter aux nations africaines d'être la proie d'interventions et de conspirations étrangères destructrices, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises dans un passé pas si lointain.

Un électorat informé peut toujours préserver la paix de la nation, quoi qu'il arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.

Il vaut mieux mourir pour la cause de la liberté du peuple africain comme l'ont fait Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Hamid Idris Awate, pour n'en citer que quelques-uns, que de périr sur un piédestal de mensonges en trompant constamment le peuple avec des promesses creuses et en le privant de ses droits fondamentaux.

La jeunesse africaine devrait pouvoir jouer un rôle historique dans chacun de ces pays à l'ère de l'information, que l'on qualifie à juste titre de "capitalisme de surveillance".

Le potentiel de développement sain et rapide de l'Afrique, en préservant la santé, le bonheur, l'environnement et le rythme de développement de sa population, mérite d'être exploité.