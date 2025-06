Par Charles Mgbolu

Le Dr Ahmed Ali Muse, 33 ans, chirurgien traumatologue à Mogadiscio, capitale de la Somalie, était chez lui lorsque le bruit assourdissant d'une explosion l'a sorti de son sommeil. L'impact de l'explosion, qui s'est produite à environ 2 km de là, a été sipuissant qu'il a détruit une partie de son toit.

Il apprendra peu après la catastrophe qui a frappé Mogadiscio cejour-là - le 14 octobre 2017 - lorsque deux camions piégés ont semé la mort, la destruction et la terreur dans cette villetrépidante.

Selon les autorités sanitaires, 587 personnes ont perdu la vie et 316 ont été blessées. Bien que le bilan soit lourd, une équipe de jeunes Somaliens, dont le Dr Muse, a contribué de manière significative à faire en sorte que le nombre de victimesne soit pas plus élevé.

"Ma formation de chirurgien s'est mise en marche. Je savais que les victimes des explosions inonderaient les hôpitaux de la capitale et qu'il y aurait un besoin désespéré de transfusions sanguines", raconte le Dr Muse à TRT Afrika à propos de cejour fatidique.

Au moment de l'attaque terroriste, le pays d'Afrique de l'Est ne disposait pas d'une banque de sang nationale. Le Dr Muse savait qu'il n'avait que quelques minutes pour agir.

Avant même de se rendre à l'unité d'urgence de l'hôpital, il s'est rendu sur Facebook pour lancer un appel au don de sang. En quelques minutes, des dizaines de volontaires se sont rendus dans les hôpitaux situésautour du lieu de l'explosion.

"Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, des gens attendaient déjà pour donner leur sang. C'était une scène émouvante qui montrait le pouvoir de notre humanité. Même si nous avons perdu beaucoup de gens ce jour-là, cet acte a également permis de sauver de nombreuses vies", se souvient-il.

Héros des réseaux sociaux

Une page Facebook intitulée Somali Blood Donation Volunteers a apparemment fait la différence entre la vie et la mort alors que Mogadiscio luttait contre les ravages de l'attaque terroriste.

Le groupe, dont l'idée revient au Dr Muse, est géré par une équipe de 12 bénévoles, composée de médecins, de spécialistes des technologies de l'information, de spécialistes des finances et d'administrateurs généraux.

"Notre objectif est d'amplifier sur les réseaux sociaux les voixdes personnes qui appellent désespérément à donner du sang", explique le Dr Muse.

"Nous recueillons des demandes de partout, qu'il s'agisse de particuliers ou d'hôpitaux régionaux locaux, et nous les annonçons de manière agressive sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux.

Nous encourageons également les personnes qui suivent nos pages à annoncer les demandes de toutepersonne ayant besoin d'un donneur de sang. Sur notre page, quelqu'un demande, et quelqu'un offre de donner".

Le groupe a été créé en 2015, un an après que le Dr Muse aobtenu son diplôme de médecine à l'Université du Sud de la Somalie.

"Il m'était difficile d'imaginer travailler en tant que chirurgiendans ces circonstances, car je savais qu'il y aurait toujours des situations où une transfusion sanguine d'urgence seraitnécessaire.

En l'absence de banque nationale du sang, comment acheminer le sang dans les hôpitaux assez rapidement pour sauver des vies ? Que se passe-t-il si les membres de la familleimmédiate ne sont pas compatibles ? Que se passe-t-il ? J'avaistellement peur", confie-t-il.

Depuis 2015, le groupe a développé une base de données et compte désormais plus de 40 000 adeptes sur Facebook. Il a également créé des groupes de discussion WhatsApp dédiés aux huit groupes sanguins.

Ces groupes comptent 14 000 donneursde sang au total, parmi lesquels des étudiants, des militaires, du personnel hospitalier et des membres de l'équipe principale.

"Nous sommes maintenant tellement connus que nous recevonsdes demandes directement des hôpitaux. Si un groupe sanguinspécifique est nécessaire, il nous suffit d'aller sur la page du groupe WhatsApp et d'y faire la demande, et quelqu'un y répondra", explique le Dr Muse avec fierté.

Le niveau de prise de conscience et de réponse n'a cependant pas été facile à atteindre.

"La première fois que nous avons reçu des donneurs grâce à nosappels sur les réseaux sociaux, c'était le 7 février 2016. Je n'oublierai jamais cette date.

C'était après de nombreux moisd'envoi incessant de messages combinant demandes de don et sensibilisation du public, souvent sans le moindre accusé de réception", raconte le Dr Muse.

L'équipe a également dû faire face à des contraintes financières.

"Nous avions besoin et avons toujours besoin d'applicationslogicielles efficaces pour nous aider à stocker les données des donneurs, mais comme vous le savez, le paiement et la maintenance de ces applications de stockage peuvent êtrecoûteux.

La croix d'une nation à porter

Selon le rapport de l'enquête démographique sur la santé enSomalie pour 2020, le pays se classe au sixième rang mondial, avec l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde (692 pour 100 000 naissances vivantes).

Le manque d'accès à du sang sûr est une cause majeure de mortalité maternelle. Chaque année, 5 000 femmes somaliennesmeurent de complications liées à l'accouchement, selon un rapport des Nations unies de 2017.

En août 2022, le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNPOS) a annoncé qu'il soutenait le gouvernement somalien dans la construction de la première banque de sang nationale pleinement opérationnelle du pays.

Grâce à un financement de plus de 3 millions de dollars du Fonds des Nations Unies pour la population et aux conseils techniques de l'Organisation mondiale de la santé, l'UNOPSplanifie, conçoit, construit la banque nationale de sang et fournitson équipement.

La nouvelle a suscité des applaudissements nourris de la part du personnel médical somalien, qui travaille depuis des années dans des conditions très difficiles.

"Cela contribuerait grandement à atténuer la pression que nous avons tous subie", confie le Dr Muse. "Mais mon équipe et moi-même continuerons à faire le travail que nous faisons mêmeaprès la création d'une banque de sang nationale.

Nous avons une communauté dévouée et nous continuerons à faire tout cequi est en notre pouvoir pour que le sang parvienne à ceux qui en ont besoin de la manière que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire en utilisant le pouvoir des réseaux sociaux".