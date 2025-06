Par Abdulwasiu Hassan

"Si vous ne connaissez pas la vérité sur l'Amérique, vous y irezsous de faux prétextes".

Tel est le message d'un Afro-Américain qui a pris la décisionextraordinaire de quitter son emploi dans l'armée américaine et de s'installer en Gambie, pays d'Afrique de l'Ouest, pour deveniragriculteur.

Rick Devon Usumbura, qui a émigré sur le continent avec safamille en 2016, explique à TRT Afrika qu'il pense que l'Afriqueest un meilleur endroit pour vivre que n'importe où en Europe et aux États-Unis.

Cela contraste fortement avec la tendance actuelle à la migration massive de l'Afrique vers l'Europe et les États-Unis, principalement par des jeunes à la recherche de meilleures opportunités.

De nombreux migrants illégaux suivent des itinérairesdangereux à travers le désert du Sahara et la mer Méditerranéedans leur quête de pâturages plus verts.

Selon Save the Children, environ un demi-million de personnes ont traversé ou tenté de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe depuis 2019.

Dans un rapport publié en février dernier, l'organisationcaritative a indiqué que 8 468 migrants étaient morts ou portésdisparus alors qu'ils tentaient de traverser la mer, la plupart du temps par bateau.

Des milliers d'autres ont réussi à passer par des voies légales. Rick, 59 ans, pense que les pâturages sont encore plus verts enAfrique que ceux pour lesquels la plupart des migrants quittentle continent.

Peu après son arrivée en Gambie, il a acheté un terrain et créé une ferme appelée "The Black Acres of the Gambia" (les terres noires de Gambie).

Sa femme Cynthia et leurs quatre enfants étaient initialementopposés à l'idée de rester dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, maisil a réussi à les convaincre. Depuis, ils se sont tous bien installéset vivent heureux dans un pays qui compte parmi les principalesdestinations touristiques de la région.

Les gars, j'ai rêvé de ce moment toute ma vie, de pouvoirmarcher sur ma propre terre, sans avoir à sauter par-dessus la clôture de quelqu'un", dit Rick en prenant deux bouchées du fruit qu'il vient de cueillir sur un arbre de sa ferme.

Dans une vidéo enregistrée par sa femme et mise en ligne sur leur chaîne YouTube, l'Afro-Américain, visiblement heureux, ajoute qu'il peut désormais "manger autant de fruits que je le souhaite".

"Cauchemar américain"

Né dans la ville de Dublin, dans l'État américain de Géorgie, Rick a été emmené par ses parents lorsqu'il était enfant et s'estinstallé à Chicago pendant la "grande migration", au cours de laquelle environ six millions de Noirs ont quitté le sud rural pour le nord urbain du pays au cours du XXe siècle.

Plus tard, à l'âge adulte, Rick s'est engagé dans l'arméeaméricaine. Mais après une quinzaine d'années dans l'armée, il a démissionné de son poste de sergent superviseur de section.

Rick explique à TRT Afrika qu'il a démissionné en raison de "l'aggravation de son état de santé" et de son incapacité à continuer à faire face au "racisme institutionnel".

Il a dirigé uneentreprise de nettoyage aux États-Unis avant de s'installer avec sa famille en Gambie, en Afrique subsaharienne.

Rick se souvient avoir été en partie inspiré par la position panafricaine de l'ancien président gambien Yahaya Jammeh, qui avait exhorté les Africains à redoubler d'efforts pour devenirautosuffisants en matière de production alimentaire.

"La raison pour laquelle nous avons décidé de nous installer en Afrique estqu'il n'y a pas de rêve américain. Il n'y a qu'un cauchemar américain", dit-il.

Les allégations de racisme à l'encontre des forces de sécuritéaméricaines ont été récurrentes ces dernières années, tant en cequi concerne le traitement réservé aux militaires noirs qu'auxcivils.

L'exemple le plus marquant est le meurtre d'un Américainnoir non armé, George Floyd, en 2020, qui a suscité des manifestations de rue et une condamnation mondiale.

À la suite de l'affaire Floyd, le président de l'état-major interarmées des États-Unis, le général Mark Milley, a affirmédevant la commission des forces armées de la Chambre des représentants qu'il n'y avait pas de place pour "des manifestations ou des symboles de racisme, de partialité ou de discrimination" dans les forces armées américaines.

Cynthia, l'épouse de Rick, explique à TRT Afrika que de nombreux Africains prêts à tout pour émigrer ne semblent pas avoir conscience de la situation réelle aux États-Unis.

"Vousvoulez juste y aller et vous pensez que vous allez obtenir ce que vous voyez à la télévision, un faux semblant de ce qu'ils vousmontrent sur l'Amérique".

Son mari corrobore ce point de vue, affirmant que lorsque les migrants arrivent aux États-Unis, ils découvrent généralementque "ce n'est pas du tout ce que l'on croit".

Le couple affirme que son histoire fait écho à celle de nombreuxAfro-Américains victimes de racisme aux États-Unis. SelonRick, leur démarche a incité un certain nombre d'Africains à revenir sur le continent depuis les États-Unis et l'Europe.

"Beaucoup de Gambiens sont revenus parce que nous avons mis en évidence les différences entre la Gambie et les États-Unis", explique Rick. "Beaucoup d'entre eux sont revenus des États-Unis, d'Allemagne, du Royaume-Uni et d'ailleurs parce que c'estl'avenir.

Relever les défis en Afrique

De retour dans sa ferme, Rick dit qu'il la considère actuellementplus comme "un jardin" que comme une véritable exploitation agricole. Il espère l'agrandir et, un jour, cultiver des aliments biologiques et élever du bétail à un niveau plus commercial.

Cynthia et Rick reconnaissent tous deux qu'ils sont confrontés à des difficultés en Gambie. Ayant grandi aux États-Unis, où les infrastructures sont bonnes, l'une des principales difficultésrencontrées par le couple est l'absence d'un approvisionnementstable en électricité.

La corruption est également un problème."Si nous parvenons à réduire la corruption sur le continent et à verser des salaires décents, ce sera déjà un bon début", déclareRick.

Il pense que cela contribuerait grandement à endiguer la vague d'immigration massive en provenance d'Afrique.

Bien que les États-Unis restent généralement bien plus développés que n'importe quel pays africain, Rick est optimistequant à l'amélioration de la situation sur le continent. Il estimeque les défis actuels "ne sont pas pires que ceux rencontrés aux États-Unis".

"Aucun endroit n'est parfait", affirme-t-il. "Je préférerais de loin avoir des intérêts dans un endroit qui est en plein essor, plutôtque dans un endroit qui est en déclin. En fait, l'Afrique estl'avenir. L'Afrique est l'avenir.