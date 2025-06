Les troupes des Forces de défense nationale du Burundi déployées dans le cadre de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est ont repris jeudi trois villages qui avaient été occupés par les rebelles du M23.

Le porte-parole de l'armée de la RD Congo orientale, le lieutenant-colonel Mak Hazukay, a déclaré à Anadolu que les villages concernés étaient Karuba, Mushaki et Kirolirwe.

Il a ajouté que d'autres zones libérées par le M23 comprennent Sabinyo, Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutsiro et Nkokwe.

Le retrait des rebelles est conforme à un communiqué du mini-sommet des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu le 17 février à Addis-Abeba, en Éthiopie, et qui marque une étape importante dans le retrait progressif en cours.

Un bureau conjoint composé du mécanisme de vérification ad hoc (AVM), de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EACRF), du mécanisme conjoint de vérification élargi (EJVM) et du mécanisme de suivi et de vérification de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EACMVM) a vérifié le retrait du M23 et le respect du cessez-le-feu depuis mercredi, marquant ainsi une étape très importante vers le rétablissement de la paix et de la stabilité dans l'est de la RDC.

Le groupe rebelle M23, formé en 2012 par des militants congolais mécontents qui voulaient être enrôlés dans l'armée nationale, a souvent attaqué des régions de l'est de la RDC, mais a toujours été repoussé. En juin de l'année dernière, ils ont attaqué des zones dans l'est de la République démocratique du Congo et les ont occupées jusqu'à récemment, lorsque les pourparlers de paix les ont contraints à partir.