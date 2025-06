La Banque mondiale s'attend à ce que la croissance économique mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis trois décennies d'ici à la fin de 2030, qualifiant la période d'ici là de "décennie perdue".

La "limite de vitesse" de l'économie mondiale - le taux maximum à long terme auquel elle peut croître sans déclencher d'inflation - devrait tomber à son niveau le plus bas depuis trois décennies d'ici 2030", indique la Banque mondiale dans un rapport intitulé "Falling Long-Term Growth Prospects" (Perspectives de croissance à long terme en baisse) : Tendances, attentes et politiques".

"Presque toutes les forces économiques qui ont alimenté le progrès et la prospérité au cours des trois dernières décennies s'estompent. En conséquence, entre 2022 et 2030, la croissance potentielle moyenne du PIB mondial devrait diminuer d'environ un tiers par rapport au taux qui a prévalu au cours de la première décennie de ce siècle, pour s'établir à 2,2 % par an", ajoute le rapport.

Pour les économies en développement, on s'attend à un ralentissement de la croissance à 4 % par an pendant le reste de la décennie, contre une croissance annuelle de 6 % entre 2000 et 2010.

"Ces baisses seraient beaucoup plus marquées en cas de crise financière mondiale ou de récession", a averti la Banque mondiale.

"Une décennie perdue pourrait être en cours pour l'économie mondiale", a déclaré Indermit Gill, économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale pour l'économie du développement.

Il a ajouté que le déclin actuel de la croissance potentielle a de sérieuses implications sur la capacité du monde à relever certains des grands défis actuels, tels que la pauvreté, la divergence des revenus et le changement climatique.

"Toutefois, si les pays adoptaient des politiques durables et axées sur la croissance, la croissance potentielle pourrait être augmentée de 0,7 point de pourcentage pour atteindre un taux annuel moyen de 2,9 %", selon le rapport.

"Une impulsion politique ambitieuse est nécessaire pour stimuler la productivité et l'offre de travail, accroître les investissements et le commerce, et exploiter le potentiel du secteur des services", ajoute le rapport.