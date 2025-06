Par AAA Majid

Dans cet article, je vais mettre en lumière et explorer la langue swahili et comment elle a évolué pour devenir une langue de communication en Afrique.

Dans un avenir proche, le swahili, en tant que langue, devrait occuper un rôle central et plus large en Afrique. Heureusement, l'utilisation du swahili en Afrique a pris un nouvel élan après que l'UNESCO l'ait reconnu et ait désigné la Journée mondiale de la langue kiswahili le 7 juillet.

Il s'agit d'une étape importante pour le swahili, car il a présenté un record nouveau et unique parmi les langues africaines sur ce continent.

La langue a acquis une utilité remarquable même auprès des médias les plus réputés du monde, tels que la BBC, la DW, la VoA, la radio française, le Japon, la Chine, la radio de l'ONU, la TRT, etc. qui disposent tous de services swahili.

D'autres facteurs contribuent de manière significative à cette maturation. Les compétitions sportives, les réunions politiques et les activités économiques contribuent de manière significative au développement des langues principales dans les diverses émissions de football.

La Coupe du monde 2022 au Qatar et les tournois précédents en Afrique du Sud sont des exemples cruciaux d'un espace où la langue unit les locuteurs à travers une langue unique. Dans les arènes politiques, le parlement est-africain utilise le swahili pour ses discussions et délibérations.

La croissance de la langue swahili en Afrique peut être attribuée à sa simplicité et à sa facilité d'apprentissage. Cela se reflète dans sa grammaire, sa syntaxe et ses sons. Aujourd'hui, d'autres nations reconnaissent qu'il est facile de l'apprendre. Les étrangers l'apprennent donc avec peu d'efforts.

Depuis les années 1960, plusieurs organisations internationales ont envoyé des personnes dans des pays comme la Tanzanie et le Kenya pour apprendre la langue.

Par conséquent, le kiswahili ne se limite pas exclusivement à l'Afrique. Il gagne de plus en plus de locuteurs, même en Europe et en Amérique. Plusieurs rapports montrent que les étudiants américains et européens choisissent le kiswahili comme principale langue africaine dans leurs études universitaires.

De même, des rapports indiquent que certaines armées hors d'Afrique apprennent et enseignent le kiswahili pour des raisons de sécurité.

Le kiswahili figure dans le top 10 des 6000 langues les plus parlées. En outre, il est l'une des langues officielles de la Tanzanie, du Kenya, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo.

Plusieurs universités africaines, comme celles d'Afrique du Sud, du Rwanda, du Malawi, du Ghana, du Zimbabwe, du Burundi, du Kenya et de l'Ouganda, ont intégré le swahili dans leurs programmes d'études.

D'autres projets sont en cours pour que cette langue soit utilisée en Namibie et en Afrique du Nord. Aucune autre langue d'origine africaine n'a obtenu un résultat aussi splendide.

En outre, le 9 décembre 2022, la bannière de la langue swahili a été hissée sur le mont Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain, comme un signe - sa voix devrait atteindre tout le continent africain.

En collaboration avec le gouvernement tanzanien et le secteur privé, le professeur Aldin Mutembei, de l'université de Dar es Salaam, a conçu et réalisé ce projet.

Sans l'ombre d'un doute, sur la base des réalités actuelles, des efforts entrepris par les dirigeants politiques locaux en Tanzanie, par des étrangers comme le leader de l'opposition sud-africaine Julius Malema, le swahili est en meilleure position pour devenir la principale langue de communication en Afrique.

Malgré l'espoir exprimé ici, des défis sous-jacents empêchent toujours le swahili de gagner rapidement plus de terrain sur le continent. Ces défis incluent les stéréotypes véhiculés par les universitaires, les politiciens et les dirigeants en Afrique.

Ces stéréotypes néfastes sont le fruit d'une déficience intellectuelle et psychologique résultant de l'impact du néocolonialisme.

Une autre raison est la peur d'être dépassé par les nouvelles technologies, le manque de patriotisme et de panafricanisme, la peur irrationnelle ou l'aversion pour tout ce qui est nouveau ou inconnu, la pauvreté, et bien plus encore.

Cependant, de nombreux signes et indications montrent que la langue en question est supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était dans le passé, en raison de la dynamique économique, politique et sociale actuelle de l'Afrique.

Nonobstant ces défis, le swahili en tant que langue peut représenter la voix du continent africain. C'est la seule langue d'origine africaine qui a cette capacité. (AAA Majid est maître de conférences en langue et littérature swahili à l'Université musulmane de Morogoro, en Tanzanie).