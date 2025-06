Au moins quatre terroristes du PKK qui se sont échappés d'un camp terroriste dans le nord de l'Irak se sont rendus aux forces de sécurité turques, a annoncé le ministère de la défense nationale du pays.

Les terroristes ont déposé leurs armes à un poste de contrôle frontalier turc dans la province de Sirnak, dans le sud-est du pays, selon un communiqué publié samedi.

La seule issue pour les terroristes est de se rendre à la justice, a ajouté le ministère.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Les terroristes du PKK disposent de repaires dans le nord de l'Irak, de l'autre côté de la frontière turque, qu'ils utilisent pour préparer des attaques contre la Turquie.

La Turquie a mené une série d'offensives pour débarrasser la région des terroristes.