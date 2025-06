Par Mustapha Musa Kaita

L'un des faits marquants des élections nigérianes de cette année a été l'absence flagrante d'argent en circulation, tant dans les mains des politiciens que dans celles des citoyens.

Cette situation inhabituelle est le résultat de l'introduction par la banque centrale du pays de billets de banque nouvellement redessinés et du retour forcé des billets existants dans le système bancaire.

Elle a été mise en œuvre quelques semaines avant les élections présidentielles du 25 février, remportées par Bola Tinubu, le candidat de l'APC au pouvoir, qui succédera à Muhammadu Buhari lorsque celui-ci quittera le pouvoir en mai après avoir fini ses deux mandats.

L'échange de devises au Nigeria s'est accompagné de nombreuses difficultés financières pendant les élections - un phénomène extraordinaire dans un pays connu pour sa "politique de l'argent" depuis des décennies.

Les anciens billets ont rapidement disparu et les nouveaux se sont raréfiés. La Banque centrale du Nigeria n'a pas seulement redessiné la monnaie, elle a également limité le montant des retraits quotidiens et hebdomadaires dans les banques de la plus grande économie d'Afrique.

Le gouvernement nigérian a déclaré qu'il avait modifié la conception de la monnaie pour lutter contre la contrefaçon, l'insécurité généralisée, le blanchiment d'argent et l'inflation.

Mais le moment choisi - juste avant les élections nationales - a fait en sorte que cette mesure n'ait pas que des implications politiques superficielles dans la plus grande démocratie du continent. Certains affirment qu'elle a rendu difficile l'achat de votes au Nigeria.

Un observateur électoral de la ville de Kaduna, dans le nord du pays, Abubakar Ibrahim, a déclaré que le montant de l'argent liquide utilisé lors des élections de cette année était "limité" par rapport aux scrutins précédents.

Selon lui, cela pourrait être dû au fait qu'il n'y avait tout simplement pas assez d'argent liquide en circulation en raison de la nouvelle politique monétaire. Lors des élections précédentes, on pouvait voir une partie des politiciens distribuer ouvertement des liasses de billets aux électeurs.

Selon l'observateur, l'achat de votes était courant dans plusieurs bureaux de vote des zones urbaines, mais cette année a été différente car "l'argent liquide était limité et la nourriture ne pouvait pas être partagée ouvertement".

La présence d'agents anti-corruption, principalement dans les villes, a également eu un effet dissuasif, a-t-il ajouté.

Changement de tactique

Malgré ces mesures et leur impact apparent, des cas d'achat de votes ont été signalés, avec des échanges d'argent et d'articles ménagers. Ces cas se sont apparemment produits dans toutes les régions du pays et ont concerné tous les partis politiques.

Un électeur de l'État de Kano, dans le nord du pays, qui ne souhaite pas être nommé, a déclaré à TRT Afrika qu'il avait été témoin de la distribution d'argent à des électeurs, mais qu'il n'en avait pas reçu lui-même.

Tukur Abdulkadir, professeur de sciences politiques à l'université de l'État de Kaduna, estime que la nouvelle politique monétaire du Nigeria n'a pas changé grand-chose en termes d'achat de conscience.

Selon M. Abdulkadir, certains hommes politiques ont tenté de contourner les restrictions en matière d'argent liquide en envoyant de l'argent aux électeurs par le biais de leurs comptes bancaires. Le transfert électronique d'argent a été largement utilisé.

"Ce n'est pas seulement l'argent qui a servi à faire changer d'avis les électeurs. Des vêtements et de la nourriture ont également été utilisés, ainsi que de nombreuses autres manières", a-t-il ajouté.

L'observateur électoral Ibrahim semble être d'accord pour dire que cette fois-ci, "seuls ceux qui ont des comptes bancaires" auraient pu recevoir de l'argent de la part de politiciens.

À la veille de l'élection présidentielle, la police nigériane a arrêté un homme politique de haut rang dans l'État méridional de Rivers - l'un des plus riches du pays - soupçonné de vouloir acheter des voix.

Les autorités ont déclaré qu'il avait été surpris avec près de 500 000 dollars et une liste présumée de bénéficiaires potentiels dans son véhicule alors qu'il se rendait dans sa circonscription pour le scrutin. Il n'a pas encore été inculpé.

Il est difficile de déterminer le montant exact des sommes dépensées par les hommes politiques et leurs partis lors des campagnes électorales au Nigeria - tant pour les élections précédentes que pour celles de cette année - en raison de l'absence de mécanismes de contrôle clairs.

Auwal Musa Rafsanjani de Transparency International, qui a observé les élections au Nigeria pendant des décennies, a déclaré à TRT Afrika que les registres des dépenses de campagne n'étaient pas toujours disponibles.

Mais il a ajouté que certains politiciens "dépensent beaucoup" d'argent, tant en devises locales qu'étrangères, et "distribuent également des parcelles de terre et des produits alimentaires".

Faible taux de participation

L'analyste politique a déclaré à TRT Afrika qu'un autre impact de l'échange de devises était le taux de participation aux élections de cette année.

Lors des élections présidentielles, seuls 29 % des 87 millions d'électeurs du pays se sont rendus aux urnes. Il s'agit du taux de participation le plus bas depuis le retour de la démocratie au Nigéria en 1999.

M. Abdulkadir attribue cette situation en partie à la pénurie d'argent qui a caractérisé la période précédant les élections.

Selon lui, "l'échange de monnaie a vraiment mis les gens en colère et a également limité le nombre de personnes qui sont allées voter parce que les gens n'ont pas aimé la façon dont leur vie a été stressée".

Bien qu'aucun responsable politique ou parti politique n'ait encore parlé publiquement de l'impact du changement de monnaie après les élections présidentielles, certains avaient déploré, avant le scrutin, la façon dont la pénurie d'argent pourrait affecter la conduite de l'élection.

Après les élections présidentielles, le gouvernement nigérian a levé l'interdiction d'utiliser les anciens billets de banque à la suite d'un arrêt de la Cour suprême qui l'y obligeait.

Bien que cette politique ait été assouplie après les élections à la suite d'une décision de justice, son impact persiste. Les banques ont depuis lors recommencé à mettre en circulation les billets retirés progressivement. Il n'est donc pas certain que cette politique ait été maintenue.

Mais les analystes pensent que s'attaquer à la "politique de l'argent" au Nigeria pourrait améliorer l'expérience démocratique du pays.