Par Mazhun Idris

Si la bonne gouvernance avait besoin d'une incitation allant au-delà du bien-être d'une nation, l'annonce par le milliardaire britanno-soudanais Mohammed "Mo" Ibrahim d'un prix lucratif de 5 millions de dollars pour les dirigeants africains en 2006 aurait pu être ce que le médecin avait prescrit pour sortir le continent de décennies de sous-développement attribuées à un mauvais leadership.

Le prix Ibrahim pour les réalisations des dirigeants africains est géré par la Fondation Mo Ibrahim et est considéré comme la bourse la plus élevée au monde. Il accorde à son lauréat la somme princière de 5 millions de dollars sur dix ans et 200 000 dollars par an à vie.

Chaque année, un comité indépendant composé d'éminentes personnalités choisit un dirigeant méritant pour le prix.

Plus de 16 ans après le lancement de l'initiative, les experts commencent à analyser son impact sur la gouvernance et la démocratie en Afrique.

Le Dr Idayat Hassan, du Centre pour la démocratie et le développement, une organisation de recherche et de défense des politiques basée à Abuja, estime que le prix contribue à façonner la gouvernance et l'attitude des dirigeants africains.

"Le prix Ibrahim est à la hauteur de son objectif et constitue une entreprise tout à fait noble qui établit un critère de référence en matière de leadership, en encourageant notamment les dirigeants en place à affirmer leur style de leadership", explique M. Hassan à TRT Afrika.

Chris Kwaja, professeur agrégé de relations internationales, considère quant à lui le prix Ibrahim comme une "entreprise élitiste". Il admet toutefois que le fait d'encourager la bonne gouvernance en Afrique est une bonne initiative.

Une question de perception

M. Kwaja, qui enseigne à l'université Modibbo Adama, dans la ville de Yola, au nord-est du Nigeria, émet quelques réserves quant à la procédure de sélection des lauréats.

"Ils s'appuient sur un petit comité pour délibérer sur l'attribution du prix, et les membres du comité viennent avec leurs propres préjugés, qui pourraient avoir été partiellement influencés par les classements et les récits des médias sur la liste des personnalités qu'ils évaluent", explique-t-il.

M. Kwaja suggère que les citoyens africains choisissent qui mérite le prix par le biais de consultations approfondies.

"N'oubliez pas que ce sont les électeurs qui ont voté pour ces dirigeants politiques. Et comme ces mêmes personnes sont absentes du processus de vote du comité du prix, vous obtenez au final un rapport rédigé par un groupe exclusif d'élites, qui pourrait être très éloigné de la réalité sur le terrain", déclare-t-il.

"Je ne pense pas que le comité s'appuie sur les opinions et les évaluations de la population.

L'universitaire estime que les candidats au prix devraient être soumis à un processus plus compétitif et plus sévère pour que les plus méritants émergent.

Qui mérite le prix ?

Selon M. Kwaja, le prix ne doit pas se concentrer uniquement sur les dirigeants politiques africains afin de garantir un large éventail d'impacts. "De nombreuses personnes méritent ce prix, mais la nature du prix, qui cible les dirigeants politiques africains, ne fait que l'exclure", déclare-t-il.

Il estime que le comité de sélection devrait également prendre en considération "les acteurs du changement au sein des communautés locales, du secteur privé, de la fonction publique ou de la société civile".

Pour sa part, la Fondation Mo Ibrahim a établi des critères suffisamment clairs pour l'attribution du prix. L'organisation explique qu'il s'agit d'un prix qui aspire à devenir la "norme d'excellence en matière de leadership en Afrique".

Un lauréat méritant doit notamment être un ancien chef d'État ou de gouvernement africain démocratiquement élu qui a quitté ses fonctions au cours des trois dernières années et qui a exercé son mandat constitutionnel en faisant preuve d'un "leadership exceptionnel".

L'objectif est de reconnaître et de célébrer les dirigeants africains qui, dans des circonstances difficiles, "ont développé leur pays et renforcé la démocratie et les droits de l'homme dans l'intérêt commun de leur peuple, ouvrant ainsi la voie à une prospérité durable et équitable".

Les autres objectifs sont de "mettre en lumière des modèles exceptionnels pour le continent", de "veiller à ce que le continent africain continue à bénéficier de l'expérience et de la sagesse de dirigeants exceptionnels une fois qu'ils ont quitté leurs fonctions nationales" et de "permettre aux dirigeants de continuer à exercer d'autres fonctions publiques sur le continent".

Des lauréats difficiles à trouver

Après 2020, aucun dirigeant africain n'a été jugé digne du prix annuel. Il est également arrivé que le comité de sélection ne trouve pas de lauréats méritants pendant plusieurs années consécutives. Depuis que le prix a été décerné pour la première fois en 2007, seuls sept dirigeants l'ont reçu. Il s'agit des personnes suivantes :

Le président Mahamadou Issoufou du Niger (2020)

Ellen Johnson Sirleaf du Liberia (2017)

Hifikepunye Pohamba de Namibie (2014)

Pedro Pires du Cap-Vert (2011)

Festus Mogae du Botswana (2008)

Joaquim Chissano du Mozambique (2007)

Nelson Mandela, d'Afrique du Sud, a reçu un prix honorifique l'année de sa création.

Certains pensent que le nombre limité de lauréats et la façon dont certaines années ont été sautées sans qu'il y ait de lauréat indiquent un déficit continu de bonne gouvernance sur le continent. D'autres y voient une indication des efforts déployés pour maintenir la barre haute.

Idayat Hassan, analyste de la démocratie et du développement en Afrique, déclare : "Il est assez intéressant de constater que 16 ans après sa création, le prix n'a été décerné qu'à sept lauréats".

Selon elle, cela indique que "le critère du prix répond en quelque sorte à son objectif".

Le dernier lauréat du prix, l'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou, avait décrit le prix comme "un encouragement à continuer à penser et à agir de manière à promouvoir les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance, non seulement au Niger, mais aussi en Afrique et dans le monde entier".

La Fondation Mo Ibrahim estime que le prix "a le potentiel de changer les perceptions du leadership africain en mettant en avant des modèles exceptionnels du continent".

L'argent compte

Le prix vise à dissuader les dirigeants africains de violer ou d'altérer les dispositions constitutionnelles pour rester au pouvoir. Toutefois, M. Kwaja estime qu'un prix en argent n'est pas tout à fait "la meilleure idée" qui soit.

"Il est bon de reconnaître les bons dirigeants, mais lorsqu'on monétise le processus de cette reconnaissance, la grande question est de savoir ce qu'un ex-président africain ferait de l'argent après son mandat.

La chercheuse Hassan, quant à elle, est convaincue que l'incitation "ne doit pas se limiter au prestige". L'argent, dit-elle, est destiné à "assurer la subsistance des anciens dirigeants jusqu'à la fin de leur vie".

Nous devons réimaginer le prix Ibrahim pour qu'il devienne un soutien par les pairs pour les dirigeants africains. Qu'il parle des défis auxquels nous sommes actuellement confrontés - Idayat Hassan

"Nous devons réimaginer le prix Ibrahim pour qu'il devienne un soutien des pairs pour les dirigeants africains. Il faut qu'il réponde aux défis auxquels nous sommes actuellement confrontés", déclare-t-elle.

Selon le site web de la Fondation Mo Ibrahim, le prix Ibrahim, doté de 5 millions de dollars, vise à "garantir que le continent africain continue de bénéficier de l'expérience et de la sagesse de dirigeants exceptionnels une fois qu'ils ont quitté leurs fonctions nationales, en leur permettant de poursuivre leur travail inestimable dans d'autres rôles civiques sur le continent".

L'organisation ajoute que "le prix ne dépend pas de son lauréat, mais aussi de la conversation sur le leadership qu'il suscite".

Hassan et Kwaja sont tous deux convaincus qu'un seul prix de leadership ne peut suffire à déclencher les améliorations nécessaires en matière de leadership en Afrique. Le continent a besoin de plus.