L'ONU et ses partenaires annoncent un plan de réponse de 877 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents de millions de personnes au Burkina Faso qui auront besoin d'une assistance humanitaire cette année.

Dans un communiqué mardi, l'ONU a déclaré que le financement soutiendra quelque 3,1 millions de personnes dans le cadre de la pire crise humanitaire de l'histoire du pays.

"La situation humanitaire au Burkina Faso en 2023 est plus préoccupante que jamais", a déclaré Abdouraouf Gnon-Konde, le principal responsable de l'aide humanitaire des Nations unies dans le pays.

"Conformément aux principes humanitaires, notre seul objectif est de fournir une assistance aux civils vulnérables en fonction de leurs besoins, où qu'ils se trouvent.

Il a précisé que la moitié des personnes dans le besoin sont des enfants.

Ravagé par le terrorisme

Le Burkina Faso est aux prises avec une insurrection qui s'est propagée depuis le Mali voisin au cours de la dernière décennie.

Le pays a été classé comme le plus touché par le terrorisme sur le continent et le deuxième au niveau mondial en 2022, selon l'indice mondial du terrorisme (GTI) 2023, un rapport publié par l'Institut mondial pour l'économie et la paix, basé en Australie, qui a été publié la semaine dernière.

Les activités des groupes armés et les opérations militaires ont entraîné des déplacements massifs, avec près de deux millions de citoyens chassés de chez eux.

L'ONU a déclaré que les abus et les violations des droits de l'homme ainsi que l'instabilité politique ont également alimenté les besoins et les vulnérabilités croissants, qui ont augmenté depuis l'année dernière.