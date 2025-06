Les forces de police israéliennes ont pris d'assaut, dans la nuit de mardi à mercredi, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est et ont lancé des grenades assourdissantes sur les fidèles qui s'y trouvaient pour les forcer à quitter les lieux.

Un responsable du département des Waqfs islamiques à Jérusalem, qui a requis l'anonymat, a déclaré à Anadolu que la police israélienne avait anticipé l'assaut de la mosquée en coupant l'électricité.

Il a indiqué que les forces israéliennes avaient forcé des dizaines de fidèles musulmans présents dans les cours d'Al Aqsa à quitter les lieux.

D'importantes forces de police sont présentes à proximité de la mosquée Al-Aqsa et empêchent les Palestiniens d'y accéder, selon la même source.

On a également précisé de même source que que les forces de police israéliennes ont escaladé le toit de la mosquée avant de prendre d'assaut la salle de prières, de briser l'une de ses fenêtres et de lancer des grenades assourdissantes sur les personnes qui se trouvaient à l'intérieur, alors que celles-ci scandaient "Allah Akbar".

Plus tôt dans la soirée de mardi, des centaines de Palestiniens de Jérusalem se sont barricadés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, alors que les "Fidèles du Mont du Temple", un mouvement juif extrémiste, tentaient d'introduire des "offrandes de Pâque" dans les cours de la mosquée.

Le mouvement "Hamas" et le "Front populaire de libération de la Palestine" avaient prévenu, mardi soir, que l'escalade dans la mosquée Al-Aqsa et le sacrifice d'offrandes pendant la fête de la Pâque juive dans les cours de la mosquée, conduiraient à une explosion de la situation.

La Pâque juive commence au coucher du soleil le mercredi 5 avril et se poursuit jusqu'au 12 du même mois.

Le mouvement extrémiste juif orthodoxe des "Fidèles du Mont du Temple" a appelé à la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa à l'occasion du début des fêtes de Pâques, mais cette année, il a également lancé de nombreux appels à sacrifier les offrandes de la fête de Pâques à l'intérieur des cours de la mosquée.

Le mouvement extrémiste a prévu une récompense de 20 000 shekels (6 000 Dollars américains) pour tout colon qui sacrifierait "l'offrande de Pâque" à l'intérieur du "Mont du Temple".

Le mouvement a également promis un montant de 5 000 shekels (1 400 Dollars américains) à tout colon qui serait arrêté ou empêché de se rendre sur le mont du Temple pour y accomplir l'offrande de Pâque.

Il a appelé les colons à se rassembler entre 15h50 et 19h mercredi, à la mosquée Al-Aqsa, pour y accomplir le rite du sacrifice des offrandes.

Dans la bande de Gaza, après un appel lancé par le Hamas, des manifestants ont commencé à se rassembler dans les rues, avec des appels à se diriger vers la barrière lourdement gardée entre Gaza et Israël pour de nouvelles manifestations.

L'armée israélienne a déclaré que neuf roquettes avaient été tirées de Gaza en direction d'Israël, dont au moins quatre ont été interceptées et quatre ont atterri dans des zones dégagées.

Le ministère jordanien des affaires étrangères a immédiatement condamné la prise d'assaut "flagrante" de la mosquée Al Aqsa par Israël, tandis que l'Égypte a appelé à l'arrêt immédiat de "l'agression flagrante" d'Israël contre les fidèles palestiniens.

L'Arabie saoudite a condamné l'action de la police israélienne, estimant qu'elle compromettait les efforts de paix.

La ville de Jérusalem-Est et ses environs sont le théâtre d'une vive tension depuis que Benjamin Netanyahu a formé à la fin de l’année dernière un nouveau gouvernement à, que les médias israéliens décrivent comme "le plus extrémiste de l'histoire d'Israël".

Au moins 88 Palestiniens ont été tués par les troupes israéliennes cette année, selon un décompte de l'Associated Press. Les attaques palestiniennes contre des Israéliens ont fait 15 morts au cours de la même période.

Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Il a quitté Gaza en 2005 et impose depuis un blocus terrestre, aérien et maritime sévère à la minuscule enclave palestinienne.

Plus de 700 000 colons israéliens illégaux vivent aujourd'hui en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées.