Les États-Unis tentent de faire échouer le sommet prévu entre la Russie et les pays africains dans le cadre de leurs efforts visant à isoler Moscou, a déclaré le ministre des affaires étrangères, M. Sergey Lavrov.

Dans une interview accordée à Argumenty i Fakty et publiée mardi, M. Lavrov a déclaré que Moscou se distinguait des pays occidentaux dans ses relations avec l'Afrique en ce sens que "nous ne disons jamais à nos partenaires étrangers comment ils sont censés vivre. Nous n'avons pas d'agenda secret".

Moscou prépare son deuxième sommet avec les pays africains, prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg, qui portera notamment sur des projets d'infrastructure, de technologie et d'énergie.

"Il est vrai que les États-Unis et leurs vassaux font tout leur possible pour isoler la Russie sur la scène internationale", a déclaré M. Lavrov au site web. "Ils tentent notamment de torpiller le projet de deuxième sommet Russie-Afrique et de persuader nos amis africains de ne pas y participer.

En tout état de cause, selon M. Lavrov, les chances de nuire à la conférence s'amenuisent, car "de moins en moins de gens sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les anciennes puissances coloniales".

"Les tentatives d'ingérence dans notre coopération avec les pays du Sud et de l'Est se poursuivront donc, mais le succès est loin d'être garanti.

"Notre politique africaine concerne l'Afrique"

Dans un communiqué, le département d'État américain n'a pas répondu directement aux accusations de M. Lavrov, mais a déclaré que Washington entretenait des relations solides avec les pays africains "pour relever les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Notre politique africaine concerne l'Afrique".

Le communiqué cite le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a déclaré que les États-Unis "ne veulent pas limiter les partenariats africains avec d'autres pays. Nous voulons donner des choix aux pays africains.

M. Lavrov s'est montré particulièrement désireux d'entretenir des liens avec l'Afrique, se rendant sur le continent à deux reprises cette année et effectuant une tournée à la mi-2022.

L'Afrique du Sud a organisé cette année dix jours d'exercices militaires avec les armées russe et chinoise.

Le groupe Wagner de mercenaires russes, actif dans ce que Moscou a décrit comme son "opération militaire spéciale" en Ukraine, a été déployé contre les insurgés au Mali et en République centrafricaine.

Le président américain Joe Biden a organisé un sommet américano-africain en 2022 à Washington, dans le but de renforcer les alliances face à la présence croissante de la Russie et de la Chine sur le continent.