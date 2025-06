L'intelligence artificielle n’était autrefois qu’une éventualité espérée et incertaine, mais avec la sortie de ChatGPT, la société est désormais obligée de faire face à sa relation avec un compagnon “pas si humain que cela”, prêt à entrer dans sa vie et celle de ses enfants.

Selon l'enquête de la Walton Family Foundation sur l'utilisation du ChatGPT dans les écoles, les enseignants utilisent davantage la technologie interdite que leurs élèves. Alors que 40 % des enseignants utilisent le ChatGPT chaque semaine, les élèves ne sont que 22 % à faire de même. Ces résultats montrent pourquoi le ChatGPT devrait être intégré dans les écoles du monde entier pour renforcer le pouvoir de l'éducation, donner aux élèves une approche plus personnalisée de l'apprentissage et aider les enseignants à innover.

En février 2023, deux groupes ont été interrogés en ligne aux États-Unis : 1 002 enseignants et 1 000 élèves âgés de 12 à 17 ans. Ils ont été interrogés sur leur utilisation de ChatGPT, ce chatbot populaire qui reçoit plus de 13 millions de visiteurs par jour.

Bien qu’une partie des enseignants l'utilisent et que 53 % d'entre eux prévoient une augmentation de leur utilisation au cours de l'année, les districts scolaires n'ont pas encore approuvé ce comportement. En Australie, une action rapide pour imposer une interdiction générale a permis à seulement deux États de bannir complètement la technologie à l'échelle nationale: les écoles publiques de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et de Tasmanie ont toutes interdit le ChatGPT. Aux États-Unis, Los Angeles, New York, Seattle et d'autres villes s'efforcent de faire de même en raison de la difficulté de détection des réactions presque-humaines de cette technologie.

Selon les enseignants, il n'est même pas nécessaire d'en interdire l'utilisation: seuls 10 % des enseignants affirment avoir surpris des élèves en train d'utiliser ChatGPT sans leur permission, alors que 38 % d'entre eux encouragent les élèves à l'utiliser. Les responsables des conseils scolaires réagissent de manière excessive en adoptant une attitude négative à l'égard de la technologie dans les salles de classe: les enseignants (72 %) et les élèves (63 %) estiment que "ChatGPT n'est qu'un exemple de plus de la raison pour laquelle nous ne pouvons pas continuer à faire les choses à l'ancienne dans les écoles du monde moderne".

Les écoles et les universités d'Australie-Méridionale manifestent leur soutien à cette opinion impopulaire en donnant la priorité aux cours sur l'utilisation responsable. Le responsable de l'éducation, Martin Westwell, estime que les pare-feu et les logiciels de détection du plagiat suffisent à prévenir les conséquences négatives.

L'éducation est un outil puissant qui peut transformer la trajectoire de la vie d'une personne, alors pourquoi saboter délibérément ses résultats? L'éducation devrait être améliorée par des outils d'IA tels que ChatGPT, qui peuvent révolutionner les fondements archaïques. L'introduction de l'IA dans les salles de classe apporterait plus de ressources, améliorerait l'accessibilité, renforcerait l'engagement des étudiants, augmenterait l'efficacité et renforcerait les résultats des étudiants.

Une mine de connaissances serait à la portée des élèves: bibliothèques en ligne, bases de données et autres seraient facilement accessibles. L'acceptation de l'IA dans les salles de classe offrirait également aux enfants souffrant de handicaps ou de barrières linguistiques des solutions tangibles telles que la traduction et la reconnaissance vocale.

Avec ChatGPT, les élèves seraient exposés à des modèles qu'ils pourraient recréer et améliorer. C'est une tactique que j'utilise déjà dans mon activité de tutorat lorsque j'enseigne la rédaction d'essais. Les modèles permettent aux élèves de copier des structures jusqu'à ce qu'ils les maîtrisent suffisamment pour apprendre des techniques plus avancées.

Plus important encore, ChatGPT revitaliserait un programme d'études vieillissant et stimulerait la créativité des élèves qui détestent apprendre. L'école deviendrait moins monotone lorsque de nouvelles méthodes d'apprentissage de concepts anciens seraient explorées. La dépendance excessive à l'égard de la technologie ne serait plus un argument valable, car les ordinateurs et l'IA stimulent la créativité et l'esprit critique des élèves.

Le ChatGPT et l'IA doivent être reconnus comme existant déjà et être utilisés pour aider les élèves à découvrir de nouvelles façons d'apprendre. Par exemple, le texte produit par ChatGPT pourrait simplement être considéré comme un autre texte à comparer.

L’évaluation personnalisée est un autre aspect qui ajouterait aux avantages mentaux et émotionnels de l'IA dans la salle de classe. Les machines pourraient contribuer à alléger la charge de travail en communiquant les besoins de chaque élève, tout en laissant aux enseignants plus de temps pour se concentrer sur l'apport d'un commentaire personnalisé. Les enseignants qui utilisent ChatGPT et l'IA pourraient accomplir plus efficacement les tâches de routine telles que la notation et la planification des cours.

Un excellent partenariat pourrait déboucher sur la création d'un outil unique pour la prochaine génération.

Les récalcitrants pourraient évoquer les problèmes de protection de la vie privée et les biais possibles des ensembles de données, mais ces outils ne seront pas banalisés dans les salles de classe de sitôt, à moins que des écoles spécifiques ne proposent des initiatives.

En ce qui concerne la protection de la vie privée, les données des élèves se trouvent déjà dans des systèmes vulnérables aux violations de la cybersécurité. Avant de critiquer l'utilisation du ChatGPT, les établissements devraient d'abord mettre de l'ordre dans leurs médiocres services informatiques. Même si les écoles travaillent à cet ajout, la bureaucratie évolue suffisamment lentement pour que des améliorations significatives soient apportées entre-temps.

Utilisée avec modération, la technologie est bienfaitrice, comme toute autre chose. Ce qui importe, c'est de renforcer les mesures permettant de comprendre ce qu'est une utilisation responsable des outils technologiques.

L'intégration de ChatGPT et d'autres outils d'IA dans les salles de classe permettrait d'adopter une technologie que nous utiliserons bientôt aussi souvent qu'une calculatrice. Une mise en œuvre correcte permettrait à chaque élève de bénéficier d'une éducation de meilleure qualité et d'éradiquer les incohérences qui entraînent une inégalité des chances. Les enseignants cesseraient d'être la béquille d'un système éducatif qui s'effondre lentement pour être plus respectés et plus innovants dans leur approche. Les enfants du monde entier auraient accès à une expérience d'apprentissage admirable, en phase avec les temps modernes.

Le ChatGPT et les outils d'IA nous fourniraient un cadre fiable qui n'aurait pas besoin de jours de congé et qui pourrait résister à la pression que représente le maintien de la population la plus vulnérable d'un pays.

Auteur Thuy Pham Scientifique des données et experte en éducation