Par Mamadou Dian Barry

Le gouvernement de transition de la Guinée n’apprécie guère ce qu’il considère comme une tentative de l’ambassade américaine de lui mettre la pression au sujet du respect du calendrier électoral pour le retour à un pouvoir civil.

« C’est avec surprise que nous avons découvert sur le site de l’ambassade des Etats-Unis en Guinée, un compte à rebours vers la fin de la transition en Guinée », a déclaré Moirisandan Kouyaté, le chef de la diplomatie guinéenne.

« Je voudrais dire clairement qu’autant les Etats-Unis d’Amérique sont le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, autant la République de Guinée est le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement guinéen », a-t-il ajouté.

M. Kouyaté a comparé ce compte à rebours à l’image « d’un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen, ce qui est évidemment inacceptable pour un pays jaloux de sa souveraineté et de son indépendance comme la République de Guinée».

« Nous sommes amis et partenaires »

La représentation diplomatique précise que, le mois dernier, elle a lancé son « Compte à rebours pour la démocratie » sur les réseaux sociaux. Le post a été supprimé depuis, selon la presse locale.

Ce compte à rebours, dit-elle, reconnaît et célèbre l’engagement du président Doumbouya et des autorités de transition à achever la transition le 1er janvier 2025.

L’ambassade assure que les Etats-Unis sont prêts à soutenir les Guinéens et leurs efforts tout au long de la transition.

« En janvier, nous avons lancé un nouveau programme de 15 millions de dollars américains sur cinq ans pour soutenir tous les aspects d’un processus électoral transparent, inclusif, légal, politique et électoral », poursuit-elle.

« Nous sommes ici en tant qu’amis et partenaires pour encourager et soutenir cet évènement historique. Et le 1er janvier 2025, nous serons là pour encourager et soutenir la nouvelle démocratie guinéenne que vous créerez et qui présidera pendant des générations ».

En octobre dernier, les autorités guinéennes ont dévoilé un chronogramme de transition de 24 mois à compter du 1er janvier 2023, au terme d'une mission technique de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui a séjourné à Conakry du 17 au 21 octobre courant.

Le Colonel Mamady Doumbouya, a pris le pouvoir par la force le 5 septembre 2021 en renversant avec ses hommes le président Alpha Condé.

Il avait proposé une durée de transition de 36 mois que la CEDEAO avait trouvé déraisonnable. L’organisation avait imposé des sanctions contre la Guinée et des membres du gouvernement de transition.