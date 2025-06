Les autorités nigérianes affirment que près de 1000 membres du groupe militant Boko Haram se sont rendus à l'armée dans le nord-est du pays.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Abuja, le porte-parole du quartier général de la défense du Nigeria, le général de division Musa Danmadami, a déclaré que les personnes qui s'étaient rendues comprenaient "77 hommes adultes, 364 femmes adultes et 533 enfants".

Il a déclaré que la reddition au cours des deux dernières semaines faisait suite à une série d'opérations militaires contre le groupe armé dans la région. Au moins 21 militants ont été tués et un certain nombre d'autres capturés, et quelques civils enlevés par le groupe armé ont été libérés au cours de ces opérations, a-t-il ajouté.

Le général de division Danmadami a déclaré que "les terroristes qui se sont rendus et les membres de leurs familles" faisaient l'objet d'un profilage "en vue d'une action ultérieure". Le général de l'armée a indiqué que les captifs libérés recevaient des soins médicaux.

L'armée nigériane a également annoncé qu'elle avait arrêté des personnes soupçonnées d'être des "fournisseurs de logistique" pour les militants.

En général, les militants qui se rendent volontairement aux autorités nigérianes sont envoyés dans des centres spéciaux de déradicalisation et de réhabilitation. Dans ces centres, ils reçoivent une formation professionnelle avant d'être réintégrés dans la société.

Le Nigeria et ses voisins, dont le Niger, le Cameroun et le Tchad, tentent de vaincre Boko Haram et sa ramification connue sous le nom d'ISWAP avec une force militaire multinationale composée de milliers de soldats.

Les forces de sécurité ont mené des opérations aériennes et terrestres visant les militants dans leurs repaires, principalement autour du lac Tchad et de la vaste forêt de Sambisa. Le groupe armé a lancé une insurrection en 2009 en commençant par le nord-est du Nigeria.

Le conflit a causé la mort de près de 350 000 personnes dans la région, selon les Nations unies. Des millions d'autres ont été déplacées de leurs communautés.

Les troupes ont enregistré quelques succès ces dernières années, des milliers de militants s'étant rendus ou ayant été tués et leurs captifs libérés. Cependant, ils continuent de mener des attaques sporadiques et meurtrières contre des cibles militaires et civiles.

Le président nigérian Muhammadu Buhari, qui doit quitter le pouvoir le 29 mai après deux mandats, avait fait de la lutte contre l'insurrection de Boko Haram l'une de ses principales priorités lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015.