L'industrie de la défense turque connaît sa croissance la plus rapide depuis près de vingt ans, et deux rapports récemment publiés révèlent le niveau atteint par l'industrie de l'armement du pays.

Le Top 100 Defense Companies List 2022, liste annuelle établie par le site d'information mondial Defense News, compte trois entreprises turques parmi les 100 premières. Aselsan est 49e sur la liste, Turkish Aerospace Industries (TAI) est 67e et Roketsan est 86e.

En 2020, la liste comptait sept entreprises turques. Bien que moins d'entreprises figurent aujourd'hui dans le Top 100, les exportations d'armes de la Turquie ont fortement augmenté en l'espace de trois ans. Alors que les exportations de défense s'élevaient à 2,28 milliards de dollars en 2020, elles sont passées à 4,3 milliards de dollars en 2022.

D'autre part, un rapport sur les transferts internationaux d'armes en 2022, préparé par l'institut suédois SIPRI, montre que les exportations d'armes de la Turquie ont augmenté de 69 % au cours de la période quadriennale 2018-2022 par rapport à 2013-2017.

La part mondiale de la Turquie dans le commerce des armes est passée de 0,6 % à 1,1 % en 2018-2022, ce qui fait du pays le 12e plus grand exportateur d'armes au monde. En outre, les importations ont chuté de 49 % si l'on compare les deux périodes.

Alors que le secteur se développe dans une période d'incertitude à l'échelle mondiale, les entreprises de défense turques connaîtront des hauts et des bas dans leurs performances. Cependant, la croissance progressive de l'industrie est presque inévitable.

Alors que les entreprises turques ne fournissaient que 20 % des équipements militaires de l'armée en 2004, ce chiffre est passé à 80 % en 2022.

Cette évolution positive est due à la décision du gouvernement turc d'indigéniser l'industrie de l'armement au début des années 2000. Depuis lors, les entreprises turques ont produit des fusils, des véhicules blindés, des systèmes de missiles sol-air portables ou MANPAD, des unités d'artillerie, divers types de missiles d'une portée pouvant atteindre 1 000 km, des hélicoptères, des jets d'attaque légers propulsés et, surtout, des drones armés avancés, dont la réputation a atteint toutes les parties du monde.

D'autre part, la Turquie est sur le point de produire des avions de chasse, des chars et des obusiers, ce qui peut générer davantage de revenus. Selon les déclarations des entreprises productrices, toutes les armes difficiles à produire seront utilisées d'ici 2028.

Au début du mois, TAI a présenté son drone armé le plus avancé, l'Anka-3, le jet d'attaque léger et d'entraînement Hurjet, ainsi que son jet TFX de cinquième génération.

Parallèlement au développement des avions, la filiale de TAI, TEI, la société productrice de moteurs, testera son moteur de 6 000 livres de poussée au cours de cette année et commencera simultanément à travailler sur un moteur de 35 000 livres de poussée pour le TFX, qui devrait être prêt d'ici 2028.

D'autre part, le fabricant de véhicules blindés BMC livrera deux chars Altay à l'armée turque en avril et commencera la production en série en 2025. BMC a résolu le problème du moteur en l'achetant à la Corée du Sud jusqu'à ce qu'il puisse utiliser son moteur de 1500 CV, Batu, en 2026.

Les producteurs turcs de missiles, de navires, de drones, de véhicules et de logiciels militaires commercialisent également leurs produits, qui ne nécessitent pas de pièces étrangères.

Selon certains rapports, Aselsan, la plus grande entreprise de défense de Turquie, a un carnet de commandes de près de 7,6 milliards de dollars. BMC a des commandes pour deux ans pour ses véhicules antimines Kirpi. Baykar Tech a également demandé à ses clients d'attendre quelques années avant de recevoir leurs drones.

En outre, BMC affirme que de nombreux pays sont impatients d'acheter le char d'assaut indigène Altay de Türkiye. On s'attend également à un autre boom des ventes lorsque les avions TFX voleront dans le ciel. Enfin, Roketsan a réussi à produire des missiles sol-air qui atteignent leur cible à une distance de 150 kilomètres.

D'un point de vue général, la Turquie a grimpé dans les statistiques de l'industrie de la défense grâce à ses armes plus petites et peu coûteuses, dont la plupart des pièces sont produites dans le pays.

Par exemple, les producteurs turcs de drones et de missiles sont tellement autosuffisants que les embargos étrangers ne peuvent plus interrompre leur production.

Ils sont donc libres de produire et de commercialiser leurs armes sur le marché international. Grâce à l'autochtonie et à la qualité de ses armes, la Turquie pourrait devenir un important exportateur d'armes, avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars.

Par exemple, alors qu'un véhicule blindé à roues coûte 500 000 dollars, un char Altay peut être acheté pour 15 millions de dollars. De même, alors qu'un drone Bayraktar TB2 se vend 5 millions de dollars, le tout nouveau drone Kizilelma coûtera au moins 30 millions de dollars. Enfin, le coût de l'avion TFX devrait s'élever à 100 millions de dollars. Cela signifie que la vente de seulement 40 unités de chasseurs TFX rapportera le même revenu que les exportations actuelles de défense de la Turquie.

On peut en conclure que la Turquie pourrait bientôt figurer parmi les dix premiers exportateurs d'armes et atteindre les 20 milliards de dollars de recettes d'exportation d'ici dix ans. Ainsi, en plus d'être autonome en matière d'acquisition d'armes, elle générera de nouveaux emplois et revenus, sans parler de l'impact sur la politique étrangère turque.

Le secteur turc de la défense est déjà entré dans la course mondiale. Il est donc inévitable que les entreprises maintiennent le pays dans le peloton de tête des producteurs et des vendeurs d'armes.

