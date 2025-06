Par Coletta Wanjohi

Alors que le monde célèbre la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda, les Nations unies lui demandent de s'opposer fermement à la montée de l'intolérance.

"Soyons toujours vigilants et prêts à agir, et honorons vraiment la mémoire de tous les Rwandais qui ont péri en construisant un avenir de dignité, de sécurité, de justice et de droits de l'homme pour tous", a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutters.

Le génocide rwandais a débuté le 7 avril 1994 et a duré une centaine de jours. 800 000 personnes, principalement du groupe ethnique Tutsi, ont été tuées.

En juin 2002, le Rwanda a entamé son propre processus de guérison et de réconciliation, par le biais d'un modèle de justice de proximité, appelé système judiciaire Gacaca. Pendant une décennie, les tribunaux locaux ont jugé près de deux millions de personnes soupçonnées de génocide.

Les Nations unies ont déclaré qu'ils avaient "joué un rôle clé dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la réconciliation".

"Plus jamais un génocide ne devrait montrer sa tête hideuse sur le sol africain", a déclaré l'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité.

29 ans plus tard, comment le Rwanda surmonte-t-il le génocide rwandais ?

- Le Rwanda a établi une stabilité politique et sécuritaire depuis 1994, après le génocide. - En décembre 2022, les femmes représentaient 61,3 % du parlement rwandais, ce qui en fait l'un des pays où la proportion de femmes au parlement est la plus élevée au monde.

- Le Rwanda a rejoint les quelques pays producteurs de vaccins en Afrique, l'entreprise allemande Biontech ayant installé une unité de production dans le pays. - Le Rwanda a fait du tourisme une source majeure de ses recettes en devises, le pistage des gorilles étant l'une de ses principales attractions internationales. - Il a mis en place un système de soins de santé universel obligatoire appelé "Mutuelle de Santé".

- Le Rwanda est l'un des premiers pays d'Afrique à avoir lancé un système national de livraison par drone. - Le Rwanda a introduit des chatbots alimentés par l'intelligence artificielle pour aider les Rwandais à accéder plus facilement à des consultations avec des professionnels de la santé. - En 2008, le Rwanda a interdit les sacs en plastique et UN-Habitat a déclaré que la capitale du Rwanda, Kigali, était l'une des villes les plus propres d'Afrique. - Dans le domaine du sport, le Rwanda a beaucoup investi grâce à des partenariats avec des clubs de football internationaux tels qu'Arsenal et le PSG. Il a également investi dans les championnats du monde de cyclisme sur route pour le basket-ball.