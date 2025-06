Entre 4 et 10 personnes sont coincées sous les décombres après l’explosion d’un immeuble qui s’est entièrement effondré, rue de Tivoli à Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé dimanche à la mi-journée, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin en conférence de presse.

Les opérations de secours sont rendues particulièrement difficiles par un incendie toujours en cours sous les décombres et que les secours ne parviennent pas à éteindre.

Il faudra « sans doute encore plusieurs heures » pour venir à bout de ce feu, et enfin pouvoir faire intervenir les équipes cynophiles sur le site.

Si le locataire de Beauvau a fait savoir que les causes de l’explosion restent inconnues à ce stade, il assure qu’une « trentaine d’immeubles sont concernés par les évacuations » à titre préventif.

Le maire de Marseille, Benoit Payan, a pour sa part indiqué que 5 personnes étaient touchées et prises en charges par les hôpitaux de la ville, au même titre qu’une personne âgée, en état de choc.

L’élu municipal affirme néanmoins qu’il faut se préparer à un bilan « difficile » avec de possibles « victimes » de cet effondrement.

Selon Gérald Darmanin, 100 policiers nationaux et 80 policiers municipaux sont déployés pour appuyer les opérations de secours tandis que les marins-pompiers de Marseille sont à pied d’œuvre pour tenter de retrouver d’éventuels survivants tout en sécurisant les lieux.

S’agissant du déroulé des faits, un premier effondrement de l’immeuble situé au 17 de la rue de Tivoli, est intervenu aux alentours de 00 heures 45, entraînant avec lui une partie des numéros 15 et 19.

Dans la nuit, l’immeuble du 15 rue de Tivoli, qui avait déjà été évacué par les pompiers, s’est entièrement effondré, rendant la tâche des services de secours encore plus complexe.

Le président de la République, Emmanuel Macron a lui aussi réagi au drame via une publication sur ses réseaux sociaux.

« Émotion avec Marseille, où un immeuble de la rue Tivoli s’est effondré cette nuit. Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d’importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés », a-t-il déclaré.

La cheffe du gouvernement, Élisabeth Borne a, de son côté, assuré suivre « avec attention et émotion la situation à Marseille où un immeuble s’est effondré cette nuit » et adresse « tout (son) soutien aux équipes de secours et aux habitants de Marseille ».

Une enquête a, par ailleurs, été ouverte par le parquet de Marseille afin de déterminer les circonstances exactes du sinistre.