Certains pays africains font partie de ceux où les tremblements de terre sont les plus susceptibles de se produire, suscitant des discussions et des débats non seulement sur leur prévisibilité, mais aussi sur leur potentiel de dévastation.

La terre repose sur différentes couches de roches et de plaques qui se déplacent naturellement de temps à autre sous l'effet de phénomènes sismiques. Les experts affirment que ces roches et ces plaques sont reliées entre elles, et lorsqu'une fissure se produit à la surface de la planète, on dit qu'il s'agit d'une faille.

Cette fissure se développe et finit par provoquer un tremblement de terre, qui laisse souvent derrière lui des dégâts considérables. Les fissures peuvent s'étendre sur une petite distance ou sur des centaines de kilomètres.

Selon le professeur Maigari Abubakar, enseignant en géologie à l'université Abubakar Tafawa Balewa de Bauchi, au Nigeria, "les ruptures sont de tailles différentes et les mouvements des plaques les unes contre les autres sont à l'origine des failles".

Les pays africains sur les lignes de faille

La sismologie classe les failles en trois catégories - faille à glissement, faille normale et faille inverse - en fonction de la manière dont les plaques et les roches se déplacent les unes par rapport aux autres. La plus dévastatrice de ces failles est la faille de décrochement, qui provoque d'importants mouvements de terrain, entraînant souvent l'effondrement de structures telles que des bâtiments et d'autres infrastructures.

Un certain nombre de pays d'Afrique centrale, occidentale et septentrionale se trouvent sur des lignes de faille où des mouvements tectoniques peuvent se produire à tout moment. L'Afrique craint d'être frappée par des tremblements de terre dont le potentiel de dévastation augmente en raison de la présence de roches et de montagnes volcaniques dans certaines parties du continent.

Selon une étude conjointe réalisée en 2015 par l'UNESCO, l'Organisation des études géologiques africaines et la Commission de la carte géologique du monde, l'existence de lignes de faille en Afrique présente un risque élevé de secousses ou de tremblements de terre.

L'Afrique de l'Ouest, qui s'étend du Nigéria au Sénégal, est considérée comme moins sensible aux tremblements de terre, note l'étude. En décembre 1983, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter a touché la région, affectant certaines parties de la Guinée et tuant environ 300 personnes.

L'étude indique que l'Afrique du Nord-Ouest, qui s'étend de la Tunisie à l'Algérie et à la Mauritanie, est une autre région du continent qui risque de subir des tremblements de terre dus à des lignes de faille. Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 dans cette région a causé des dégâts à la frontière entre l'Afrique et l'Eurasie en 1980.

Un continent sur une plaque stable ?

Les plaques qui relient les régions entre elles sous la surface de la terre présentent des fissures. La région comprenant la Libye et l'Égypte subit également des tremblements de terre, mais de manière moins fréquente. Cette région est située sur deux lignes de faille : la faille Afrique-Eurasie et la faille de la plaque de la mer Rouge.

La quatrième région exposée à la possibilité d'un tremblement de terre est l'Afrique centrale, qui comprend des failles traversant les volcans du Cameroun, de l'Angola, du Tchad et du bassin du Congo. La cinquième région fait partie du système de rift est-africain, qui s'étend jusqu'à la mer Rouge et au golfe d'Aden.

La dernière région menacée par les activités sismiques est l'Afrique australe, qui a déjà connu des tremblements de terre de grande et de petite magnitude. Cette région comprend le Zimbabwe, le Mozambique, le Botswana, la Zambie, l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud. En 2006, un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé la région.

Comme le souligne Abubakar, professeur de géologie, la bonne nouvelle est que "la plaque africaine est stable et comprend une croûte océanique qui fait partie des océans Atlantique et Indien délimitant le continent". Il estime que dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la possibilité de tremblements de terre majeurs similaires à ceux qui ont récemment frappé la Turquie et la Syrie.

Toutefois, les experts avertissent qu'il ne faut pas pour autant se reposer sur ses lauriers et adopter des mesures pour atténuer l'impact potentiel des tremblements de terre sur le continent.